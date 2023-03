Darmstadt

Darmstadt: Diebe im Jugendzentrum / Polizei ermittelt

Darmstadt (ots) – Nach einem Diebstahl, der sich in der Zeit zwischen

Sonntagabend (19.3.) und Montagmorgen (20.3.) in einem Jugendzentrum in der

Pankratiusstraße ereignete, hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet

und sucht Zeugen. Unerkannt hatte sich der Täter Zugang zu den Räumen und

Regalen verschafft und eine Spielekonsole mitgehen lassen. Der Schaden wird auf

mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Kommissariat 43 unter der

Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt / Darmstadt: Entschärfung einer Weltkriegsbombe

Weiterstadt / Darmstadt (ots) – Auf einem Firmengelände in der Riedbahnstraße

wurde am Montagabend (20.3.) eine Bombe aus dem 2.Weltkrieg entdeckt. Die Bombe

soll nach bisherigen Erkenntnissen am Mittwoch (22.3.) von Spezialisten des

Kampfmittelbeseitigungsdienstes Hessen entschärft werden.

Aktuell treffen die Polizei, der Kampfmittelbeseitigungsdienst, die Städte

Darmstadt und Weiterstadt sowie die örtlichen Feuerwehren alle Vorbereitungen

zur Entschärfung der Fliegerbombe. Damit verbunden wird eine Evakuierung aller

Bürgerinnen und Bürger in einem Umkreis von 1.000 Metern geplant. Aufgrund des

Einsatzes wird es am Mittwoch (22.3.) zu Sperrungen und damit einhergehend zu

Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Das Polizeipräsidium Südhessen wird am

Einsatztag unter anderem über den Twitterkanal @Polizei_SuedHE informieren.

Weitere Informationen zu betroffenen Straßen, den Infotelefonen oder

Anlaufstellen für Betroffene sind der Pressemeldung des Landkreises

Darmstadt-Dieburg zu entnehmen: https://www.ladadi.de/landkreis-verwaltung/pressekommunikation/mitteilungen.html?tx_dadipressedienst_pi1[showUid]=10046&cHash=41d4355cd27a990b18eebe42808c265d

Ober-Ramstadt/Wembach-Hahn: Werkzeuge aus Baustellencontainer entwendet / Polizei sucht Zeugen

Ober-Ramstadt (ots) – Zwischen Montagnachmittag (20.3.) und Dienstagmorgen

(21.3.) verschafften sich Diebe Zutritt zu einer Baustelle auf der Bundesstraße

426 vor Wembach-Hahn. Die Täter hebelten dort einen Container auf und

entwendeten verschiedene Werkzeuge daraus. Anschließend flüchteten die

Einbrecher unerkannt vom Tatort.

Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich bei dem Kommissariat 41 in

Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154 / 6330 – 0 zu melden.

Otzberg-Lengfeld: Gelbes Fahrzeug von Kinderkarussell entwendet / Zeugenaufruf der Polizei

Otzberg (ots) – In der Nacht zum Montag (20.3.) machten sich Kriminelle an einem

Kinderkarussell in der Reinheimer Straße zu schaffen. Das Karussell war im

Bereich des dortigen Sportplatzes abgestellt. Die Täter beschädigten das Schloss

des dazugehörigen Kassenhäuschens, verwüsteten den Innenraum und entwendeten ein

Fahrzeug von dem Karussell. Dabei handelte es sich um ein gelbes Cabrio.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall. Hinweise zu den Tätern

sowie zu dem Verbleib des Diebesguts, werden vom Kommissariat 41 in Dieburg

unter der Rufnummer 06071 / 9656 – 0 entgegengenommen.

Gross-Gerau

Mörfelden: Gefälschter Führerschein bei 40-jährigem Autofahrer sichergestellt/4000 Euro Sicherheitsleistung fällig

Zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen haben am Montagnachmittag (20.03.) bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A 5 einen 40-jährigen Mann aus Osteuropa vorläufig festgenommen, weil sich bei der Überprüfung seines ukrainischen Führerscheins Anhaltspunkte ergaben, dass das Dokument gefälscht war. Die Beamten erstatteten Strafanzeige wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und zudem wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungs- und Steuergesetz, weil die an seinem Fahrzeug angebrachten Kurzzeitkennzeichen ungültig waren.

Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe von 4000 Euro hinterlegen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Doch damit nicht genug. Seine hinter ihm fahrende gleichaltrige Ehefrau verfügte ebenfalls über keine in Deutschland gültige Fahrerlaubnis und erwartet nun ebenfalls ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Weil sie aber über einen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde bei ihr keine Sicherheitsleistung fällig.

Trebur: Scheunenbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Der Brand einer Scheune im Bereich Kornsand hat in der Nacht zum Dienstag (21.03.) die Feuerwehr und die Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 0.25 Uhr war die Rettungsleitstelle informiert worden. Die Einsatzkräfte rückten gemeinsam aus. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude verhindern. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. In der Scheune waren unter anderem ein Rasenmäher-Traktor, ein Autoanhänger sowie Gartenmöbel untergestellt.

Wie es zu dem Brand kommen konnte und auf welche Höhe sich der Schaden belaufen wird, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Diese hat das Kommissariat 10 in Rüsselsheim übernommen. Hinweise und verdächtige Beobachtungen werden unter der Rufnummer 06142/6960 erbeten.

Odenwaldkreis