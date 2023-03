Hund beißt jungen Mann

Speyer (ots) – Am 21.03.2023 gegen 07:45 Uhr befand sich ein 25-Jähriger auf dem Gehweg der Schützenstraße, als ein Mann mit einem an der Leine geführten Rottweiler ihn passierte. Der Rottweiler biss dem 25-Jährigen unvermittelt in den linken Unterarm, wodurch eine unter die Haut gehende Bisswunde entstand, die später ärztlich behandelt werden musste.

Der Hundehalter forderte den 25-Jährigen lediglich auf, nicht näher zu kommen, schimpfte mit seinem Hund und ging seines Weges, ohne sich um den 25-Jährigen zu kümmern oder einen Datenaustausch zu veranlassen.

Der Hundehalter wird wie folgt beschrieben:

Alter Ende 30, schlank, sehr kurze Haare, teilweise grau.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den Hundehalter. Wer kann Angaben zum Tatverdächtigen oder zum Tatgeschehen machen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Diebstahl eines Pedelecs in der Innenstadt bei Tag

Speyer (ots) – Am 20.03.2023 zwischen 07:20-15:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein grau/schwarzes Herrenrad (Pedelec) der Marke Cube, Modell „Nuride Hybrid Perform 625“, im Wert von ca. 2.750 Euro, das an einem Fahrradständer in der Roßmarktstraße abgeschlossen stand.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zum Verbleib des Fahrrads geben? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Die Polizei warnt: Täter schrecken trotz eines hohen Entdeckungsrisikos und einer guten Diebstahlssicherung dann nicht vor ihrer Tat zurück, wenn der Wert des Diebesgutes entsprechend hoch ist und genügend Zeit zum Öffnen besteht.

Grundsätzlich gilt dennoch:

Wichtig bei Fahrrädern und E-Scootern: Die Fahrzeuge immer anschließen, damit sie nicht weggetragen werden können. Hierfür beim Schlosskauf auf ein ausreichend großes Schloss zum Anschließen achten.

Insbesondere bei hochwertigen Fahrrädern / E-Bikes / Pedelecs kann sich der mittlerweile platzsparende und preiswerte Einbau von Ortungstechnik lohnen.

kann sich der mittlerweile platzsparende und preiswerte Einbau von

Ortungstechnik lohnen.

Mittlerweile sind auch Fahrradschlösser im Handel verfügbar, die auf illegale Öffnungsversuche mit einem Alarm reagieren.

auf illegale Öffnungsversuche mit einem Alarm reagieren.

Weitere Tipps erhalten Sie auf https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/

Scheibe in Lessingstraße eingeworfen

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 20.03.2023, 22:00 Uhr, bis 21.03.2023, 06:30 Uhr, warfen unbekannte Täter mittels eines schweren Gegenstandes die Scheibe eines seit mehreren Monaten leerstehenden Geschäftsraumes in der Lessingstraße ein. Zeugen stellten Stunden später das Loch fest und meldeten den Schaden der Polizei. Ob die unbekannten Täter durch das Loch eindrangen, ist bislang unbekannt. Es liegen keine Erkenntnisse dafür vor, dass die Täter etwas entwendeten. Der Sachschaden liegt bei ca. 1.000 Euro.

Ob ein Tatzusammenhang zum Einbruch in die Kindertagesstätte sowie zum versuchten Einbruch in ein Bistro besteht (siehe Pressemeldungen der PI Speyer vom Vortag), ist ebenso Gegenstand der Ermittlungen wie die Zielrichtung der Täter im vorliegenden Fall.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Lessingstraße beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Geschwindigkeitskontrollen

Speyer (ots) – Am Dienstag zwischen 10:15 Uhr und 13 Uhr, führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen mittels Lasergerät in der Burgstraße durch. Hierbei ahndeten die Beamten neun Geschwindigkeitsverstöße bei insgesamt 21 gemessenen Fahrzeugen und einem Spitzenwert von 57 km/h.

Außerdem ahndeten die Beamten zwei Verstöße gegen die Gurtpflicht und forderten einen Fahrer zur Mängelbehebung an seinem Fahrzeug auf.