Schüsse in der Luitpoldstraße

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagabend 21.03.2023, gegen 21:30 Uhr, wurden über Notruf mehrere Schüsse in der Luitpoldstraße gemeldet. Die Örtlichkeit wurde umgehend durch mehrere Streifen angefahren.

Vor Ort konnte ermittelt werden, dass es zu Streitigkeiten und einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und einem 27-Jährigen und dessen 23-Jährigen Freundin gekommen war. Im Verlauf des Streits schoss der Jugendliche schließlich mit einer Schreckschusswaffe.

Keiner der Beteiligten wurde hierdurch verletzt. Der 17-Jährige wird nun mit einer Anzeige wegen des Verstoß gegen das Waffengesetz rechnen müssen.

Autoreifen gestohlen

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag (20.03.2023, 19 Uhr bis 21.03.2023, 07:15 Uhr) entwendeten Unbekannte alle vier Räder eines BMW. Dieser war auf dem Gelände eines Autohandels in der Ruchheimer Straße geparkt.

Sie haben etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter

Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Mehrere Betrugsversuche

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag (21.03.2023) wurden der Polizei erneut mehrere Betrugsversuche gemeldet. Ein unbekannter Täter kontaktierte eine 62-Jährige und gab sich als Angehöriger der Vollzugsbehörde Stuttgart aus. Er forderte das Begleichen angeblicher Schulden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Da die 62-Jährige skeptisch war und mehrere Nachfragen stellte, beendete der Anrufer das Telefonat. Ein 83-Jähriger erhielt einen Anruf von einer unbekannten Frau. Diese erklärte ihm, dass sein Sohn sich schwerverletzt im Krankenhaus befinde. Auch er schöpfte Verdacht und erfragte den Namen seines Sohnes. Da die Anruferin ihm einen falschen Namen nannte, beendete der 83-Jährige das Gespräch.

Ein unbekannter Täter suchte eine 96-Jährige an ihrer Wohnanschrift auf. Er gab an, von ihrem Sohn geschickt worden zu sein und forderte in dessen Namen die Herausgabe von Bargeld.

Die Seniorin war jedoch misstrauisch und kam den Forderungen nicht nach.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den Worten „Rate mal, wer hier spricht!“ oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei! Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.