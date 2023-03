Südhessen: Zivilfahnder kontrollieren auf der Autobahn/Haftbefehl wegen 22-fachen Fahrzeugdiebstahls

Am Dienstag (21.03) haben Zivilfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen, unterstützt von Beamten der Polizeistation Pfungstadt und der Polizeiautobahnstation Südhessen, umfangreiche Kontrollen auf Autobahnen in Südhessen durchgeführt. Schwerpunkt des Einsatzes war die Bekämpfung der Eigentumskriminalität. Es wurden insgesamt 63 Fahrzeuge gestoppt und 87 Personen überprüft.

Hierbei ging den Beamten unter anderem ein per EU-Haftbefehl gesuchter Autodieb ins Netz. Der 36-jährige, der den Fahndern zunächst einen gefälschten Ausweis vorlegte, wurde gegen 17.00 Uhr im Rahmen seiner Kontrolle auf der A 5 bei Weiterstadt festgenommen und wird nun einem einem Haftrichter vorgeführt. Der Mann hat wegen 22 Fahrzeugdiebstählen noch eine Restfreiheitsstrafe von drei Jahren zu verbüßen. Er stand darüber hinaus unter Drogeneinfluss und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Die Polizisten leiteten in insgesamt 13 Fällen Ermittlungsverfahren ein. Unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, unerlaubten Aufenthalts in Deutschland und Urkundenfälschung.

Bergstrasse

Fürth: Berauscht am Steuer und Drogen dabei

Fürth (ots) – Einen 24 Jahre alten Autofahrer kontrollierten Beamte der

Polizeistation Heppenheim am späten Dienstagabend (21.03.) in der Heppenheimer

Straße.

Rasch ergaben sich Anzeichen darauf, dass der junge Mann trotz vorherigem Konsum

von Cannabis am Straßenverkehr teilnahm. Zudem fanden die Ordnungshüter geringe

Mengen Marihuana und Haschisch bei ihm. Der 24-Jährige wurde daraufhin vorläufig

festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet

nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Viernheim: Küche durch Brand zerstört

Viernheim (ots) – Am Dienstagnachmittag (21.03.), gegen 16.10 Uhr, führte eine

Pfanne mit heißem Fett auf dem Herd zu einem Küchenbrand in der Saarlandstraße.

Hierbei entstand ein Sachschaden rund 15.000 Euro. Die alarmierten Einsatzkräfte

der Feuerwehr konnten den Brand in der Wohnung im 4. Obergeschoss eines

Mehrfamilienhauses schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand.

Die Bewohner konnten anschließend wieder in ihre Wohnung zurück.

Darmstadt

Darmstadt-Kranichstein: Unbekannte fordern Geld und flüchten / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Nachdem zwei noch unbekannte Kriminelle am Dienstag (21.3.)

einen 13-Jährigen angesprochen haben, Geld forderten und mit dem Erbeuteten die

Flucht ergriffen, hat die Kriminalpolizei in Darmstadt (K10) die weiteren

Ermittlungen übernommen und sucht Augenzeugen der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen sprach das Duo den 13-Jährigen auf einem Fußweg

zwischen den Wohnhäusern und einem Einkaufsmarkt in der Siemensstraße

unvermittelt an und forderten mit Nachdruck Geld. Sie erbeuteten eine geringe

Summe und suchten dann das Weite. Zu ihrer Beschreibung ist bekannt, dass sie

etwa 14 bis 20 Jahre alt gewesen sein sollen. Eine der Täter trug schwarze

Sneakers mit grauem Logo, eine blaue Regenjacke mit Aufdruck eines Darmstädter

Sportvereins und eine schwarze Jogginghose. Sein Begleiter war mit einer

schwarzen Jacke bekleidet und führte eine Umhängetasche mit sich.

Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder andere sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern, zu melden

(Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Nord: Ungebetene Besucher im Einfamilienhaus / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus am frühen

Mittwochmorgen (22.3.) hat das Kommissariat 21/22 die weiteren Ermittlungen

übernommen und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich ein noch unbekannter Täter gegen 2 Uhr

gewaltsam Zugang zu dem Anwesen in der Helfmannstraße verschafft und hatte sich

in den Räumen auf die Suche nach Wertgegenständen begeben. Seine dabei

verursachten Geräusche weckten die Bewohner. Hierauf ergriff der Kriminelle die

Flucht. Aktuell ist bekannt, dass er einen Laptop und Schlüssel mitgehen ließ.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1500 Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachten konnten oder

andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den

Ermittlerinnen und Ermittlern zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt: Einbruch in Einkaufsmarkt

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (21.-22.3.) sind Kriminelle offenbar

in den Verkaufsraum eines Einkaufsmarktes in der Frankfurter Straße

eingebrochen. Ob sie Beute machten, ist abschließend noch nicht bekannt. Gegen

3.30 Uhr waren ihre Spuren an der Eingangstür von Zeugen entdeckt worden, die

darauf hinwiesen, dass diese gewaltsam geöffnet worden war. Der Schaden wird

aktuell auf rund 1000 Euro geschätzt. Das Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem

Fall und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise

unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Brensbach/Nieder-Kainsbach: Einbruch in Firmengebäude/Polizei sucht Zeugen

Nachdem in der Nacht zum Dienstag (21.03.) in ein Firmengebäude in der Mannheimer Landstraße eingebrochen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt in das Gebäude von mehreren Firmen und machten sich hierbei auch an einem Tresor zu schaffen. Sie erbeuteten unter anderem Bargeld. Insgesamt werden die durch das rabiate Vorgehen der ungebetenen Besucher entstandenen Schäden auf circa 2400 Euro geschätzt. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt.

Personen, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Dieburg: Erneute Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf offener Straße / Nachtrag zu „Auseinandersetzung ruft Polizei auf den Plan“

Dieburg (ots) – Am Mittwochmittag (22.3.) gegen 12.50 Uhr gingen bei der Polizei

mehrere Notrufe von Zeugen ein, die eine erneute Auseinandersetzung zwischen

mehreren Personen im Bereich der Albinistraße meldeten. Dabei wurden zudem die

Beobachtungen gemeldet, dass sich die Personen mit mehreren Gegenständen

angegriffen haben sollen.

Noch in unmittelbarer Nähe des gemeldeten Ortes, nahmen die sofort alarmierten

Polizeibeamten, beteiligte Personen vorläufig fest. Weitere Tatverdächtige

flüchteten zunächst beim Erblicken der Streifenwagen. Im Rahmen der

Fahndungsmaßnahmen konnten sie gestoppt werden.

Aktuell dauern die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen und die Prüfung

möglicher Tatzusammenhänge an.

Für den Fortgang des Verfahrens suchen die Ermittlerinnen und Ermittler des

Kommissariats 35 Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, die sich auf den

Tathergang, die Tatbeteiligten oder andere wichtige Angaben beziehen, wird

gebeten, sich bei Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071 / 9656-0,

zu melden.

Dieburg: Auseinandersetzung ruft Polizei auf den Plan / Polizei sucht Zeugen

Dieburg (ots) – Am Montagmittag (20.3.) kam es gegen 13 Uhr im Bereich der

Straße „An der Brückenmühle“ zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung

zwischen mehreren Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren circa 20

Personen, unter anderem Schüler, an dem Konflikt beteiligt. Beim Eintreffen der

Polizei waren die Personen bereits nicht mehr vor Ort. Eine Videoaufnahme der

Auseinandersetzung wurde der Polizei bereits zugesandt und soll nach jetzigem

Kenntnisstand auch in den sozialen Medien kursieren.

Ersten Ermittlungen zufolge, soll es bereits vor den körperlichen

Auseinandersetzungen zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein. Wie viele

Personen sich im Rahmen der Schlägerei verletzten, ist noch unklar. Nach

jetzigem Stand kam es zu keinen schwereren Verletzungen. Auch die Ermittlungen

zu den genauen Gründen der Auseinandersetzung und den Teilnehmern dauern noch

an.

Wenn Sie Hinweise zu der Auseinandersetzung geben können, melden Sie sich bitte

bei dem Kommissariat 41 in Dieburg unter der Telefonnummer 06071 / 9659 – 0.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Unbekannte Täter brechen in Lokal ein/Polizei bittet um Hinweise

Im Laufe des Dienstags (21.03.) wurde ein Lokal in der Bauschheimer Straße Ziel von Einbrechern. Die Kriminellen gelangten über ein zuvor aufgehebeltes Fenster in die Lokalität, brachen anschließend einen Spielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Geld.

Das Kommissariat 41 der Rüsselsheimer Polizei ist mit dem Fall betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Geschädigtes Fahrzeug flüchtet nach Verkehrsunfall

Mörfelden-Walldorf

Am 21.03.2023 kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Rüsselsheimer Straße. Hierbei übersah der Fahrer eines blauen Opels einen abbiegenden schwarzen Audi. Es kam zu einem Auffahrunfall auf Höhe der Mozartstraße. Der schwarze Audi hielt daraufhin nicht an, sondern entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei in Walldorf bittet um Mithilfe der Bürger. Hat jemand den Zusammenstoß gesehen und kann weitere Angaben zu dem schwarzen Audi machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mörfelden-Walldorf entgegen.

Odenwaldkreis

Michelstadt/Erbach: Kontrollen durch Zivilfahnder/17-Jähriger mit Drogen erwischt

Zivile Fahnder des Erbacher Rauschgiftkommissariats K 34 kontrollierten am Dienstag (21.03.), unterstützt von Beamten der Hessischen Bereitschaftspolizei, mit dem Fokus auf Drogenkriminalität zahlreiche Personen. Insgesamt wurden 20 Personen und 3 Fahrzeuge von den Kontrolleuren genauer unter die Lupe genommen.

Bei einem gegen 17.30 Uhr in der Frankfurter Straße in Michelstadt kontrollierten 17-jährigen Jugendlichen wurden knapp 30 Gramm Haschisch und wenige Gramm Marihuana gefunden. Im Rahmen einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Ordnungshüter weitere rund 40 Gramm Haschisch, knapp 35 Gramm Marihuana und eine Kleinstmenge Amphetamin. Den 17-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Drogenbesitzes.