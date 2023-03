Sinsheim: 70-jähriger Mann wegen des Verdachts des unerlaubten Besitzes von Kriegswaffen und weiterer Waffen in Untersuchungshaft

Sinsheim (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Kriminalbeamte haben bei einem 70-jährigen Sportschützen in Sinsheim 27

Schusswaffen, darunter drei Kriegswaffen, zahlreiche Waffenteile und

Patronenmunition sichergestellt, für die der Tatverdächtige keine Erlaubnis besitzt.

Da der Kriminalpolizei Heidelberg Hinweise vorlagen, dass ein 70-jähriger Mann

aus Sinsheim unerlaubt im Besitz mehrerer Waffen sei, erließ das Amtsgericht

Heidelberg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg einen

Durchsuchungsbeschluss, der am Donnerstag, den 16. März 2023, in zwei Wohnungen

des Tatverdächtigen vollzogen wurde. In den frühen Morgenstunden wurden die

Wohnungen des Verdächtigen im Landkreis Karlsruhe und in Sinsheim durchsucht.

Bei den Durchsuchungsmaßnahmen waren Beamtinnen und Beamte der Kriminalpolizei

des Polizeipräsidiums Mannheim, des Landeskriminalamts Baden-Württemberg und des

Landratsamts Karlsruhe als für den Beschuldigten zuständiger Waffenbehörde

anwesend.

Bereits im Eingangsbereich der Wohnung in Sinsheim – eines völlig vermüllten,

unausgebauten Kellers – fanden die Einsatzkräfte vier ungesichert auf einem

Kühlschrank liegende Kurzwaffen auf. Die Durchsuchungsmaßnahmen wurden aufgrund

des Gesamtzustandes der Wohnung enorm erschwert, weshalb die Maßnahmen erst am

Montag, den 20. März 2023, abgeschlossen werden konnten.

Insgesamt wurden 27 Schusswaffen, darunter drei Kriegswaffen (zwei

vollautomatische Maschinenpistolen und ein vollautomatisches Maschinengewehr),

mehrere halbautomatische Gewehre und Pistolen, mehrere Waffenteile wie

Griffstücke, Verschlüsse, illegale Magazine für Langwaffen sowie eine große

Menge von Patronenmunition sichergestellt. Sämtliche Waffen, Waffenteile und

Munition lagen frei in dem Kellerbereich herum.

In dem Anwesen in Philippsburg konnten 36 legale Waffen, die ordnungsgemäß

aufbewahrt und bei der Waffenbehörde registriert waren, aufgefunden werden.

Sämtliche – die legal und die illegal besessenen – Waffen wurden sichergestellt

und der zuständigen Waffenbehörde übergeben. Diese wird vor dem Hintergrund der

aktuellen Erkenntnisse voraussichtlich die Einziehung auch der legal besessenen

Schusswaffen prüfen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte sich der 70-Jährige sein immenses

illegales Waffenarsenal aufgrund seiner Faszination für Waffen gehalten haben.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkte beim Amtsgericht Heidelberg einen

Haftbefehl wegen Verdunkelungs- und Fluchtgefahr gegen den im dringenden

Tatverdacht des unerlaubten Besitzes von Kriegswaffen und weiteren Schusswaffen

stehenden 70-Jährigen.

Der Tatverdächtige wurde am 17. März 2023 der Haft- und Ermittlungsrichterin des

Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt, die ihm den Haftbefehl eröffnete und diesen

in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an.

BAB6, Hockenheim: Auto kollidiert mit Leitplanke, Fahrbahn

wieder frei – PM Nr. 2

Hockenheim (ots) – Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen verlor ein

60-Jähriger BMW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der

Leitplanke. Der BMW drehte sich durch den Zusammenstoß und kam auf der Fahrbahn

zum Stehen. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde mit

leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus

gebracht. Der Schaden liegt bei ca. 30.000 Euro. Der linke Fahrstreifen war zur

Fahrbahnreinigung bis 15.50 Uhr gesperrt.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Störung im Spiel der Fußballbundesliga Zeugen gesucht

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Beim vergangenen Samstagsspiel der

Fußballbundesliga, TSG 1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC Berlin, kam es zunächst

zu einer Störung durch Berliner Fans durch das Zeigen eines Banners, in der

Folge zu einem Angriff auf diese von Seiten mehrerer Hoffenheimer Fans. Hierbei

kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Gruppen im

Bereich eines neutralen Fanblocks. Hierbei wurde mindestens eine Person leicht

verletzt. Das Polizeirevier Sinsheim bittet nun Zeuginnnen und Zeugen, die den

Vorfall beobachtet oder sogar mit Video oder Foto dokumentiert haben, sich unter

07261/6900, oder unter sinsheim.prev.skb.hinweis@polizei.bwl.de, zu melden.

BAB6 / Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug fährt in Wanderbaustelle

BAB6 / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aufgrund der bislang getätigten Ermittlungen

wird derzeit von folgendem Sachverhalt ausgegangen: Der Fahrzeugführer einer

Sattelzugmaschine befuhr gegen 02.35 Uhr die BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim.

Auf Höhe Dielheim übersah dieser eine eingerichtete Wanderbaustelle und fuhr auf

insgesamt drei Fahrzeuge einer dort tätigen Firma auf. Glücklicherweise wurden

hierbei nur zwei Arbeiter, sowie der Fahrzeugführer der Sattelzugmaschine leicht

verletzt. Diese kamen zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser. Alle

vier am Unfall beteiligten Fahrzeuge sind nach der Kollision nicht mehr

fahrbereit. Die Unfallaufnahme sowie die Abschleppvorgänge und

Reinigungsarbeiten dauern zum Berichtszeitpunkt an. Ersten Schätzungen zu Folge

entstand bei dem Unfall ein Gesamtschaden von ca. 600.000 Euro. Der Verkehr wird

derzeit über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die

Maßnahmen an der Unfallstelle werden vermutlich noch bis zum Einsetzen des

Berufsverkehrs andauern. Ortskundige Verkehrsteilnehmern werden geben das Gebiet

zu umfahren.

BAB 6 / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nach dem schweren Unfall auf der BAB 6, Höhe

Dielheim, konnten die gesperrten Fahrspuren sukzessive und ab 08:30 Uhr wieder

komplett für den Verkehr freigegeben werden. Nach derzeitigem Stand ergaben sich

Rückstauungen bis zu einer Länge von 10 km. Zwei der drei leicht verletzten

Personen konnten mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen werden.