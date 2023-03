Verkehrsunfall

Fulda. Eine 53-jährige VW-Fahrerin aus Fulda wurde bei einem Unfall am Montag (20.03.) leicht verletzt. Sie befuhr gegen 7.10 Uhr die Bardostraße aus Richtung Maberzell kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe der Kreuzung Bardostraße / Johannisstraße / Am Rosengarten musste sie ihr Fahrzeug nach aktuellem Kenntnisstand an der rot zeigenden Ampel, auf dem rechten von zwei Fahrstreifen in eine Richtung, anhalten. Als die Ampel wieder auf „grün“ schaltete, fuhr die VW-Fahrerin an, musste jedoch verkehrsbedingt unmittelbar nochmal abbremsen. Ein ihr nachfolgender 31-jähriger Renault-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.600 Euro.

Unfall

Eichenzell. Bei einem Unfall am Montag (20.03.) erlitt ein 21-jähriger VW-Fahrer aus Fulda leichte Verletzungen. Eine 53-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 10.40 Uhr die L 3430 aus Richtung Eichenzell kommend in Fahrtrichtung Kerzell und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach links in die Straße „Im Oberfeld“ abbiegen. Hierbei kam es aus noch unklarer Ursache zu einem Zusammenstoß mit dem 21-jährigen VW-Fahrer, welcher die L 3430 aus Richtung Kerzell kommend in Fahrtrichtung Eichenzell befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 21-Jährigen noch gegen einen Lkw geschleudert, welcher im dortigen Kreuzungsbereich wartete und auf die L 3430 auffahren wollte. Der Fuldaer wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.800 Euro.

Polizeistation Fulda

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Heringen. Am Montag (20.03.), gegen kurz vor 16 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Heringen die vorfahrtsberechtigte L3225 in Richtung Ortsmitte Herfa. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr zeitgleich die Bachstraße in Richtung Lautenhäuser Straße und wollte nach momentanen Erkenntnissen die L3225 überqueren und in die Friedewalder Straße einfahren. Der unbekannte Pkw-Fahrer fuhr dabei, ohne auf den vorfahrtsberechtigten Verkehr zu achten, in den Kreuzungsbereich ein. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge bei dem Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand. Der unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort in Richtung Friedewalder Straße, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es soll sich bei dem Fahrzeug um einen grauen Skoda, vermutlich mit einem Schaden im Bereich des hinteren linken Hecks, gehandelt haben. Der unbekannte Fahrer soll circa 1,70 Meter groß, etwa 40 bis 45 Jahre alt sein und kurze Haare haben. Zur Unfallzeit trug er einen grauen Arbeitsanzug mit einem grünen Logo auf dem Oberarm. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Am Montag (20.03.), gegen 19.30 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Egerländer Straße in Richtung Mündershäuser Straße. Im Bereich der Egerländer Straße fuhr der unbekannte Fahrer aus noch unbekannter Ursache gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten, silbernen BMW aus Rotenburg. Dabei entstand Schaden von circa 6.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Versuchter Einbruch in Hotel

Fulda. Unbekannte versuchten zwischen Sonntagmittag (19.03.) und Montagmorgen (20.03.) in ein Hotel in der Frankfurter Straße einzubrechen. Die Täter scheiterten an der Eingangstür, hinterließen jedoch 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Fulda. In der Hohenlohestraße im Stadtteil Edelzell brachen Unbekannte in der Nacht auf Montag (20.03.) in eine Gaststätte ein. Die Täter brachen eine doppelflügelige Tür auf und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen Bargeld und verursachten rund 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Bäckerei

Fulda. Eine Bäckerei in der Kohlhäuser Straße wurde in der Nacht zu Montag (20.03.) zum Ziel unbekannter Täter. Sie scheiterten an einer Hintertür, es entstand jedoch 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bagger aufgebrochen

Hofbieber. In der Straße „Zur Hessenliede“ brachen Unbekannte zwischen Freitag (17.03.) und Montag (20.03.) einen Bagger auf und stahlen einen Trennschleifer im Wert von circa 1.700 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Fulda. Am Sonntag (19.03.), zwischen 15 Uhr und 22 Uhr, stahlen Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen VB-MC 720 von einem Opel Astra. Der Pkw stand im Tatzeitraum auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Eines Besseren belehrt: 28-Jähriger gleich zweimal innerhalb weniger Tage kontrolliert

Gersfeld. Wie oft kommt es schon vor, dass man von der Polizei kontrolliert wird? Jedenfalls sicherlich nicht zweimal innerhalb weniger Tage. So offenbar die Annahme eines 28-jährigen Mannes aus Fulda. Doch da hatte er die Rechnung ohne die aufmerksamen Beamten der Polizeistation Hilders gemacht! Sie belehrten den Fuldaer eines Besseren.

Am Samstagabend (11.03.), gegen 23.10 Uhr, kontrollierten sie den Mann in einem Alfa Romeo in der Fuldaer Straße. Da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, musste er sich einem sogenannten Drogenvortest unterziehen. Als dieser positiv ausfiel, wurde zudem eine Blutentnahme durchgeführt. Anschließend untersagten die Beamten dem 28-Jährigen das vorübergehende Führen eines Fahrzeugs.

Scheinbar unbelehrbar, setzte sich der Mann aus Fulda allerdings knapp vier Tage später erneut unter dem Einfluss berauschender Mittel hinter das Steuer eines Lkws einer Entsorgungsfirma. Doch wie das Schicksal so spielte, entging dies den wachsamen Hilderser Polizeibeamten wieder nicht. Sie kontrollierten ihn am Donnerstagmorgen (16.03.) nochmal an derselben Örtlichkeit, wie bereits wenige Tage zuvor. Das weitere Prozedere war dem Fuldaer ja bereits bestens bekannt: Auf einen positiven Drogenvortest folgt eine Blutentnahme. Und auch diesmal wurde ihm in der Folge die Weiterfahrt nicht gestattet.

Nun muss sich der 28-Jährige, der nicht nur eine Gefahr für sich selbst, sondern auch für unbeteiligte Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer darstellte, gleich mehrfach wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln im öffentlichen Straßenverkehr verantworten.

Einbruch in Gartenhaus

Alsfeld. Unbekannte brachen in eine Gartenhütte in der Straße „An der Siechkirche“ ein. Sie öffneten ein Vorhängeschloss gewaltsam und entwendeten anschließend einen Häcksler sowie einen Stromgenerator im Gesamtwert von circa 800 Euro. Der Einbruch wurde am Montag (20.03.) festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist momentan nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Alheim. Unbekannte verschafften sich am Montagabend (20.03.), gegen 20.45 Uhr, unbefugten Zutritt zu einem Steinbruch in Sterkelshausen. Anschließend demontierten die Täter eine Überwachungskamera noch unbekannten Werts und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallfluchten auf der A7 und Rotenburg

Verkehrsunfallflucht auf A 7 – Fahrer unter Einfluss von Alkohol / acht Personen davon vier Kinder leicht verletzt

Am Freitagabend, den 20.03.2023, gegen 19:20 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Niederaula auf der BAB 7 im Bereich des Autobahndreiecks Hattenbach ein Verkehrsunfall, durch den drei PKW beschädigt und vier Erwachsene sowie vier Kinder leicht verletzt wurden.

Ein 29-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Main-Spessart befuhr mit seinem Audi Q3 die A7 aus Richtung Autobahndreieck Kirchheim kommend in Richtung Autobahndreieck Hattenbach. Er nutzte den vierten von insgesamt fünf Fahrstreifen und hatte sich bereits auf die A5 in Richtung Frankfurt eingeordnet. Plötzlich und unerwartet verringerte er seine Geschwindigkeit und versuchte noch auf die A7 in Richtung Fulda abzubiegen.

Ein nachfolgender 41-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg erkannte die Gefahrensituation zu spät und fuhr mit seinem Opel Zafira auf das Heck des bremsenden PKW´s auf. Der auffahrende Wagen war mit insgesamt acht Personen besetzt, hierunter befanden sich zwei männliche und zwei weibliche Erwachsene sowie vier Kinder. Alle acht Insassen wurden leichtverletzt und nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Kurze Zeit später konnte ein dritter Beteiligter den Trümmerteilen auf der Fahrbahn nicht ausweichen und erlitt einen Reifenschaden an seinem Fahrzeug.

Der 29 Jährige, der den Unfall durch seinen plötzlichen Spurwechsel verursacht hatte, entfernte sich mit seinem Pkw unerlaubt von der Unfallstelle.

Dies erkannte ein Unfallzeuge, folgte dem Wagen und konnte der Polizei den späteren Standort des Flüchtigen benennen. Der Unfallverursacher wurde durch eine Polizeistreife dort angetroffen. Nach Feststellung einer Alkoholisierung wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht in Rotenburg an der Fulda

Am Abend des 20.03.2023 kam es in Rotenburg in der Egerländer Straße vor der Hausnummer 7 zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte stellte ihren silberfarbenen BMW zwischen 19 und 20 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand ab und verließ den PKW.

In diesem Zeitraum muss ein bisher unbekanntes Fahrzeug mit dem geparkten PKW zusammengestoßen sein und verursachte hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 6000 EUR. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich nach dem Unfall in bisher unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallereignis erbittet die Polizeistation Rotenburg unter 06623 / 9370.