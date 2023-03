Frankfurt – Niederrad: Verkehrsunfall nach Sprung auf Fahrbahn

Frankfurt (ots) – (th) Am Montag (20. März 2023) sprang ein Mann aus einem

fahrenden PKW auf die Fahrbahn der B43. In der Folge kam es zu einem

Verkehrsunfall. Der 32-jährige wurde leicht verletzt und in Gewahrsam genommen.

Der 30-jährige Fahrer des PKW war mit seinem 32 Jahre alten Bruder auf der

linken der beiden Fahrspuren der B43 stadteinwärts unterwegs, als der Bruder

zwischen dem Nordkreisel und dem „Deutsche Bank Park“ plötzlich die Beifahrertür

öffnete und während der Fahrt aus dem Fahrzeug auf die Fahrbahn sprang. Der

30-jährige Fahrer bremste sofort stark und blieb auf der linken Fahrspur stehen.

Der Fahrer eines von hinten auf der rechten Fahrspur herannahenden Fahrzeugs

erkannte den 32-jährigen Mann auf der Fahrbahn, wich aus und kollidierte dabei

mit dem auf der linken Fahrspur stehenden PKW. Während die beiden Fahrer

unverletzt blieben, wurde der 32-Jährige beim Sprung aus dem Fahrzeug leicht

verletzt. Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab sich vom Ort des Geschehens zu

entfernen. Dabei touchierte er noch einen herannahenden Linienbus, bevor er über

die Mittelleitplanke stieg und auf der B43 stadtauswärts flüchtete. Der

30-jährige Fahrer und Bruder des Mannes konnte ihn jedoch einholen und auf dem

Standstreifen zu Boden bringen. Dort hielt er ihn bis zum Eintreffen der

alarmierten Streife fest.

Da sich herausstellte, dass der Mann unter Wahnvorstellungen litt, und zudem

noch suizidale Absichten äußerte, wurde er widerstandslos in Gewahrsam genommen

und in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses verbracht.

Frankfurt-Nied: Angeblich Person mit Maschinenpistole

Frankfurt (ots) – (fue) Durch eine Zeugin wurde der Polizei am Montag (20. März

2023) gegen 23:30 Uhr mitgeteilt, dass sich in der Straße Schwedenpfad eine

Person ihrem Haus nähere, die eine Tasche mit einer Maschinenpistole bei sich

führe.

Die besagte Örtlichkeit wurde von starken Kräften angefahren. Diese konnten dort

auch einen 48-jährgen Mann festnehmen, auf den die Personenbeschreibung der

Zeugin zutraf. Dieser befand sich jedoch nicht im Besitz einer Waffe. Eine

weiträumige Absuche nach der vermeintlichen Maschinenpistole verlief ebenfalls

ohne Ergebnis.

Später sollte sich herausstellen, dass die Zeugin mit dem 48-Jährigen in der

Vergangenheit eine Beziehung führte. Der 48-Jährige wollte die Frau in diesem

Zusammenhang nochmals sprechen. Als ihm dies verweigert wurde, bedrohte er, noch

immer auf der Straße stehend, einen in der Wohnung der Zeugin befindlichen

22-jährigen Mann mit dem Tode. Dieser teilte dann der Frau mit, dass der

48-Jährige angeblich eine Maschinenpistole mit sich führe, was diese wiederum

der Polizei mitteilte. Damit nicht genug, warf der 22-Jährige noch ein

Bügeleisen und eine Flasche aus dem Fenster nach dem 48-Jährigen, die diesen

jedoch verfehlten.

Der 22-Jährige wird sich nun wegen des Vortäuschens einer Straftat, versuchter

gefährlicher Körperverletzung und des illegalen Aufenthaltes in der

Bundesrepublik zu verantworten haben. Der 48-Jährige erhielt eine Anzeige wegen

Bedrohung.

Frankfurt – Sachsenhausen: „WhatsApp“ – Betrugsmasche erneut erfolgreich

Frankfurt (ots) – (lo) Am Samstag (18. März 2023) gelang es Unbekannten erneut

Geld mittels der WhatsApp-Betrugsmasche zu erbeuten. Eine 62-Jährige aus

Sachsenhausen erschien bei der Polizei und gab an, im Verlauf des Samstags eine

SMS von einer unbekannten Mobilfunknummer erhalten zu haben. Der Absender gab

sich als Sohn der Frau aus und bat darum, ihn unter der angezeigten Nummer über

den Messenger-Dienst WhatsApp zu kontaktieren. Der Aufforderung kam die

Frankfurterin nach, der im weiteren Verlauf vorgegaukelt wurde, der

vermeintliche Angehörige brauche Geld zur Begleichung einer Rechnung. Das

gutgläubige Opfer überwies daraufhin 2.500 Euro auf ein fremdes Konto. Nachdem

der 62-Jährigen der Betrug aufgefallen war, waren die Täter bereits mit dem Geld

bereits über alle Berge.

Die Polizei warnt daher:

Die Betrugsmasche hat immer das gleiche Muster. Der vermeintliche Sohn / die

vermeintliche Tochter meldet sich über einen Nachrichtendienst und teilt mit, in

finanziellen Nöten zu stecken. Die unbekannte Nummer wird mit dem Defekt des

Handys oder einer anderen Notsituation erklärt. Auch wird ein Telefongespräch

abgelehnt. Einige nette Worte und Emojis (z.B. betende Hände, Kuss) später

überweisen die arglosen Eltern das ersehnte Geld, meist Beträge von mehreren

tausend Euro, auf ein fremdes Konto und nehmen an, die Rechnung ihres

„Sprösslings“ beglichen zu haben. Der Betrug fällt leider erst viel später auf.

Das Geld ist weg. – Seien Sie deshalb bei Bargeldforderungen über

Messengerdienste wie „WhatsApp“ äußerst misstrauisch. Achten Sie auf Anrede /

Rechtschreibung / Höflichkeitsform („Liebe Vater, überweisen Sie bitte Geld.“).

Die Täterseite nutzt offenbar den Google-Übersetzer.

Speichern Sie die unbekannte Nummer nicht automatisch ab. –

Wählen Sie die in Ihren Kontakten bereits gespeicherte, bekannte

Nummer Ihrer Tochter / Ihres Sohnes und suchen Sie das direkte

Gespräch.

Sofern Sie niemanden erreichen, fragen Sie Ihr Gegenüber nach Sachen, die nur die echte Tochter/ der echte Sohn wissen kann.

die echte Tochter/ der echte Sohn wissen kann.

Sollten Sie bereits eine Überweisung durchgeführt haben, veranlassen Sie bei Ihrer Bank umgehend eine Rücküberweisung und verständige Sie die Polizei.

Ihrer Bank umgehend eine Rücküberweisung und verständige Sie die Polizei.

Erstatten Sie bei einem Betrug und / oder einem Versuch bei der Polizei Anzeige.

Polizei Anzeige.

Frankfurt-Oberrad: Hindernisse auf Fahrbahn – Plötzlich erscheint ein Mann mit Messer

Frankfurt (ots) – (dr) Am Montagmorgen (20. März 2023) überfuhr eine

Autofahrerin im Stadtteil Oberrad auf einer Straße platzierte Hindernisse und

beschädigte dadurch ihr Fahrzeug. Als Polizeibeamte eintrafen, erschien

unvermittelt ein mit einem Messer bewaffneter Mann.

Die geschädigte Autofahrerin, 42 Jahre alt, befand sich um kurz nach 05:00 Uhr

mit ihrem Pkw in der Wehrstraße und überfuhr auf der Fahrbahn abgestellte

Warnbaken und Steine. Dabei kam es zum Sachschaden an ihrem Fahrzeug.

Verständigte Polizeibeamte nahmen sich der Sache an und erschienen kurz darauf

an der Unfallstelle. Plötzlich kam ein Mann aus einem Haus, der ein Messer in

der Hand hielt, und schnellen Schrittes in drohender Haltung auf die

Polizeistreifen zuging. Auf mehrfache Ansprache, das Messer fallen zu lassen und

sich auf den Boden zu legen, reagierte er jedoch zunächst nicht, sodass die

Beamten ihre Dienstwaffen zogen und androhten, diese einzusetzen. Er zog sich

schließlich zurück und hockte sich mit dem Messer hinter eine Warnbake. Nach

einer weiteren energischen Aufforderung, das Messer fallen zu lassen, erhob er

sich und warf es weg. Mit erhobenen Mittelfingern kniete er sich dann auf den

Boden und wurde von den Beamten festgenommen. Verletzt wurde niemand.

Der 41-Jährige wurde im Anschluss in eine psychiatrische Einrichtung

eingewiesen. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen Bedrohung,

Beleidigung, Nötigung sowie des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

ein. Ob die Hindernisse von ihm hingelegt wurden, bedarf weiterer Ermittlungen.

Frankfurt/ BAB5: Vollsperrung auf der A5

Frankfurt (ots) – (di) Zu einer kurzzeitigen Vollsperrung kam es heute Vormittag

(21. März 2023) auf der Autobahn 5 in Höhe des Flughafens in beide Richtungen.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz.

Gegen 10:15 Uhr wurde eine männliche Person auf der Autobahn zwischen der

Anschlussstelle Zeppelinheim und Frankfurter Kreuz von einem Fahrzeug erfasst

und dabei tödlich verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist von einem

suizidalen Geschehen auszugehen.

Für die erforderlichen Einsatzmaßnahmen wurden kurzzeitig beiden

Richtungsfahrbahnen der Autobahn voll gesperrt. Die Ermittlungen zum

Geschehensablauf dauern derzeit noch an. Es kann weiterhin zu

Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Triebfahrzeugführer mittels Laserpointer geblendet

Niederhöchstadt; Frankfurt am Main (ots) – Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt

am Main wurde am späten Montagabend, gegen 23:05 Uhr, darüber in Kenntnis

gesetzt, dass zwei unbekannte männliche Personen den Triebfahrzeugführer einer

S- Bahn mittels Laserpointer blendeten.

Der Geschädigte konnte die beiden späteren Täter beim Halt der S-Bahn am Bahnhof

Niederhöchstadt am Bahnsteigende beobachten. Nachdem er die Fahrt fortsetzte,

bemerkte er grüne Lichtpunkte in seinem Auge. Glücklicherweise wurde der

Geschädigte hierdurch nicht wesentlich beeinträchtigt und konnte die Fahrt in

Richtung Frankfurt am Main fortsetzen.

Die umgehend eingesetzten Beamten der Bundespolizei konnten die Täter nicht mehr

antreffen. Es konnte jedoch ermittelt werden, dass sie mit einer S- Bahn in

Richtung Bad Soden flüchteten. Von ihnen fehlt weiterhin jede Spur.

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt nun wegen gefährlichen

Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen

können. Sachdienliche Hinweise werden unter 069/130 145 1100 entgegengenommen.