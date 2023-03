Wiesbaden: Die Polizei-News

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person, Sattelzug prallt auf Sicherungsanhänger in Baustelle

Wiesbaden (ots) – VU-Zeit: Dienstag, 21.03.2023, 00:06 Uhr VU-Ort: Gemarkung Bad

Camberg, A3, km 124,800, Köln-Frankfurt

ON 01 (Sattelzug) befährt zwischen den beiden Anschlussstellen Bad Camberg und

Idstein den rechten Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn und prallt mutmaßlich

ungebremst auf den ebenfalls auf dem rechten Fahrstreifen abgestellten

Sperranhänger, der angehangen an einen LKW vor einer Baustelle auf den dort

gesperrten rechten Fahrstreifen hinweist. Durch den Aufprall wird das

Sicherungsfahrzeug nach rechts in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert und

stürzt auf die Seite. Die Zugmaschine des Unfallverursachers knickt nach rechts

ein und bleibt auf den Rädern auf dem rechten und mittleren Fahrstreifen stehen.

Ein Dieseltank wird dabei aufgerissen, es läuft eine größere Menge Kraftstoff

aus, ca. 300 Liter können durch die eingesetzte Feuerwehr aufgefangen werden.

Der Sattelzug ist mit insgesamt 4 Tonnen Stückgut beladen. Der 53-jährige

Sattelzugfahrer aus Heilbronn wird bei dem Unfall schwer verletzt (Bauchtrauma)

und durch einen Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Gießen geflogen. Für die

Bergung des umgestürzten Sicherungsfahrzeugs wird ein Abschleppdienst mit Kran

angefordert. Bei dem Sattelzug bleiben alle Achsen intakt, so dass der Sattelzug

durch den Abschleppdienst zusammenhängend weggezogen werden kann. Der

entstandene Sachschaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt. Die Autobahn wurde

für die Bergungsmaßnahmen für ca. zweieinhalb Stunden in Fahrtrichtung Frankfurt

voll gesperrt. Dadurch bildete sich ein Stau von ca. 5 km Länge.

Einbrecher zugange,

Wiesbaden, 17.03.2023 bis 20.03.2023,

(pl)Am Montag wurden der Wiesbadener Polizei mehrere Einbrüche gemeldet.

Abgesehen hatten es die Täter auf ein Friseurgeschäft, eine Arztpraxis, zwei

Einfamilienhäuser und ein Büro. Zwischen Dienstagmittag und Montagvormittag

drangen Unbekannte durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Friseurgeschäft in der

Dotzheimer Straße ein und entwendeten eine Kasse mit Bargeld. Auch beim Einbruch

in eine Arztpraxis im Nerotal hatten es die Täter zwischen Freitagnachmittag und

Montagmorgen auf Bargeld abgesehen. Im Heideweg machten sich Einbrecher zwischen

Sonntagnachmittag und Montagmorgen am Fenster eines Einfamilienhauses zu

schaffen, ergriffen jedoch die Flucht, ohne in das Haus eingedrungen zu sein.

Zwischen Freitag und Montag brachen die Täter im Klagenfurter Ring das Fenster

eines Büros auf. Über das mögliche Diebesgut ist noch nichts bekannt. Am frühen

Montagmorgen nahmen Einbrecher ein Einfamilienhaus im Langendellschlag ins

Visier. Die Täter hebelten zwischen 06.50 Uhr und 08.30 Uhr die Eingangstür auf,

um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Anschließend durchsuchten

sie die Wohnräume nach Diebesgut und ergriffen mit erbeutetem Bargeld die

Flucht. Durch Nachbarn wurden zwei verdächtige Männer beim Verlassen des

Grundstücks beobachtet. Einer der beiden soll ca. 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter

groß sowie dunkelgekleidet gewesen sein und eine normale Statur gehabt haben. Er

habe eine Baseballmütze getragen. Der Zweite wurde als etwa 1,85 Meter groß,

kräftig und dunkel gekleidet beschrieben. Hinweise zu den Fällen nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Werkzeuge aus geparktem Fahrzeug gestohlen, Wiesbaden-Bierstadt, Am

Wolfsfeld, 20.02.2023, 23.00 Uhr bis 23.55 Uhr,

(pl)Fahrzeugaufbrecher haben am späten Montagabend in der Straße „Am Wolfsfeld“

in Bierstadt zugeschlagen und aus einem dort geparkten Fiat Doblo Werkzeuge im

Gesamtwert von rund 4.000 Euro entwendet. Die unbekannten Täter schlugen

zwischen 23.00 Uhr und 23.55 Uhr die Heckscheibe des Fahrzeugs ein, um dann aus

dem Fahrzeuginnenraum die Gerätschaften zu entwenden. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Brennholz aus Garten gestohlen,

Wiesbaden, Brentanostraße, Nacht zum 17.03.2023,

(pl)In der Nacht zum Freitag haben in der Brentanostraße Holzdiebe zugeschlagen.

Die Täter entwendeten aus dem Garten eines Wohnhauses etwa zwei

Schubkarrenladungen Brennholz und ergriffen hiermit unerkannt die Flucht.

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340

entgegen.

Zu Fuß von Unfallstelle geflüchtet – wichtiger Zeuge gesucht, Wiesbaden,

Dotzheimer Straße, Loreleiring, 18.03.2023, 20.05 Uhr,

(pl)Nach dem Zusammenstoß zweier Autos im Kreuzungsbereich Dotzheimer Straße /

Loreleiring ist am Samstagabend einer der Unfallbeteiligten zu Fuß von der

Unfallstelle geflüchtet. Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei

sucht nun nach einem bislang noch unbekannten Rollerfahrer, der die Verfolgung

des Flüchtigen aufgenommen haben soll. Die beiden Fahrzeuge, ein Polo und ein

Beetle, waren am Samstag um kurz nach 20.00 Uhr in dem Kreuzungsbereich

zusammengestoßen. Hierbei wurden der 59-jährige Fahrer des Beetle leicht

verletzt und beide Unfallwagen erheblich beschädigt. Auch der Polo-Fahrer habe

nach dem Zusammenstoß über Schmerzen geklagt, sei dann aber zu Fuß in Richtung

Klarenthaler Straße davongerannt. Seinen Pkw ließ er an der Unfallstelle zurück.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass an dem Polo gestohlene

Kennzeichen angebracht waren und das Fahrzeug nicht zugelassen ist. Außerdem

wurde im Innenraum des Pkw ein gestohlener Führerschein aufgefunden und

sichergestellt. Zeugenangaben zufolge habe ein Rollerfahrer den Flüchtenden

verfolgt. Über den Ausgang dieser Verfolgung und die Personalien des

Rollerfahrers ist jedoch bis dato nichts bekannt. Der unfallbeteiligte

Polo-Fahrer wurde als Anfang 20, ca. 1,80 Meter groß mit lockigen Haaren

beschrieben. Er habe ein dunkles Oberteil, eine schwarze Jeans mit freien

Knöcheln sowie eine schwarze Baseballmütze getragen und eine große Musikbox in

Camouflage-Optik mit sich geführt. Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener

Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere den bislang

noch unbekannten Rollerfahrer sowie weitere hinweisgebende Personen, sich unter

der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Exhibitionist im Park,

Idstein, Stolzwiese, Montag, 20.03.2023, 07:00 Uhr

(sun)Am Montagmorgen zeigte sich ein unbekannter Mann in einem Park in Idstein

einer 49-jährigen Frau in schamverletzender Weise. Gegen 07:00 Uhr sei die

49-Jährige mit ihrem Hund durch den Park an der Stolzwiese spaziert, als sie auf

einen Unbekannten aufmerksam wurde, welcher auf einer Bank sitzend an seinem

Geschlechtsteil manipulierte. Die Geschädigte, die sich anschließend von der

Örtlichkeit entfernte, beschrieb den Exhibitionisten als circa 20 Jahre alt.

Zudem habe er einen dunklen Kapuzenpullover getragen. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Brand einer mobilen Toilette,

Idstein-Wörsdorf, Am Nassen Berg, festgestellt: Montag, 20.03.2023, 11:30 Uhr

(sun)Am Montag stellte ein Mitarbeiter eines Golfplatzes in Wörsdorf fest, dass

eine mobile Toilette durch Feuer beschädigt wurde. Zwischen Montag, dem

13.03.2023 bis zum darauffolgenden Montag hat die mobile Toilette des Idsteiner

Golfplatzes im Bereich der Straße „Am Nassen Berg“ aus unbekannten Gründen

gebrannt und wurde dadurch vollends zerstört. Hinweise zu den Tätern nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Unfall nach Wildtiersichtung,

Landesstraße 3031, Aarbergen, Montag, 20.03.2023, 22:30 Uhr

(sun)Am Montagabend kam es im Bereich von Aarbergen aufgrund von Wildtieren zu

einem Unfall, wobei eine Autofahrerin leicht verletzt wurde. Gegen 22:30 Uhr

befuhr die 46-jährige Fahrerin eines Mazda die L3031 in Richtung Daisbach. Nach

einer leichten Linkskurve erblickte die 46-Jährige Wildschweine auf der Straße

und tätigte daraufhin eine Vollbremsung. Anschließend verlor sie die Kontrolle

über ihr Fahrzeug und überschlug sich, woraufhin der Pkw auf dem Dach liegend

zum Stillstand kam. Die 46-Jährige wurde leicht verletzt und letztlich zur

Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Es wurden keine Tiere verletzt.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Unterschätzen Sie nicht die Gefährdung

durch Tiere, die plötzlich die Straße überqueren. Gerade bei Fahrten durch

ländliche Bereiche, Wald- und Wiesengebiete sollte vorsichtig gefahren werden –

rechnen Sie insbesondere in den Morgenstunden, bei Dämmerung und nachts mit

Wildwechsel. Passen Sie Ihre Fahrweise an, beachten Sie die entsprechenden

Warnschilder und seien Sie bremsbereit. Wenn Sie Wild am Fahrbahnrand sehen,

sollten Sie abblenden, abbremsen, hupen und gegebenenfalls anhalten. Schalten

Sie die Warnblinkanlage ein und fahren Sie, wenn die Tiere sich entfernen,

zunächst mit Schrittgeschwindigkeit weiter. Beobachten Sie dabei den

Fahrbahnrand – einem Wildtier folgen oftmals noch weitere. Weichen Sie bei

plötzlichem Wildwechsel oder einer unvermeidbaren Kollision nicht in den

Gegenverkehr aus – bremsen Sie ab und halten Sie Ihre Fahrspur. Sollte es zu

einem Zusammenstoß gekommen sein, versuchen Sie nicht, einem verletzten Tier zu

helfen, es zu berühren oder gar mitzunehmen. Informieren Sie stattdessen

umgehend die Polizei.

Geparktes Auto beschädigt- Unfallflucht, Taunusstein-Hahn, Kleiststraße,

Montag, 20.03.2023, 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr

(sun)Am Montagmittag touchierte ein unbekanntes Fahrzeug in Taunusstein-Hahn

einen Pkw und flüchtete daraufhin. Zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr war in der

Kleiststraße ein schwarzer Hyundai ordnungsgemäß geparkt. Ein Fahrzeug streifte,

vermutlich beim Vorbeifahren, den Hyundai und beschädigte diesen an der

Heckstoßstange. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher oder die

Unfallverursacherin in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen

Schaden zu kümmern. Dieser wird auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die

Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Unfallflucht begangen,

Taunusstein-Bleidenstadt, Aarstraße, Freitag, 17.03.2023, 10:00 Uhr bis 12:00

Uhr

(sun)Am Freitag wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Bleidenstadt

ein geparktes Fahrzeug touchiert, die verursachende Person flüchtete daraufhin

unerlaubt. Zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr streifte eine unbekannte Person beim

Ausparken oder Rangieren einen in der Aarstraße geparkten grauen Mitsubishi und

fuhr anschließend davon, ohne die Verantwortung für den Unfall zu übernehmen. Es

entstand ein Sachschaden von circa 2.500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen einer

Verkehrsunfallflucht und bittet unter der Rufnummer (06124) 7078-0 um Hinweise.