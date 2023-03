PKW überschlägt sich nach Unfall

A 63/Freimersheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einem Überschlag kam es heute Morgen am 21.3.2023 gegen 5 Uhr auf der A 63 in Höhe Freimersheim. Dort befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Auto die A 63 in Fahrtrichtung Mainz. Als er gerade einen LKW überholen wollte, kam er nach rechts und kollidierte mit dem LKW.

Durch den Aufprall wurde der PKW des 41-Jährigen nach links geschleudert, wo er in die Mittelschutzplanke prallte. Von dort wurde er zurückgeschleudert, worauf sich der PKW überschlug und etwa 150 Meter weiter entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam.

Dabei hatte der 41-Jährige einen Schutzengel, denn er wurde augenscheinlich nur leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

An seinem Auto entstand Totalschaden, den die Polizei auf 2.500 Euro schätzt. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in der Folge, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Für die Unfallaufnahme musste die A 63 Richtung Mainz für fast zweieinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Es kam zu einem Rückstau bis in Höhe Kirchheimbolanden. Die Autobahn ist inzwischen wieder frei.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Edesheim (ots) – In der Rhodter Straße kollidierte gestern Abend (20.03.2023, 21.55 Uhr) ein 59-jähriger Autofahrer mit den am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen. Bei der Unfallaufnahme gab er an, dass er durch den Gegenverkehr sowie wegen der Radiobedienung abgelenkt gewesen wäre.

Wegen seiner unsicheren Gangart und seiner verwaschenen Aussprache wurde dem Mann ein Test angeboten. Dieser ergab 1 Promille, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 20.000 Euro.

Bodenwelle ursächlich für Sturz

Burrweiler (ots) – Mit einer Platzwunde am Kopf sowie einer Beule über dem linken Auge kam gestern Nachmittag 20.03.2023, 16.28 Uhr, eine 21-jährige Radfahrerin in ein Krankenhaus.

Sie befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg neben der L 507 von Burrweiler nach Hainfeld, als sie eine Bodenwelle übersah, ins Straucheln kam und stürzte. Einen Helm trug die Frau nicht.

Die Polizei weist darauf hin: Bei einem schweren Sturz kann ein Fahrradhelm die Gesundheit oder gar das Leben retten.

Fahrzeug gerammt und geflüchtet

Edenkoben (ots) – Über 1.000 Euro Sachschaden verursachte am Montagvormittag (20.03.2023, 11.20 Uhr) eine 47-jährige Autofahrerin beim Ausparken auf einer Parkfläche eines Lebensmitteldiscounters in der Luitpoldstraße, als sie gegen ein neben ihr geparktes Fahrzeug fuhr.

Von einer Passantin wurde die Fahrerin angehalten und angesprochen, damit sie ihre Personalien hinterlässt bzw. damit sie die Polizei verständigen soll. Ziemlich gleichgültig setzte die Frau ihre Fahrt fort. Anhand des Kennzeichens konnte sie ausfindig gemacht werden.

Nun muss sie sich in einem Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht verantworten.