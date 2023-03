Unfall mit verletztem Pkw-Fahrer

Philippsthal (ots)

Am Montag (20.03.), um 16:25 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Vacha (Wartburgkreis) die B 62 von Friedewald kommend in Fahrtrichtung Vacha. Auf Höhe der Straße „Am Zollhaus“ kam er vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine dort installierte Metalltreppe und eine Hauswand. Der Fahrer war zum Unfallzeitpunkt fahrtauglich. Er wurde leicht verletzt und kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Die FFW Philippsthal sicherte die Unfallstelle. Eine Rundfundwarnmeldung wurde eingerichtet, da die B 62 für die Unfallaufnahme circa 30 Minuten voll gesperrt werden musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Sachbeschädigung

Gersfeld. Unbekannte besprühten zwischen dem 7. März und dem 21. März eine Hütte auf einer ehemaligen Sportstätte in der Straße „Am Dammel“ in schwarzer Farbe mit verfassungswidrigen Zeichen. Die genaue Höhe des hierdurch entstandenen Sachschadens ist momentan noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach sexueller Nötigung – Zeugen gesucht

Fulda. Ein bislang unbekannter Mann sprach am Dienstagabend (21.03.), gegen 19.45 Uhr, eine 15-Jährige aus Fulda in der Buseckstraße an. Dabei forderte er die Jugendliche zunächst dazu auf, ihm ihre Handynummer auszuhändigen. Als das Mädchen dies verweigerte, griff der Unbekannte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach ihrem Arm und berührte sie unsittlich. Der 15-Jährigen gelang es schließlich sich loszureißen und wegzulaufen, woraufhin auch der Tatverdächtige in unbekannte Richtung flüchtete. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rund 50 Marihuana-Pflanzen bei Durchsuchung sichergestellt

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Alheim. Beamte der Kriminalpolizei Bad Hersfeld beschlagnahmten am Dienstag (21.03.) circa 50 Marihuana-Pflanzen in einem Wohnhaus eines 26-Jährigen Mannes aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen des Bad Hersfelder Rauschgiftkommissariats in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Fulda erließ das Fuldaer Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnräume des Mannes wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Vor Ort konnten die Beamten in den zu durchsuchenden Räumlichkeiten eine professionell angelegte Indoorplantage feststellen. Mehrere Aufzuchtzelte sowie weiteres hochwertiges Equipment, Verkaufsutensilien und etwa 50 Cannabispflanzen stellten die Ermittlerinnen und Ermittler letztlich sicher.

Der Tatverdächtige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Versuchter Diebstahl

Schotten. Unbekannte hebelten zwischen Montag (13.03.) und Montag (20.03.) an mehreren Spendenbehältern einer Kirche in der Alte Straße. Es gelang den Tätern jedoch nicht, die Dosen zu öffnen. Es entstand Sachschaden von circa 20 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de