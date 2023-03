Frankfurt-Bahnhofsgebiet: Dealer und Diebe festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Bei Kontrollmaßnahmen im Frankfurter Bahnhofsgebiet

nahmen Polizeibeamte der Regionalen Einsatz- und Ermittlungseinheit (REE) und

des 4. Reviers vom gestrigen Dienstag (21.März 2023) auf den heutigen Mittwoch

(22. März 2023) mehrere Rauschgifthändler und Diebe fest. Neben den Drogen,

circa 5 Gramm Kokain, rund 87 Gramm Marihuana, circa 8 Gramm Haschisch und 44

Ecstasy-Tabletten, stellten die eingesetzten Beamten auch ein Messer, drei

Mobiltelefone und 185 Euro an mutmaßlichem Drogengeld sicher.

Schon zu Beginn der Maßnahmen, gegen 18.15 Uhr, beobachteten Polizeibeamte in

der Düsseldorfer Straße wie in zwei Fällen Kleinmengen an Marihuana den Besitzer

wechselten. Kurz darauf erfolgte die Festnahme zweier Dealer. Bei einem fanden

die Beamten noch weiteres Rauschgift, ein Mobiltelefon sowie mutmaßliches

Drogengeld auf, bei dem anderen ebenfalls Geld. Die Beweismittel stellten sie

sicher. Die Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien

Fuß gesetzt.

Gegen 19.10 Uhr konnte dann ein gemeinschaftlicher Rauschgifthandel, ebenfalls

in der Düsseldorfer Straße, beobachtet werden. Die Festnahme der zwei Verkäufer

erfolgte auf dem Fuß. Auch in diesem Fall stellten Beamte Marihuana, Bargeld

sowie ein Mobiltelefon sicher. Die Festgenommenen kamen für die weiteren

Maßnahmen auf ein Revier, sie wurden im Anschluss wieder entlassen.

Kurz nach 20.15 Uhr nahmen Beamte im Bereich der Ludwigstraße noch einen Mann

fest, der einen Drogenbunker anlegte. Betäubungsmittel im Versteck und am

Festgenommenen selbst sowie Bargeld konnten sichergestellt werden, der Mann

wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Polizeipräsenz und die Maßnahmen entfalten schon nach kurzer Zeit ihre

Wirkung, da zunächst keine weiteren Straftaten mehr festzustellen waren.

Erst gegen 0.10 Uhr sah eine Streife doch noch drei verdächtige Männer, die sich

in der Karlstraße im Innenraum eines abgestellten Fahrzeugs bedienten. Die

Fahnder hefteten sich an die Fersen des Trios und nahmen die Männer schließlich

in der B-Ebene des Hauptbahnhofs fest. Das Diebesgut, bestehend aus einer Jacke,

einem Führerschein und einem Ausweis, hatten sie noch einstecken. Dieses konnte

später wieder an den Eigentümer ausgehändigt werden. Für den mutmaßlichen

Haupttäter, 38 Jahre alt, ging es in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Er

hatte zudem noch ein Pfefferspray, ein Einhandmesser und ein Mobiltelefon

einstecken. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Der wohnsitzlose Mann soll

heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Seine beiden Komplizen, 47 und 48 Jahre

alt, die bei der Tat „Schmiere“ standen, durften mangels vorliegender Haftgründe

wieder gehen.

Zum Ende der Maßnahmen entdeckten Beamte gegen 0.15 Uhr in der Taunusstraße

hinter einem Gitter ein Drogenversteck, in welchem sich Kokain, Haschisch,

Marihuana und Ecstasy-Tabletten befanden. Das Rauschgift stellten sie sicher.

Frankfurt – Bockenheim: Fahrraddiebe lassen Beute liegen

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern Abend (21. März 2023) bemerkte ein Passant zwei

Männer, die ein Fahrrad aus einem Hinterhof in der Fleischergasse entwendeten.

Gegen 21:00 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie zwei Männer durch das

geöffnete Hoftor eines Mehrfamilienhauses in den Hinterhof gelangten. Die beiden

Täter entwendeten ein dort abgestelltes türkisfarbenes Mountainbike der Marke

„Carver PHT 400“, welches mittels Faltschloss in sich verschlossen war.

Der 41-jährige Zeuge konnte noch beobachten, wie die Diebe mit dem Fahrrad im

Bereich des „Hülya-Platzes“ auf einem dort nahegelegenen Spielplatz

verschwanden. Eine durch den aufmerksamen Mitteiler verständigte Streife, die

unverzüglich am Spielplatz eintraf, konnte nur noch das Fahrrad auffinden. Die

sofort eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief ergebnislos. Das

Fahrrad wurde sichergestellt. Der rechtmäßige Besitzer konnte bislang nicht

ermittelt werden.

Täterbeschreibung:

Täter 1:

Männlich, ca. 175 – 180 cm groß, bekleidet mit dunkler Basecap, schwarzer

Daunenjacke mit weißen Applikationen, dunkelblauer Jogginghose mit drei weißen

Streifen an der Seite und blaue Sneaker.

Täter 2:

Männlich, ca. 170 – 175 cm groß, bekleidet mit brauner Daunenjacke mit schwarzer

Kapuze, blauer Hose und dunklen Sneaker.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der

Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755-11300 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Heddernheim: Seniorin beraubt

Frankfurt (ots) – (fue) Am Dienstag (21. März 2023) klingelte es in der Zeit

zwischen 08:00 Uhr und 13:30 Uhr an der Wohnungstür einer 88-jährgen Dame in der

Severusstraße.

Nachdem der Unbekannte angegeben hatte, von der „Post“ zu kommen, öffnete die

Frau die Wohnungstür. Auf noch nicht bekannte Art wirkte der Täter auf die Frau

ein, die daraufhin zu Boden ging und das Bewusstsein verlor. Der Täter

durchsuchte die Wohnung und entwendete die Handtasche der Geschädigten. Der

Täter floh schließlich aus der Wohnung und ließ die Frau im Wohnungsflur liegen.

Glücklicherweise erschien dann die Angestellte eines Pflegedienstes und

verständigte sofort die Polizei und den Rettungsdienst. Die 88-Jährige wurde in

ein Krankenhaus verbracht und dort stationär aufgenommen.

Die Ermittlungen hinsichtlich des Täters, des genauen Tatablaufes und des

Stehlgutes dauern an.

Schmuggel von rund 50 Kilogramm Heroin – Zollfahndung Frankfurt am Main nimmt Tatverdächtigen fest

Frankfurt am Main/ Ransbach-Baumbach (ots) – Einsatzkräfte des

Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main haben bereits Ende Februar einen

mutmaßlichen Rauschgifthändler auf einem Autobahnrastplatz nahe

Ransbach-Baumbach gefasst.

Insgesamt vier Tatverdächtige nahmen die Frankfurter Zollfahnderinnen und

Zollfahnder somit seit Juli 2021 im Rahmen umfangreicher Ermittlungen fest und

stellten dabei über 22 Kilogramm Heroin bei Rauschgiftkurieren am Frankfurter

Flughafen sicher.

Die Festnahmen stehen im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen eine international

agierende Tätergruppierung. Die Ermittlungen werden unter Sachleitung der

Staatsanwaltschaft Koblenz geführt.

Der gefasste 41-Jährige steht im Verdacht, als Mitglied einer Bande den

Schmuggel von rund 50 Kilogramm Heroin aus Afrika nach Europa beauftragt und die

harten Drogen über ein internationales Netzwerk unerlaubt abgesetzt zu haben.

Dabei kümmerte er sich maßgeblich um die Organisation und Koordinierung

eingesetzter Rauschgiftkuriere.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war eine Sicherstellung von ca. 19 Kilogramm

Heroin im Juli 2021 am Flughafen in Brüssel. Das Rauschgift war im Koffer eines

damals 54-jährigen niederländischen Drogenkuriers versteckt.

„Durch die länderübergreifende Zusammenarbeit der jeweiligen Sicherheits- und

Justizbehörden wurden weitere mutmaßliche Taten der Gruppierung in anderen

europäischen Staaten und in Übersee ermittelt. So klickten neben Deutschland

ebenfalls in Belgien und Südafrika für weitere mutmaßliche Tatbeteiligte bereits

die Handschellen“, so Carina Orth, Pressesprecherin des Zollfahndungsamtes

Frankfurt am Main.

Aus ermittlungstaktischen Gründen erfolgt die Veröffentlichung zum jetzigen

Zeitpunkt. Die Ermittlungen dauern an.

Fahrplanauskunft endet in Diebstahl – 5.000 Euro Schaden

Wiesbaden; Wiesbaden Ost (ots) – Am frühen Dienstagmorgen wurde die

Bundespolizei zu einer Streitigkeit zwischen einem Fahrgast und Mitarbeiter der

DB Sicherheit am Bahnhof Wiesbaden Ost gerufen. Streitpunkte waren das Betätigen

der Notbremse in einer S- Bahn sowie am Bahnsteig stehengelassenes Gepäck.

Beim Halt der S- Bahnlinie S1 im Wiesbadener Hauptbahnhof stiegt ein 60-jähriger

deutscher Reisender aus Heidenrod für kurze Zeit ein, um hier eine

Fahrplanauskunft bei Mitarbeitern der DB Sicherheit einzuholen. Währenddessen

ließ er seinen schwarzen Koffer sowie seinen grauen Rucksack mit diversen

hochwertigen Gegenständen am Bahnsteig in einer Sitzgruppe stehen.

Im Verlauf des Gesprächs schlossen sich die Türen und die S-Bahn setzte ihre

Fahrt fort. Indes verblieben die Gepäckstücke u.a. mit 2.400,- Euro Bargeld,

einem Laptop sowie ein Smartphone am Bahnsteig.

Der 60-jährige Mann betätigte daraufhin die Sprechwunschtaste der Sprechanlage

zum Triebfahrzeugführer. Da er hierauf nicht postwendend eine Rückmeldung bekam,

zog er die Notbremse der S- Bahn, die bereits auf Höhe des Bahnhofs Wiesbaden

Ost angekommen war.

Die Beamten fuhren nach der Sachverhaltsaufnahme zusammen mit dem 60-Jährigen

zurück zum Hauptbahnhof Wiesbaden, wo sich das Gepäck schon nicht mehr befand.

Eine Absuche bzw. Nachfrage im Nahbereich verlief ohne Erfolg.

Die Bundespolizeiinspektion hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen,

die Angaben zu dem Diebstahl der Gepäckstücke machen können. Sachdienliche

Hinweise werden unter der 069/130 145 1100 entgegengenommen.