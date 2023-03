Main-Taunus: Die Polizei-News

Pfefferspray bei Streit eingesetzt,

Hofheim am Taunus, Chinonplatz, Montag, 20.03.2023, 14:50 Uhr

(jn)Auf dem Hofheimer Chinonplatz wurde am Montagnachmittag im Verlauf eines Streites unter Jugendlichen seitens eines Beteiligten Pfefferspray versprüht. Um 14:50 Uhr meldete eine Zeugin bei der Polizei die Auseinandersetzung zwischen mehreren jüngeren Personen auf dem Chinonplatz vor dem Chinon-Center. Daraufhin fuhr die Polizei vor Ort, was sämtliche Beteiligte zur umgehenden Flucht veranlasste. Ein 17-Jähriger konnte jedoch noch eingeholt, festgenommen und näher befragt werden, wobei sich herausstellte, dass an dem Vorfall insgesamt sechs Personen beteiligt gewesen sein sollen. Zudem sei der 16-Jährige, der das Reizstoff-Spray hervorgeholt und es in Richtung der anderen Personen gesprüht habe, zuvor ins Gesicht geschlagen worden.

Die Hofheimer Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein und bittet nun um weitere sachdienliche Hinweise, die unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 entgegengenommen werden.

Hochwertiger Schmuck gestohlen,

Kriftel, Wiesbadener Straße, Montag, 20.03.2023, 10:15 Uhr bis 10:45 Uhr

(sun)Am Montagvormittag brachen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in Kriftel ein und entwendeten hochwertigen Schmuck. Zwischen 10:15 Uhr und 10:45 Uhr betraten die Täter auf unbekannte Art und Weise das Wohnhaus in der Wiesbadener Straße und hebelten eine Wohnungstür auf. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten hochwertigen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 350 Euro.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen können. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06196 / 2073 – 0 zu melden.

Diesel von Baustellenfahrzeug abgepumpt, Hattersheim am Main, Auf der Roos, Samstag, 18.03.2023, 13:00 Uhr bis Montag, 20.03.2023, 08:30 Uhr

(jn)In Hattersheim kam es zwischen Samstag und Montag zu einem Dieseldiebstahl. Unbekannte Täter brachen die Verriegelung des Tanks eines Baggers auf, welcher auf einem Feld im Bereich der Straße „Auf der Roos“ stand. Im Anschluss pumpten sie mehrere Hundert Liter Kraftstoff ab und flüchteten unerkannt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0.

Autofahrt mit Konsequenzen,

Hochheim am Main, Burgeffstraße, Montag, 20.03.2023, 22:20 Uhr

(jn)Gleich mehrere Ermittlungsverfahren hatte das Verhalten eines 44-jährigen Autofahrers am Montagabend in Hochheim zur Folge. Um 22:20 Uhr war der Fahrer eines Smartes einer Polizeistreife in der Burgeffstraße aufgefallen, da er lediglich ein Kennzeichen an seinem Fahrzeug befestigt hatte. Zudem ergab eine Recherche schnell, dass das Kennzeichen einem anderen Fahrzeug zugeteilt worden war. Im Rahmen der sich nun anschließenden Überprüfung fiel darüber hinaus auf, dass der 44-Jährige vor der Fahrt Alkohol getrunken hatte. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von knapp zwei Promille, weshalb neben dem Verfahren wegen des Verdachtes der Urkundenfälschung auch ein weiteres wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet wurde.

Radfahrerin kollidiert mit unachtsam geöffneter Autotür und verletzt sich, Hochheim, Mainzer Straße, Montag, 20.03.2023, 10:05 Uhr

(sun)Die Unachtsamkeit eines Autofahrers führte am Montag dazu, dass eine Fahrradfahrerin stürzte und sich verletzte. Um 10:05 Uhr befuhr die 67-jährige Radfahrerin die Mainzer Straße in Hochheim. Als sie an einem geparkten Pkw vorbeifuhr, öffnete ein 71-jähriger Mann die Fahrertür, um auszusteigen. Daraufhin kollidierte die Radfahrerin mit der geöffneten Tür, stürzte und verletzte sich. Sie kam in ein Krankenhaus.

Die Polizei empfiehlt Autofahrerinnen und Autofahrern, sich vor dem Öffnen der Autotür immer und ohne Ausnahme davon zu überzeugen, dass sich kein Radfahrer nähert. Dafür bietet es sich neben dem Benutzen des Außenspiegels an, über die Schulter nach hinten zu schauen. Auch die konsequente Anwendung des „holländischen Griffs“ kann derartige Zusammenstöße verhindern. Dabei wird die Fahrertür mit der rechten Hand geöffnet, was dazu führt, dass sich der Oberkörper dreht und der Blick automatisch seitlich nach hinten wandert. Also in die Richtung, aus der Fahrradfahrer kommen könnten.

VW bei Unfallflucht beschädigt,

Hofheim am Taunus, Rudolf-Mohr-Straße, Montag, 20.03.2023, 18:30 Uhr bis 20:15 Uhr

(jn)Bei einer Verkehrsunfallflucht am Montagabend ist in Hofheim ein weißer VW beschädigt worden. Die Reparatur des Schadens dürfte sich auf ca. 2.000 Euro belaufen. Um 18:30 Uhr war das Fahrzeug auf einem Parkplatz seitlich der Rudolf-Mohr-Straße abgestellt worden. Als der Fahrer um 20:15 Uhr zurückkehrte, fiel ihm ein frischer Schaden an der Fahrzeugfront auf, der allem Anschein nach von einem anderen Autofahrer verursacht worden war. Dieser hatte sich nach dem Vorfall unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Unfallfluchtgruppe des Regionalen Verkehrsdienstes in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Unfallflucht mit hohem Sachschaden,

Bad Soden am Taunus, Joseph-Haydn-Straße, Montag, 20.03.2023, 07:00 Uhr bis 14:12 Uhr

(sun)Am Montag streifte ein unbekanntes Fahrzeug in Bad Soden einen blauen Volvo und flüchtete daraufhin. Zwischen 07:00 Uhr und 14:12 Uhr parkte der Volvo ordnungsgemäß in der Joseph-Haydn-Straße. Eine bislang unbekannte Person touchierte den geparkten Pkw, wohl beim Vorbeifahren, und beschädigte das Fahrzeug sowohl an der Fahrertür als auch am vorderen rechten Kotflügel. Anschließend entfernte sich die unfallverursachende Person in unbekannte Richtung, ohne sich zu dem entstandenen Schaden zu bekennen. Die Schadenshöhe wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hofheim unter der Nummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.