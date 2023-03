Reh aus misslicher Lage befreit

Lustadt (ots) – Zu einem nicht alltäglichen Einsatz kam es gestern Mittag in Lustadt. Ein besorgter Anwohner verständigte die Polizei, weil sich ein Reh in seinem Garten verlaufen hatte. Zusammen mit einem Jagdpächter gelang es den Beamten, das Reh aus seiner misslichen Lage zu befreien. Es war erschöpft, blieb aber unverletzt.

Vorbildliche Eltern, zufriedene Polizei

Schwegenheim (ots) – Eine Schulwegkontrolle ohne jegliche Beanstandung fand gestern Morgen in der Straße „Am Bahndamm“ in Schwegenheim statt. Insbesondere lobten die eingesetzten Beamten die sorgfältige Kindersicherung, welche bei der Kontrolle im Fokus stand.

Geschwindigkeitsmessungen

Bellheim/Lingenfeld (ots) – Am gestrigen Vormittag führte die Polizei Germersheim zwei Lasermessungen durch. In der Germersheimer Straße in Lingenfeld wurden zwischen 11:55-13:15 Uhr insgesamt 8 Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Zudem waren drei Autofahrer nicht angeschnallt. In der Postgrabenstraße in Bellheim wurden nochmal drei „Temposünder“ erwischt.