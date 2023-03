Haßloch: Street Food Festival im Mai 2023

Haßloch – Allmählich wird es zur Tradition: Auch in diesem Jahr verwandelt sich der Haßlocher Jahnplatz in eine Genussmeile. Vom 05. bis 07. Mai 2023 findet das nächste Street Food Festival in Haßloch statt.

Veranstalter ist erneut das bayerische Unternehmen „Rocking High“, das bereits in 2019, 2020 und 2022 die so genannten Schummeltage in Haßloch organisiert hat. Es wird also das inzwischen vierte Gastspiel in Haßloch sein. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf Food Trucks und Stände freuen, die laut Veranstalter ein breites kulinarisches Angebot vorhalten werden. Darüber hinaus gibt es Sitzmöglichkeiten und eine Hüpfburg für Kinder. Auch ein Rahmenprogramm mit Livemusik und Kinderschminken wird laut Veranstalter geboten.

Das Festival steht unter dem Titel „Schummeltage“. Das Motto ist eine Anspielung auf den englischen Begriff „Cheat Day“. Damit ist nichts anderes gemeint, als ein Tag, an dem man eine Ausnahme von den sich sonst auferlegten Ernährungsregeln macht. Während des Festivals soll man also einfach mal genießen und nicht die Kalorien zählen – so der Gedanke hinter dem Veranstaltungsmotto. Bürgermeister Tobias Meyer freut sich, dass das Street Food Festival inzwischen zu einem wiederkehrenden Teil im Haßlocher Veranstaltungskalender geworden ist und die Gemeinde mit „Rocking High“ einen bekannten und verlässlichen Veranstalter an Bord hat. Der Kontakt ist damals über den Bereich Ortsmarketing geknüpft worden, mit dem Ziel, für eine weitere Belebung des Ortskerns zu sorgen.

Das Street Food Festival startet am Freitag, 05. Mai 2023, um 16:00 Uhr. Bis 21:00 Uhr werden die Stände geöffnet haben. Am Samstag, 06. Mai 2023, kann von 11:00 Uhr bis 21:00 Uhr geschlemmt werden. Am Sonntag, 07. Mai 2023, ist von 11:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. Ausreichend kostenlose Parkplätze stehen auf dem naheliegenden Pfalzplatz zur Verfügung.