Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 21.03.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht geklärt

Bad Dürkheim (ots) – Am 20.03.2023, 11:00 Uhr wurde ein Straßenschild in der Limburgstraße in Ellerstadt beschädigt. Eine zu diesem Zeitpunkt unbekannte Fahrerin eines Scoda Yeti beschädigte im Vorbeifahren das Straßenschild und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Der Verkehrsunfall konnte durch eine aufmerksame Zeugin beobachtet werden. Sie informierte unverzüglich die Polizei und konnte sowohl das Kennzeichen des Scoda als auch eine gute Beschreibung der Fahrerin abgeben. Dadurch konnte die 53-jährige Fahrerin an seiner Wohnanschrift ermittelt werden. Gegen sie wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Freinsheim: Fassade beschmiert

Freinsheim (ots) – Bereits im Zeitraum vom 18.03.2023, 23:00 Uhr bis 19.03.2023, 11:00 Uhr wurde in Freinsheim in der Herrenstraße die Fassade eines Restaurants mit brauner Farbe beschmiert. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Tathinweise liegen bislang nicht vor. Falls weitere Anwohner Opfer einer solchen Sachbeschädigung geworden sind oder Hinweise auf den/die Täter vorliegen, dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):