Viernheim/A659: Audi kollidiert mit Leitplanke und flüchtet – Zeugen gesucht!

Viernheim (ots) – Am Montagvormittag um kurz nach 10 Uhr kollidierte eine noch

unbekannte Audi-Fahrerin oder ein unbekannter Audi-Fahrer auf der A659 in

Fahrtrichtung Weinheim alleinbeteiligt mit der Leitplanke und flüchtete

anschließend. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Unfall im Rückspiegel und

verständigte die Einsatzkräfte. Insgesamt beschädigte die oder der Unbekannte 16

Schutzplanken und verursachte einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen

dunkelgrünen Audi A4. Der Autobahnpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem

Unfallverursacher geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer

0621/47093-0 zu melden.

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Firma – Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitag, 16.00 Uhr und Montag,

06.00 Uhr, brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Firmengelände in der

Petersbergstraße ein. Die unbekannten Täter drangen über ein Rolltor in das

Firmeninnere ein und entwendeten dort Kupfer. Dieses wurde vermeintlich mit

einem größeren Fahrzeug von der Tatörtlichkeit abtransportiert. Der Firma

entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeiposten

Meckesheim zu melden, unter: 06226-1336.

Schwetzingen, A 6: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Schwetzingen (ots) – Am Montagabend, gegen 22.15 kam es auf der A 6, bei der

Anschlussstelle Schwetzingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen

leicht verletzt wurden. Bei stockendem Verkehr fuhr ein Audi-Fahrer auf eine

VW-Fahrerin auf, wodurch sich der VW um 180 Grad drehte und auf dem

Standstreifen zum Stehen kam. Der Unfallverursacher kam mittig zwischen zwei

Fahrspuren zum Stehen. Aufgrund der Fahrzeugteile, welche sich über alle

Fahrbahnen verteilt hatten, musste die Autobahn kurzfristig in der Zeit von

22.20 Uhr – 22.30 Uhr gesperrt werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, die

beiden Insassen des VW wurden leicht verletzt in ein Mannheimer Krankenhaus

gebracht.