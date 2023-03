Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Gelegenheit macht Diebe: Nach einigen Autoaufbrüchen im Ostkreis – Polizei bittet um Mithilfe!

Seit Ende letzter Woche kam es im östlichen Wetteraukreis zu einer Vielzahl von Autoaufbrüchen. In den bislang bekanntgewordenen Fällen hatten Kriminelle jeweils Seitenscheiben der Fahrzeuge zertrümmert, um an im Innenraum liegende Geldbörsen, beziehungsweise deren Inhalt zu gelangen. Inzwischen werden die Taten bereits in den sozialen Netzwerken thematisiert. Demnach sollen Anwohner die Taten zum Teil gefilmt haben können. Die Büdinger Polizei ermittelt in den genannten Fällen wegen besonders schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06042/96480 zu melden. Gleiches gilt für Personen, die tatsächlich über die angesprochenen Videoaufzeichnungen verfügen.

Glauburg/Stockheim:

Am Lückenberg traf es zwischen Donnerstagabend (21.30 Uhr) und Freitagmorgen (7 Uhr) einen schwarzen Audi A6.

Zwischen Donnerstagabend (21 Uhr) und Freitagmorgen (7.30 Uhr) machten sich die Diebe im Finkenweg an einem schwarzen Toyota Verso zu schaffen.

Auch ein in der Berliner Straße parkender, weißer Subaru Forester blieb nicht verschont. Hier lässt sich der Tatzeitraum eingrenzen auf Donnerstagabend (19.45 Uhr) bis Freitagmorgen (9 Uhr).

Ranstadt:

Die auf dem Beifahrersitz eines weißen VW Golf zurückgelassene Geldbörse, der Am Roten Graben parkte, stahlen Unbekannte zwischen Samstagabend (18 Uhr) und Sonntagmorgen (10 Uhr).

Am Feldbergblick ging löste gegen 1.50 Uhr in der Nacht zu Sonntag die Alarmanlage eines weißen VW Tiguan aus, aus dessen Mittelkonsole man später das Fehlen eines abgelegten Portmonees mit etwa 200 Euro Inhalt beklagte.

Einen in der Ablage der Fahrertür verstauten Geldbeutel stahlen Langfinger am Sonntag zwischen 2 Uhr und 11.30 Uhr aus einem grauen Audi A4 in der Dauernheimer Straße.

Nidda/Geiß-Nidda

An gleich mehreren Fahrzeugen machten sich Kriminelle in der Nacht von Montag auf Dienstag Am Sonnenhang zu schaffen. So wurden der Polizei bislang vier Autoaufbrüche dort gemeldet. Ein roter Mini, ein schwarzer Audi A4 , ein schwarzer 1er BMW sowie ein grauer VW Passat.

Bad Nauheim: Autoscheiben eingeschlagen

Ein schwarzer Ford, der auf dem Parkplatz am großen Teich in der Frankfurter Straße stand, geriet zwischen Sonntagabend (19.15 Uhr) und Montagmorgen (7.15 Uhr) in den Fokus von Dieben. Unbekannte hatten eine Seitenscheibe des Transit eingeschlagen und dann den Innenraum nach Wertgegenständen durchsucht; offenbar, ohne fündig zu werden.

Im selben Zeitraum traf es dort auch einen grauen Audi. Aus dem A4 wurden neben einer kleinen Menge Bargeld und zwei Schlüsseln auch mehrere Einkaufstaschen sowie eine Decke gestohlen.

Die Friedberger Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Hinweise der Polizei:

In den letzten Wochen wurden im Wetteraukreis vermehrt Einbrüche in geparkte Fahrzeuge gemeldet. Die unbekannten Täter schlagen dabei die Scheiben der Autos ein und entwenden anschließend Wertgegenstände, die sich im Wageninneren befinden.

Die Polizei bittet daher um erhöhte Wachsamkeit. Wir raten dringend dazu, keine Wertgegenstände im Auto zu lassen, insbesondere wenn diese von außen sichtbar sind. Auch sollten keine Taschen, Rucksäcke oder ähnliche Gegenstände im Auto zurückgelassen werden, die den Anschein erwecken könnten, dass sich darin wertvolle Dinge befinden. Darüber hinaus empfehlen wir Autofahrern, ihre Fahrzeuge nach Möglichkeit an belebten und gut beleuchteten Orten zu parken. Auch sollten sie darauf achten, dass alle Fenster und Türen ordnungsgemäß verschlossen sind, bevor sie das Fahrzeug verlassen.

Sollten Sie in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachteten, so bitten wir darum, unverzüglich die zuständige Polizeistation zu infomieren oder in dringenden Fällen den Polizeinotruf darüber zu wählen.

Größerer Polizeieinsatz in Gedern – Abschlussmeldung / Mögliche Geschädigte: Bitte melden!

Nachdem Polizeibeamte am Montagnachmittag (20.03.2023) den 27-Jährigen, der zuvor mit einer Axt durch die Frankfurter Straße gelaufen war und Passanten bedroht haben soll, im Keller des Gebäudes, in welches er sich anschließend zurückgezogen hatte, widerstandslos festgenommen hatten, wurde der Mann in einem psychiatrischen Krankenhaus aufgenommen. Im Haus hatten die Beamten eine Axt aufgefunden und sichergestellt. Im Rahmen des Polizeieinsatzes war niemand verletzt worden.

Die genauen Hintergründe des Geschehens sind aktuell noch unklar. Weitere Zeugen sowie mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 06042/96480 mit der Polizei in Büdingen in Verbindung zu setzen.