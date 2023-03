Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Falsche Polizeibeamte erbeuteten Bargeld – Dreieich/Sprendlingen

(dj) Am Montagmittag brachten offensichtlich falsche Polizeibeamte einen 48-Jährigen in der Straße „Im Gefierth“ um sein mitgeführtes Bargeld. Drei Unbekannte hielten gegen 11.45 Uhr mit einem schwarzen SUV neben dem Mann an und gaben sich als zivile Polizeibeamte aus. Sie forderten nach Vorzeigen von vermeintlichen Polizeiausweisen den Geschädigten auf, sich auszuweisen. Beim Vorzeigen seines Ausweises entnahm einer der Täter aus der Umhängetasche des Mannes offenbar geschickt Bargeld. Mit der Beute flüchtete das Trio anschließend und fuhr in dem Mercedes davon. Beim Versuch das Fahrzeug mit Böblinger Kennzeichen an der Flucht zu hindern, wurde der Geschädigte leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen sprachen offenbar dieselben Kriminellen im Laufe des Mittags einen weiteren Passanten in Sprendlingen an. Hierbei gingen sie jedoch leer aus. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach den drei Tätern im Alter von 25 bis 30 Jahren. Einer der Betrüger hatte eine dickliche Statur, kurze schwarze Haare, einen dunklen Dreitagebart und trug eine schwarze Steppjacke sowie einen schwarzen Pullover. Hinweise nimmt die Polizeistation Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 entgegen.

Wer fuhr gegen den silbernen Suzuki? – Obertshausen / Hausen

(jg) Nach einer Verkehrsunfallflucht am vorletzten Freitag (10.3.) in der Eichendorfstraße sucht die Polizei den Verursacher des auf etwa 3.000 Euro geschätzten Schadens an einem silbernen Suzuki. Dieser war auf Höhe der einstelligen Hausnummern am linken Fahrbahnrand geparkt. In der Zeit zwischen 13 und 14 Uhr fuhr der bislang Unbekannte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit einem roten Fahrzeug gegen die Front des geparkten Wagens. Hinweise zu dem Verursacher oder dem roten Fahrzeug nimmt die Polizei telefonisch unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

Flüchtiger silberner BMW nach Unfallflucht gesucht – Rodgau / Jügesheim

(jg) Die Polizei bittet nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagmittag in der Ludwigstraße um Hinweise zu einem silbernen BMW. Gegen 12.50 Uhr befuhr ein 71 Jahre alter Mann mit seinem VW Golf die Ludwigstraße in Richtung Dudenhofen. Nach Angaben des 71-Jährigen musste er im Bereich einer Engstelle verkehrsbedingt anhalten. In Höhe der Hausnummer 65 kam ihm dann der BMW entgegen und fuhr an dem VW vorbei, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Unbekannte hielt jedoch nicht an, sondern fuhr in Richtung Weiskirchener Straße davon. Am VW entstand ein Schaden von etwa 1.400 Euro. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen silbernen 3er-BMW mit Heckspoiler und Offenbacher-Kennzeichen gehandelt haben. Zu dem Fahrer liegt derzeit keine nähere Beschreibung vor. Hinweise werden unter der Rufnummer 06104 6908-0 entgegengenommen.

Bereich Main-Kinzig

Diebe brachen Baucontainer auf und stahlen Werkzeug – Hanau/Wolfgang

(jm) Unbekannte waren am Wochenende in der Maria-Montessori-Allee (einstellige Hausnummern) auf einem Baustellengelände zugange. Zwischen Samstag, 11.30 Uhr und Montag, 7 Uhr, brachen die Täter mehrere Baustellencontainer auf und nahmen daraus hochwertiges Werkzeug unter anderem Schweißgeräte, Baumaschinen und Rotationslaser mit. Der Wert der Beute liegt bei mehreren zehntausend Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06181 9597-0 bei der Polizeistation Großauheim zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus- Kripo bittet um Hinweise – Bruchköbel

(jm) Einbrecher erbeuteten am Montag aus einem Einfamilienhaus im Fritz-Schubert-Ring Schmuck und Münzgeld. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter zwischen 10 und 13 Uhr eine Tür auf und verschafften sich Zutritt zum Inneren des Hauses. Anschließend durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten und verschwanden mit ihrer Beute. In diesem Zusammenhang rät die Kripo, achten Sie auf Fremde auf den Nachbargrundstücken oder in Ihrem Wohngebiet. Falls Ihnen verdächtige Personen oder Fahrzeuge auffallen, informieren Sie umgehend die Polizei. Zudem empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, um sich vor „ungebetenen Gästen“ Zuhause besser zu schützen. Mehr Tipps zur Einbruchssicherung erhalten Sie von unseren Fachberaterinnen und -berater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle. Für den Main-Kinzig-Kreis ist Polizeihauptkommissar Stefan Adelmann vom Polizeipräsidium Südosthessen der Ansprechpartner und telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-233 erreichbar. In hiesigem Fall bittet die Kripo Anwohner oder Passanten, die im Bereich der 10er-Hausnummern Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Vermisster 57-Jähriger wieder da – Nidderau

(dj) Der seit Montagmorgen vermisste 57-Jährige aus Nidderau (wir berichteten) ist angetroffen und zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die öffentliche Fahndung nach ihm wird hiermit zurückgenommen.

Wer sah die Unfallflucht am Samstagabend? – Hammersbach / Langen-Bergheim

(jg) Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Samstag in der Hanauer Straße ereignet hat. Zwischen 18.20 und 20 Uhr wurde ein in Höhe der einstelligen Hausnummern geparkter VW angefahren. Der Schaden an dem grauen Tiguan zieht sich über die gesamte Fahrerseite und wird auf 10.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass der VW beim Vorbeifahren beschädigt wurde. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155 – 0 zu melden.