Heidelberg, Bergheim: Versuchter Überfall auf Hotel – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Am Montagabend, gegen 19.50 Uhr begaben sich drei männliche,

bislang unbekannte Täter mit einem Beil zur Rezeption eines Hotels und teilten

mit dass es sich um einen Überfall handle. Die Angestellten des Hotels

reagierten schnell, schlossen sich in ein Büro ein und alarmierten den Notruf.

Hierauf verließen die Männer bereits nach wenigen Sekunden die Rezeption wieder

in Richtung Hebelstraße.

Alle drei Männer hatten ihr Gesicht verdeckt, so dass keinerlei Angaben über das

Aussehen wie z.B. das Alter der Täter gemacht werden konnte.

Der Täter, welcher das Beil mit sich führte, war mit einer weißen Jacke/bzw.

Pulli bekleidet und trug eine schwarze Jogginghose, sowie helle Nike Turnschuhe.

Ein weiterer Täter war schwarz bekleidet, trug allerdings bei Tatausführung

weiße Handschuhe und führte einen Rucksack mit sich. Der dritte Täter war

ebenfalls komplett schwarz bekleidet, hatte auch schwarze Handschuhe an. Ersten

Ermittlungen zufolge kamen die Täter aus der Hebelstraße und verließen das Hotel

auch wieder in diese Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, welche Angaben zu den Tätern oder

dem Tathergang machen können. Sie werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 174

4444, beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Heidelberg: Reisebus begeht Unfallflucht

Heidelberg (ots) – Die Hauptstraße der Heidelberger Altstadt befuhr am

Donnerstag, den 16.03.2023, gegen 09.30 Uhr ein weißer Reisebus. Dieser fuhr

entlang der Fahrtgasse und bog anschließend in die Hauptstraße ein. Im

Einmündungsbereich touchierte er Stühle des angrenzenden Lokals und beschädigte

diese. Anschließend setzte der Reisebus seinen Weg entlang der Hauptstraße fort.

Zeugen oder weitere Geschädigte, die Hinweise zu dem Reisebus geben könnten,

werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden, unter:

06221-18570.

Heidelberg, B 37/ Wieblingen: Unfall an der Leitplanke

Heidelberg (ots) – Ein Audi-Fahrer befuhr am Montagmorgen, gegen 01.45 Uhr die B

37 in Richtung Heidelberg – von der BAB 656 kommend. Etwa zwanzig Meter vor der

dortigen Haltebucht soll ein unbekanntes Tier die Fahrbahn überquert haben,

sodass der Audi-Fahrer ausweichen musste und dadurch mit der Leitplanke

kollidierte. Das Tier wurde hierbei nicht verletzt. Der Unfallschaden am

Fahrzeug und an der Leitplanke bewegt sich im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Das Polizeirevier Heidelberg Süd sucht nun Zeugen, welche Angaben zu dem

Unfallhergang machen können und bittet diese, sich unter Tel.: 06221 34180 zu

melden.