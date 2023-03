Marburg – Autoscheibe eingeschlagen

In der Nacht zum Dienstag, 21. März, hörten Anwohner im Pilgrimstein um 04.47 Uhr zwei laute Schläge, konnten jedoch niemanden auf der Straße sehen. Jetzt stellte sich heraus, dass die Schläge vermutlich mit der zertrümmerten Heckscheibe eines weißen Audi A3 Sportsback zusammenhingen. Aus dem Auto fehlt nichts. Der Audi parkte ordnungsgemäß am Straßenrand vor dem Anwesen Pilgrimstein 6. Wer war zur Tatzeit im Pilgrimstein unterwegs? wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kombach – Forstarbeiter bestohlen – Erdbohrer samt Maschine weg

Am Montag, 20. März, ließen Forstarbeiter arbeitsbedingt kurzfristig eine Erdbohrmaschine nebst Bohrer für kurze Zeit unbeaufsichtigt am Einsatzort zurück. Die 30 Minuten zwischen 09.30 und 10 Uhr nutzte jemand zum Diebstahl der Gerätschaft. Die Beute, eine Stihl BT 131 mit Bohrer hat einen Wert von mehr als 1500 Euro. Der Diebstahl war im Stadtwald von Biedenkopf nahe der Kreisstraße 16. Wo sind diese Arbeitsgeräte sei Montag, 20. März, gegen 10 Uhr aufgetaucht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Cölbe – Rolltor am Feuerwehrstützpunkt beschädigt

Nach der Beschädigung eines Rolltores am Feuerwehrstützpunkt in der Hebertstraße in Cölbe ermittelt die Polizei und bittet um sachdienliche Hinweise. Eine Tatzeit steht nicht sicher fest. Die Schadenssichtung war am Sonntag, 19. März, gegen 19 Uhr. Nach ersten Sichtungen deutet einiges darauf hin, dass die Schäden durch Schießübungen mit einer Kunststoffkugeln verschießenden Waffe entstanden. Die Polizei fand entsprechende Munition auf dem Gelände. Insgesamt fünf Einschüsse an vier Kunststofffenstern des Rolltores bedeuten einen Schaden von ca. 2000 Euro. Sachdienliche Hinwiese in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Fahrräder gestohlen

Marburg



Trotz der Sicherung mit einem Kettenschloss gelang der Diebstahl eines Cube-E-Bikes. Das graue Nuride Hybrid Pro 625 im Wert von 1800 Euro stand zur Tatzeit am Montag, 20. März, zwischen 15.10 und 15.50 Uhr auf dem Gehweg vor dem Anwesen Biegenstraße 24. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrrades machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf



Zwischen 18 Uhr am Sonntag und 05 Uhr am Montag, 20. März, kam es in der Straße Am Plausdorfer Tor zum Diebstahl eines Damenfahrrads. Das schwarze Trekkingrad des Herstellers Prophete im Wert von 700 Euro war mit einem schloss gesichert. Wo ist seit spätestens Montagmorgen ein solches Fahrrad aufgetaucht? Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Ostkreis – Polizei beendet erneut Autofahrten

Die Polizei Stadtallendorf zog erneut zwei Autofahrer aus dem Verkehr, weil sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer saßen. Für eine 19Jährige endete die Fahrt am Montag, 20. März, um 20.45 Uhr in Kirchhain. Bei ihr zeigte der Drogentest einen Einfluss von THC, Kokain und Amphetaminen. Sie räumte zudem den Genuß von Cannabis am zurückliegenden Wochenende ein. Bei der Kontrolle eines 22 Jahre alten Autofahrers um kurz vor Mitternacht in Stadtallendorf reagierte der Drogentest ebenfalls positiv, in diesem Fall auf THC und Kokain. In beiden Fällen veranlasste die Polizei Blutproben und stellte zur Verhinderung der Weiterfahrt die Autoschüssel sicher.

Breidenbach – Verdacht auf Fahrt unter Drogeneinfluss

Die Polizei Biedenkopf stoppte am späten Montagabend (20. März) um kurz vor 23 Uhr in Breidenbach einen Pkw und musste dann den 26 Jahre alten Fahrer zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle nehmen. Bei der Kontrolle kam der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln auf und ließ sich vor Ort nicht widerlegen. Die Polizei verhinderte zudem die spätere Weiterfahrt.

Marburg – Auseinandersetzung an den Lahnterrassen – Tatverdächtiger durch vorangegangene Polizeikontrollen identifiziert

Durch die intensiven und verstärkten Polizeikontrollen am zurückliegenden Wochenende gelang die zweifelsfreie Identifizierung zumindest eines Tatverdächtigen. Der 14Jährige steht unter dem Verdacht, gut zweieinhalb Stunden nach seiner Kontrolle bei einer Auseinandersetzung an den Lahnterrassen einen 22Jährigen durch Kopfstöße leicht verletzt zu haben.

Nach bisherigen Informationen kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag, 18. März, gegen 23.20 Uhr, an den Lahnterrassen bei der Mensa zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern auf der einen und einer deutlich größeren Ansammlung von Jugendlichen/Heranwachsenden auf der anderen Seite. Im weiteren Verlauf verletzte dann der 14Jährige einen 22Jährigen. Außerdem soll es noch zu lautstarken Drohungen von Schlägen gekommen sein. Die Polizei war am Freitag am Nachmittag und später am frühen Abend in Marburg unterwegs und hatte dabei insgesamt mehr als 20 Personen im Alter zwischen 14 und 22 Jahren überprüft. Dank dieser Überprüfungen gelang es, einen der Beteiligten an der späteren Auseinandersetzung zweifelsfrei zu identifizieren. Die Ermittlungen zu weiteren Beteiligten dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Gisselberg – Einbrecher lösen Alarm aus

Nach der Auslösung des optischen und akustischen Alarms flüchteten der oder die Einbrecher nach ersten Prüfungen offenbar ohne Beute.

Der Einstieg in den Gewerbebetrieb im Gewerbegebiet An den Weiden am Ortsrand von Gisselberg war in der Nacht zum Montag, 20. März, gegen 02.20 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat zur Tatzeit Personen und oder Fahrzeuge in dem Gewerbegebiet gesehen? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wehrda – Blinde Frau umgerannt und beraubt – Kripo sucht Zeugen

Die Kripo Marburg sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich bereits am Dienstag, 07. März, gegen 15.30 Uhr, in Wehrda in der Ernst-Lemmer-Straße zwischen der Bushaltestelle „Sachsenring“ und der Einfahrt zum Parkplatz des Hauses Ernst-Lemmer-Straße 60 ereignete. Das Opfer war mit dem Bus angekommen und ausgestiegen. Eine noch unbekannte Person rannte das blinde Opfer nach eigenen Angaben von hinten um, entriss ihr dabei die am Arm hängende Stofftasche und flüchtete sofort. Das 39 Jahre alte Opfer verletzte sich bei dem Sturz. Die Absuche des Bodens am Ort des Sturzes nach der Tasche und dem Inhalt blieb erfolglos, sodass das Opfer derzeit davon ausgeht, dass der Täter die gesamte Tasche mitnahm. Mit der Tasche erbeutete er eine schwarze Geldbörse mit ca. 30 Euro Bargeld, diversen Lebensmitteln und Medikamenten im Gesamtwert von mindestens 115 Euro. Wer ist an diesem Dienstag, gegen 15.30 Uhr noch in dem Bus von Marburg nach Wehrda gewesen? Wer ist am Sachsenring ausgestiegen und wem ist im Bus oder auf dem Sachsenring der geschilderte Vorfall aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.