Herborn: Geparkten Mitsubishi angefahren –

In der Hombergstraße ließ ein flüchtiger Unfallfahrer Blechschäden an einem dort geparkten schwarzen Space Star zurück. Zwischen Montagnachmittag, gegen 17.00 Uhr und Dienstagmorgen, gegen 04.15 Uhr stand der Mitsubishi am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 2. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der Flüchtige die hintere Tür der Fahrerseite und verursachte so einen Schaden von rund 600 Euro. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Ehringshausen-Katzenfurt: An Sportheimtür gescheitert –

Das Vereinsheim der Katzenfurter Tennisspieler rückte in den vergangenen Tagen in den Fokus unbekannter Einbrecher. Die Täter versuchten sich über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zu dem Clubheim zu verschaffen. Die Tür hielt den Hebelversuchen stand. Zeugen, die die Täter in der Nacht vom 10.03.2023 (Freitag) bis zum 18.03.2023 (Samstag) an den Tennisplätzen in der „Chattenhöhe“ beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 bei der Herborner Polizei zu melden.

Leun-Biskirchen: Aus Kurve geschleudert –

Mit leichten Verletzungen überstand ein 19-jähriger Seatfahrer einen Unfall auf der Landstraße zwischen Allendorf und Biskirchen. Gestern, gegen 13.00 Uhr war der Greifensteiner mit seinem Ibiza in Richtung Greifenstein-Allendorf unterwegs. In einer Kurve kam er mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Baumstumpf und hob mit seinem Wagen ab. Letztlich landete der Seat wieder auf der Fahrbahn, schleuderte herum und rutschte erneut nach rechts von der Straße. Der Unfallfahrer klagte an der Unfallstelle über Schmerzen an der Hand und am Knie. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm den Transport ins Weilburger Krankenhaus. Der Ibiza hat nur noch Schrottwert und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Blechschäden summieren sich auf rund 5.000 Euro.