Randalierer geht auf Polizisten los

(Melsungen – Schwalm-Eder-Kreis) (ots) – Nicht von seiner besten Seite zeigte

sich gestern (21.3.) ein 36-Jähriger aus Melsungen. Der Mann, der offensichtlich

zu tief ins Glas geschaut hatte, randalierte im Bahnhof Melsungen und

beschädigte dabei einen Mülleimer.

Beamte der Polizei Melsungen ertappten den 36-Jährigen und stellten seine

Identität fest. Später übergaben sie den Fall an die Bundespolizei in Kassel.

Zu viele Promille

Während den polizeilichen Maßnahmen ging der Melsunger auf die Polizisten los.

Er drohte den Beamten mit Gewalt und bespuckte sie. Die Ordnungshüter fesselten

den Mann. Verletzt wurde dabei niemand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von

rund 2,7 Promille.

Die weiteren Ermittlungen führt die Bundespolizeiinspektion Kassel. Die

Bundespolizei hat gegen den 36-jährigen Deutschen u.a. ein Strafverfahren wegen

des Verdachts eines „Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte“ eingeleitet.

Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder frei.

Einbruch in Bäckereibetrieb

TZ: Dienstag, 21.03.2023, 18:30 Uhr bis Mittwoch, 22.03.2023, 03:00 Uhr

Unbekannte brachen in den Back-Stop in der Nürnberger Straße in Melsungen ein. Die unbekannten Täter hebelten ein seitliches Fenster auf und verschafften sich somit gewaltsam Zutritt zum Innenbereich. Durch die unbekannten Täter wurden Getränke sowie weitere Lebensmittel entwendet. Die Höhe des Stehlschadens stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest, dürfte sich aber nach ersten Schätzungen im unteren dreistelligen Bereich bewegen. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 250,- EUR.

Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05661/7089-0.

Einbruch in Kindertagesstätte

TZ: Montag, 20.03.2023, 16:45 Uhr bis Dienstag, 21.03.2023, 06:50 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind unbekannte Täter in die Kindertagesstätte in der Brüder-Grimm-Straße in Willingshausen eingebrochen.

Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster der Kita gewaltsam auf und gelangten so in den Innenbereich. Hier wurde durch die unbekannten Täter eine weitere Tür aufgehebelt. Anschließend wurden die Räumlichkeiten der Kita sowie alle Behältnisse nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Angaben wurden keine Gegenstände entwendet. Allerdings entstand durch das gewaltsame Öffnen ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 300,- EUR.

Derzeit liegen keine Hinweise auf die unbekannten Täter vor.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.