Aufbruch eines Eierautomaten

TZ: Dienstag, 21.03.2023, 04:00 Uhr bis Dienstag, 21.03.2023, 04:05 Uhr

Erneut wurde ein Eierautomat von einem unbekannten Täter aufgebrochen. Der Eierautomat in der Eichstraße in Fritzlar-Haddamar wurde erst Ende Dezember 2022 von unbekannten Tätern angegangen (wir berichteten).

Diesmal verschaffte sich der unbekannte Täter durch das Aufhebeln der äußeren Sicherungen Zugriff zum Innenbereich des Automaten und hebelte in der Folge die Geldkassette auf. So gelang es dem unbekannten Täter Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Bereichs zu entwenden. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 5.000,- EUR.

Der unbekannte Täter wurde bei der Tatausführung aufgezeichnet und kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 1,70 m groß. Der unbekannte Täter trug bei der Tatausführung eine schwarze Stoffjacke mit Kapuze und weißem Reißverschluss, einen schwarzen Pullover sowie eine graue Jogginghose mit einem breiten dunklen Streifen an der Außenseite der sich über die ganze Hosenlänge erstreckt.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05622/9966-0.

Wohnungseinbruch

TZ: Samstag, 18.03.2023, 17:00 Uhr bis Sonntag, 19.03.2023, 03:00 Uhr

Unbekannte sind von Samstag auf Sonntag in eine Wohnung in der Hintergasse in Fritzlar eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster im Bereich des Erdgeschosses auf und verschafften sich somit Zutritt zur Wohnung. Die unbekannten Täter durchsuchten die gesamte Wohnung nach Wertgegenständen und entwendeten daraufhin Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 300,- EUR. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Brand eines Traktors

Zeit: Montag, 20.03.2023, 12:26 Uhr

Am Montag (20.03.2023) brannte ein landwirtschaftlicher Schlepper komplett aus. Der Eigentümer einer Wiese war im Bereich der L 3157 zwischen Ottrau und Berfa mit seinem Schlepper mit landwirtschaftlichen Arbeiten beschäftigt. Als der Fahrer Qualm im Führerhaus bemerkte und im Außenbereich nachsehen wollte, konnte er anschließend das Führerhaus nicht mehr betreten, da bereits Flammen aus dem Armaturenbrett schlugen. Die eingesetzte Feuerwehr löschte den Brand, konnte aber das komplette Ausbrennen des Schleppers nicht mehr verhindern. Der Gesamtsachschaden wird derzeit auf einen mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Als Brandursache wird derzeit von einem technischen Defekt ausgegangen.

Da bei dem Brand auch eine geringe Menge Hydrauliköl ausgelaufen war, wurde die unter Wasserbehörde des Landkreises informiert.

Einbruch in Wohnhaus

TZ: Sonntag, 19.03.2023, 10:00 Uhr bis Montag, 20.03.2023, 16:00 Uhr

Im genannten Tatzeitraum brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Schulstraße in Melsungen ein. Die unbekannten Täter hebelten im Erdgeschoss eine Terrassentür auf und verschafften sich somit Zutritt zum Haus. Im Innenbereich wurden durch die unbekannten Täter sämtliche Behältnisse nach Wertgegenständen durchsucht. Ob überhaupt etwas entwendet wurde stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Sachschadenshöhe wird auf 200,- EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.