Karlsruhe: Gedenken an Peter Weibel / ZKM-Veranstaltungsübersicht

Karlsruhe. Das ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe eröffnet am Freitag, 24. März 2023, mit »Renaissance 3.0« die letzte große Ausstellung seines langjährigen künstlerisch-wissenschaftlichen Vorstands Peter Weibel, der am 1. März 2023 kurz vor seinem 79. Geburtstag verstorben ist. Die Eröffnung, an der auch Petra Olschowski, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, und der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup teilnehmen, findet im Gedenken an Peter Weibel statt. Am Abend zuvor, am Donnerstag, 23. März 2023, kommen im ZKM die Weggefährt:innen und Freund:innen von Peter Weibel zu einem Künstlerabend zusammen. Am Wochenende, 25. und 26. März 2023, ist das ZKM zudem Gastgeber eines noch von Peter Weibel kuratierten Symposiums zur Vernetzung von Wissenschaft und Kunst, an dem unter anderem drei Nobelpreisträger:innen teilnehmen. Zu allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei, dies umfasst auch die Ausstellung »Renaissance 3.0«. Für den Abend der Weggefährt:innen ist eine Anmeldung erforderlich.

Gedenken an Peter Weibel

ZKM-Veranstaltungsübersicht

Do, 23. März, bis So, 26. März 2023

Die Termine in der Übersicht:

Do, 23. März, 18 Uhr (Einlass ab 17:30 Uhr):

Weggefährtenabend | Anmeldung hier

»wer denkt er schläft ist wach. Eine Feier für Peter Weibel«

Das ZKM-Team und die Freund:innen Peter Weibels aus Kunst und Wissenschaft laden an diesem Abend zu einer Feier zu Ehren seines Lebens und Werks ein. Bei der zweistündigen Veranstaltung kommen Weggefährt:innen und Mitarbeiter:innen des ZKM zu Wort. Begleitet wird die Feier von Musik und künstlerischen Beiträgen.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen gibt es hier.

Aufgrund der Feier schließt das ZKM an diesem Tag bereits um 15 Uhr.

___

Fr, 24. März 2023

Eröffnungstag »Renaissance 3.0« im Gedenken an Peter Weibel



19 Uhr: Offizielle Eröffnung

Eröffnung mit Petra Olschowski, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, Dr. Frank Mentrup, Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe, Prof. Dr. Popp, Vorsitzender des Kuratoriums, Dr. Henning Rickmann, Vorsitzender der Fördergesellschaft ZKM / HfG e.V., und Christoph Dahl, Geschäftsführer der Baden-Württemberg Stiftung.

Eine inhaltliche Einführung in die Ausstellung hält die Ko-Kuratorin Dr. Anett Holzheid, die viele Jahre eng an der Seite von Peter Weibel gearbeitet hat. Zahlreiche Künstler:innen der Ausstellung werden anwesend sein. Die Ausstellungsräume und das mint Café im Foyer sind nach den Reden bis 23 Uhr geöffnet. Weitere Informationen zur Eröffnung gibt es hier.

Aufgrund der Eröffnung schließen die Ausstellungen an diesem Tag bereits um 17 Uhr.

___

Sa, 25. & So, 26. März 2023

Symposium »Renaissance 3.0«

ohne Anmeldung, Eintritt frei

Begleitend zur Eröffnung der Ausstellung hat Peter Weibel renommierte Wissenschaftler:innen und Nobelpreisträger:innen für ein Symposium ans ZKM eingeladen, um gemeinsam mögliche Allianzen von Kunst und Wissenschaft im 21. Jahrhundert abzustecken.

Es sprechen am Samstag (11 bis 17 Uhr):

Tilmann Betsch, Uwe Spetzger, Christiane Nüsslein-Volhard (Nobelpreis für Medizin 1995), Stefan Hell (Nobelpreis für Chemie 2014) und Adam Riess (Nobelpreis für Physik 2011, Videovortrag). Moderation: Wolfram Eilenberger

Das Programm am Sonntag (11 bis 17:10 Uhr):

11 Uhr: Besucher:innenschule durch »Renaissance 3.0« mit Bazon Brock

12 Uhr: Es sprechen Gerald Bast, Siegfried Zielinski, Horst Bredekamp und Bazon Brock. Moderation: Michael Hübl

Das Symposium findet in deutscher Sprache statt. Der Eintritt ist frei. Es gibt einen Livestream im Internet sowie in verschiedenen Räumlichkeiten des ZKM. Das vollständige Programm findet sich hier.

(Quelle: ZKM Karlsruhe)