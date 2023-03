Bruchsal – 56-jähriger Mann nach mutmaßlichem versuchtem Tötungsdelikt festgenommen

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe.

Ein 56-Jähriger steht im Verdacht, am Montag gegen Mitternacht einen 24 Jahre

alten Mann in Bruchsal mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt zu

haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen trafen sich die beiden Männer gegen 22:00 Uhr in

der Wohnung des mutmaßlichen Täters. Im weiteren Verlauf gerieten die beiden

deutschen Staatsangehörigen in Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der

56-Jährige seinen Bekannten mit einem Messer im Bereich des Rückens sowie im

Gesicht verletzt haben, wobei der Beschuldigte tödliche Verletzungsfolgen

zumindest billigend in Kauf genommen haben soll. Der Geschädigte flüchtete

daraufhin auf die Straße und bat einen Zeugen, einen Rettungswagen zu rufen.

Alarmierte Polizeistreifen nahmen den Beschuldigten kurz darauf widerstandslos

in seiner Wohnung vorläufig fest. Der 24-Jährige wurde in ein Krankenhaus

gebracht. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden vom Kriminalkommissariat

Bruchsal übernommen. Die Kriminaltechnik wurde mit der Sicherung der Spuren am

Tatort beauftragt.

Der Beschuldigte wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem

Haftrichter vorgeführt.

Karlsruhe – Versuchter Raub in der Innenstadt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein 19-jähriger Mann wurde am Montagabend nahe des Karlsruher

Marktplatzes Opfer eines versuchten Raubes.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand saß der junge Mann gegen 18:40 Uhr auf einer

Bank vor der Kleinen Kirche, als er von zwei Unbekannten angesprochen wurde. Die

beiden setzten sich zunächst zu dem 19-Jährigen. In der Folge schrie einer der

Männer den Geschädigten unvermittelt an und forderte ihn zur Herausgabe seines

Mobiltelefons auf. Im weiteren Verlauf schlug der Tatverdächtige mit einer

Flasche auf den Geschädigten ein. Nach der Tat flüchteten beide Männer zu Fuß in

unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige soll etwa 16 bis 17 Jahre alt, 165 cm groß und von arabischer

Erscheinung sein. Er hatte schwarze Haare, einen Oberlippenbart sowie einen

leichten Bart am Kinn. Bekleidet war der Mann mit einer grünen Jacke, einer

Jeans mit Löchern und einer schwarzen Basecap.

Sein Begleiter war etwa 20 Jahre alt und rund 175 cm groß. Er hatte dunkle

Locken, einen Bart und trug eine schwarze Brille. Er war mit einer Jogginghose

bekleidet.

Das Haus des Jugendrechts hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet

Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0721 666 5555 an den

Kriminaldauerdienst zu wenden.