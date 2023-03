Wiesbaden: Die Polizei-News

Mit Pfefferspray besprüht,

Wiesbaden, Oranienstraße, 21.03.2023, 17.00 Uhr,

(pl)Ein 18-jähriger Mann wurde am Dienstagnachmittag in der Oranienstraße von

einem unbekannten Täter mit Pfefferspray besprüht. Der Täter soll gegen 17.00

Uhr auf den Geschädigten zugekommen sein und ihm plötzlich Pfefferspray ins

Gesicht gesprüht haben. Anschließend sei der etwa 17-19 Jahre alte und

dunkelgekleidete Angreifer über die Matthias-Claudius-Straße geflüchtet.

Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140

entgegen.

Drei Einbrüche,

Wiesbaden, Sonntag, 19.03.2023, 11:00 Uhr bis Mittwoch, 22.03.2023, 02:30 Uhr

(sun)Erneut wurden der Wiesbadener Polizei drei Einbrüche gemeldet. Abgesehen

hatten es die Täter auf zwei Wohnhäuser und eine Gaststätte. Zwischen Sonntag-

und Dienstagvormittag hebelten unbekannte Täter das Küchenfenster eines

Reihenhauses in der Spessartstraße auf und durchsuchten das Haus nach

Wertgegenständen. Anschließend flohen sie in unbekannte Richtung mit dem

gestohlenen hochwertigen Schmuck. Am Dienstagvormittag brachen Unbekannte dann

zwischen 10.45 Uhr und 12.00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der

Gottfried-Kinkel-Straße ein, indem sie das Wohnzimmerfenster aufhebelten. Zuvor

hatten sie sich bereits erfolgslos an der Haustür zu schaffen gemacht. Sie

durchsuchten das Haus und flüchteten unerkannt. Über das mögliche Diebesgut ist

derzeit noch nichts bekannt. Zuletzt versuchte ein unbekannter Täter in der

Nacht zum Mittwoch in eine Gaststätte in der Dotzheimer Straße einzubrechen. In

diesem Fall hebelte eine dunkel gekleidete Person gegen 02.30 Uhr ein Fenster

auf, wurde hierbei jedoch durch die eingeschaltete Alarmanlage aufgeschreckt und

ergriff unverrichteter Dinge die Flucht. Hinweise zu den Fällen nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

In der Fußgängerzone herumgepöbelt,

Wiesbaden, Kirchgasse, 21.03.2023, 12.10 Uhr,

(pl)Ein 26-jähriger Mann hat am Dienstagmittag in der Fußgängerzone

herumgepöbelt. Der Polizei wurde gegen 12.10 Uhr mitgeteilt, dass sich am

Mauritiusplatz ein offenbar verwirrter Mann befinden würde, der ein Mädchen mit

einer Plastikflasche geschlagen und beleidigt haben soll. Auch ein weiteres

Mädchen sei von der Person bedroht und beleidigt worden. Ein 31-jähriger Mann,

welcher einschritt, habe sich dann ebenfalls Beleidigungen anhören müssen. Der

26-Jährige wurde vor Ort von der Polizei angetroffen und ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Einbruch in Gartenhütte – mehrere Gegenstände entwendet, Wiesbaden, In der

Loh, Mittwoch, 15.03.2023, 18:00 Uhr bis Dienstag, 21.03.2023, 10:00 Uhr

(sun)Am Dienstagmorgen stellten die Besitzer einer Gartenhütte fest, dass in

diese eingebrochen wurde. In einem Tatzeitraum zwischen Mittwochabend, den

15.03.2023 und Dienstagmorgen, den 21.03.2023 hebelten unbekannte Täter das

Fenster der Gartenhütte im Bereich der Straße „In der Loh“ auf und gelangten auf

diesem Wege in die Hütte. Dort brachen sie Türen auf und entwendeten Werkzeug

und Nahrungsmittel. Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro, ähnlich wie das

Diebesgut. Hinweise zu den Einbrechern nimmt das 3. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Drei Fahrräder gestohlen,

Wiesbaden, Richard-Wagner-Straße, Samstag, 18.03.203, 16:00 Uhr bis Dienstag,

21.03.2023, 09:00 Uhr

(sun)In der Richard-Wagner-Straße in Wiesbaden hatten es unbekannte Täter

zwischen Samstagnachmittag und Dienstagmorgen auf drei Fahrräder abgesehen. Die

Fahrraddiebe drangen im Garten eines Wohnhauses in einen Abstellraum ein und

entwendeten hieraus drei Fahrräder, welche mittels Schloss gesichert waren.

Hierbei handelte es sich um zwei hochwertige Pedelecs, ein blaues von „Wilier“

sowie ein schwarzes von „Cube“, und um ein graues Sportrad von „Cube“. Hinweise

nimmt das 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440

entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Einfamilienhaus,

Eltville am Rhein-Martinsthal, Lehrstraße, Dienstag, 21.03.2023, 04:00 Uhr bis

16:30 Uhr

(sun)In Martinsthal kam es am Dienstag zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Zwischen 04:00 Uhr und 16:30 Uhr hebelten unbekannte Täter das sich im Innenhof

befindliche Fenster zu einem Wohnhaus in der Lehrstraße auf. Auf diesem Wege

gelangten die Einbrecher in die Wohnräume, welche sie daraufhin nach

Wertgegenständen durchsuchten. Anschließend flohen die Diebe in unbekannte

Richtung. Die unbekannten Täter entwendeten ausschließlich Bargeld. Der

Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Die Polizeistation Eltville nimmt

Hinweise zu dem Einbruch und Diebstahl unter der Telefonnummer (06123) 9090-0

entgegen.

Einbruch in Lagerhalle,

Niedernhausen, Feldgemarkung zwischen „Waldhof“ und „Engenhahner Pfad“ Sonntag,

19.03.2023, 11:00 Uhr bis Dienstag, 21.03.2023, 09:30 Uhr (sun)Im Tatzeitraum

zwischen Sonntag und Dienstag wurde in Niedernhausen in eine landwirtschaftlich

genutzte Lagerhalle eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen

Sonntagvormittag und Dienstagmorgen an der Feldgemarkung zwischen „Waldhof“ und

„Engenhahner Pfad“. Unbekannte hebelten eine Tür der rückwärtig gelegenen Halle

auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Letztlich entwendeten die Einbrecher jedoch

nichts. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 250 Euro. Hinweise nimmt die

Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer 06126/9394-0 entgegen.

Mobiltelefon von Tresen entwendet,

Niedernhausen, Bahnhofstraße, Dienstag, 21.03.2023, 11:20 Uhr

(sun)Eine bislang unbekannte Frau hat am Dienstagvormittag ein hochwertiges

Mobiltelefon aus einem Spielzeugladen in Niedernhausen gestohlen. Die Diebin

befand sich um 11:20 Uhr in dem sich in der Bahnhofstraße befindlichen Geschäft.

Beim Verlassen des Geschäfts nutzte die Diebin die Gelegenheit und ließ das

circa 200 Euro teure Smartphone, welches zu besagten Zeitpunkt offen auf den

Tresen lag, mitgehen. Sie floh in unbekannte Richtung. Die Diebin wurde von

Zeugen als circa 40 Jahre alt beschrieben, bei einer Größe von etwa 1,70 Meter.

Sie habe eine kräftige Statur und schulterlange, glatte, schwarze Haare. Zudem

habe sie goldene Ohrstecker getragen. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation

in Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0.

Mehrere Wertgegenstände durch Trickdiebstahl gestohlen,

Taunusstein-Bleidenstadt, Aarstraße, Dienstag, 21.03.2023, 12:00 Uhr

(sun)Am Dienstagmittag hat eine Trickdiebin aus dem Verkaufsraum eines

Bekleidungsgeschäfts in Bleidenstadt ein Smartphone gestohlen. Gegen 12:00 Uhr

betrat die Täterin das Geschäft in der Aarstraße. Die Frau täuschte

Kaufinteresse vor und ließ sich von der Verkäuferin beraten und Kleidungsstücke

anreichen. Als die Diebin wenige Minuten später das Geschäft wieder verließ,

musste die Verkäuferin feststellen, dass die Frau offenbar ihr Mobiltelefon hat

mitgehen lassen, welches sich zuvor auf den Verkaufstresen befand. Auf diesen

hatte die Diebin einen Stapel Kleidungsstücke abgelegt. In der Handyhülle

befanden sich noch weitere Wertgegenstände, sodass sich das Diebesgut insgesamt

auf knapp 1.000 Euro bemisst. Beschrieben wurde die Frau als circa 30 Jahre alt

und auffällig stark geschminkt. Sie hatte schulterlange schwarzgefärbte Haare

und war mit einer weißen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet. Zudem trug sie

eine Umhängetasche bei sich und sprach mit osteuropäischem Akzent. Die

Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0

entgegen.

Hoher Sachschaden an Pkw,

Taunusstein-Wehen, Schuhmannstraße, Dienstag, 21.03.2023, 08:30 Uhr bis 15:45

Uhr

(sun)Am Dienstag streifte in Taunusstein-Wehen ein unbekanntes Fahrzeug einen

Pkw und flüchtete daraufhin. Zwischen 08:30 Uhr und 15:45 Uhr war in der

Schuhmannstraße ein BMW ordnungsgemäß geparkt. Ein noch unbekanntes Fahrzeug

touchierte beim Vorbeifahren besagtes Auto. Anschließend entfernte sich der

Unfallverursacher in unbekannte Richtung, ohne sich zu dem Unfall zu bekennen.

Die Schadenshöhe wird auf 5.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die

Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.