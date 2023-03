E-Scooter ohne aktuellen Versicherungsschutz

Ludwigshafen (ots) – Am Montag (20.03.2023) fielen einer Polizeistreife zwei E-Scooter-Fahrer auf. Ein 57-Jähriger befuhr die Saarlandstraße, ein 59-Jähriger war in der Leininger Straße unterwegs. Grund der Kontrolle war in beiden Fällen der fehlende aktuelle Versicherungsschutz. Die Polizeistreife untersagte beiden Männern die Weiterfahrt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Versicherungskennzeichen sind nur ein Jahr gültig. Dieses Gültigkeitsjahr endet mit Ablauf des Februars. Somit ist jährlich ab dem 01.März ein neues Kennzeichen zu beantragen. Für das Jahr 2023 gilt die Farbe Schwarz.