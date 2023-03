Mannheim: Auffahrunfall mit Schulbus

Mannheim (ots) – Am Dienstagmorgen, gegen 08.00 Uhr kam es im Stadtteil

Gartenstadt zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine

26-jährige Hyundai-Fahrerin musste auf der Waldstraße in Fahrtrichtung

Gartenstadt in Höhe des Anemomenwegs abbremsen, weil das davor befindliche

Fahrzeug verkehrsbedingt anhielt. Ein hinter ihr fahrender 42-jähriger

Volvo-Fahrer verlangsamte ebenfalls, doch ein sich hinter diesem befindlicher

Schulbus konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Der 75-jährige Schulbusfahrer

fuhr dem Volvo-Fahrer auf, der wiederum durch die Wucht des Aufpralls auf den

Hyundai aufgeschoben wurde. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in

unbekannter Höhe. Der Fahrer des Volvos wurde leicht verletzt in ein umliegendes

Krankenhaus eingeliefert, die anderen beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Von den im Bus befindlichen Kinder wurden keine Verletzungen geltend gemacht,

jedoch die Erziehungsberechtigten informiert, sollten noch Verletzungen oder

mögliche Unfallfolgen auftreten.