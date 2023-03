Heidelberg: Stückemarkt vom 28. April bis 7. Mai 2023

Heidelberg. Vom 28. April bis 7. Mai 2023 lädt das Theater und Orchester Heidelberg zum 40. Heidelberger Stückemarkt ein. Das Programm wird zum Vorverkaufsstart am 3. März 2023 auf der Website des Theaters und Orchesters Heidelberg veröffentlicht. Das renommierte Festival spiegelt in großer Formenvielfalt die Entwicklungen in der deutschsprachigen Gegenwartsdramatik. Dabei legt die Jubiläumsausgabe einen Fokus auf unterschiedliche Konzepte von Identität und Dasein sowie die Auseinandersetzung mit Körperbildern und Rollenzuschreibungen. Wie empfinde ich mich selbst? Wie setze ich mich mit anderen in Bezug? Was ist das Bild meiner selbst für mich –und für andere? Viele der Texte des Autor*innenwettbewerbs und Inszenierungen des Gastspielprogramms verhandeln solche Fragen und verknüpfen sie mit anderen, aktuellen gesellschaftspolitischen Themen.»Die Stücke und Uraufführungen dieses Jahrgangs bezeugen zudem unseren Eindruck, dass die Gegenwartsdramatik einen Aufschwung erlebt, originäre Texte von Autor*innen für die Bühne wieder relevanter geworden sind.«, so Festivalleiter Jürgen Popig und Intendant Holger Schultze. Nicht nur die Neugier auf neue Theatertexte ist beim Heidelberger Stückemarkt ungebrochen, auch die Begeisterung für neue Formate bleibt! So widmet sich die Geburtstagsausgabe dem Theater in vielerlei Gestalt: analog in Aufführungen und szenischen Lesungen, via Live-Stream, als digitales Kunstwerk oder Hörspiel. Herzstück des Festivals sind die Lesungen der deutschsprachigen und internationalen Autor*innenwettbewerbe, die samt Nachgesprächen wie schon 2022 hybrid stattfinden –für das Publikum vor Ort im Zwinger 3 und als Live-Stream. Der jüngste Wettbewerb in der Geschichte des Stückemarkts ist der SWR2Hörspielpreis: Zum zweiten Mal wird das Gewinnerstück des Vorjahres –»zwei herren von real madrid« von Leo Meier–zum Festivalstart als SWR2-Hörspielproduktion uraufgeführt. Termin der Ursendung ist der 29. April. 2023 wird der Hörspielpreis zum dritten Mal vergeben. Mit dem Netzmarktbietet der Heidelberger Stückemarkt weiterhin auch ein Forum für Theaterarbeiten, die eigens für den digitalen Raum entwickelt wurden. Zur Eröffnung des Festivals ist am 28. April 2023 Ivana Sokolas Stück »Pirsch« in der Regie von Jana Vetten im Zwinger 1 zu sehen. Das Gewinnerstück des Autor*innenpreises 2022 wurde am Deutschen Theater Göttingen uraufgeführt, anlässlich des 40. Heidelberger Stückemarkt entsteht nun die Zweitaufführung. Für den deutschsprachigen Autor*innenpreis 2023wurden aus insgesamt 72 eingereichten Texten für den Wettbewerb sechs Stücke von Lamin Leroy Gibba, Kim de l’Horizon, Svealana Kutschke, Caspar-Maria Russo, Miriam Unterthiner und Leonie Lorena Wyss ausgewählt. Die Lesungen für den von der Manfred Lautenschläger-Stiftung finanzierten Preis finden am 29. und 30. April 2023 hybrid im Zwinger 3 sowie als Live-Stream statt. Nach jeder Lesung wie auch nach allen Gastspielen wird ein Publikumsgespräch angeboten.

(Quelle: theaterundorchesterheidelberg)