Kreis Mainz-Bingen: Die Polizei-News

Trio schlägt auf 43-Jährigen ein

Bodenheim (ots) – Am Montag 20.03.2023 gegen 18:15 Uhr, kam es in der Hilgestraße in Bodenheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 43-Jähriger Bodenheimer wurde zunächst von drei Jugendlichen vom Gehweg auf die Straße gestoßen, so dass dieser dort zu Fall kam. Anschließend schlugen die drei auf ihn ein. Die Täter ließen erst von dem Geschädigten ab, als Passanten eingriffen.

Der Grund der Auseinandersetzung ist bislang noch nicht bekannt. Der Geschädigte erlitt Schürfwunden und Hämatome. Zur Aufklärung des Sachverhaltes werden Zeugen gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Oppenheim unter 06133/9330 zu melden.

Rollerfahrerin ohne Versicherungsschutz

Bingen (ots) – 20.03., Gaustraße, 15:30 Uhr – Bei einer Streifenfahrt in Richtung Büdesheim fiel den Beamten ein E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen auf. Die Fahrerin gab sofort zu, zu wissen, dass sie so mit dem Scooter nicht am Straßenverkehr teilnehmen dürfe.

Sie konnte keinen gültigen Versicherungsnachweis vorzeigen. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt, und sie vorsorglich als Beschuldigte belehrt.

Sachbeschädigung an Fahrzeugen – Zeuge gesucht

Bingen (ots) – Stefan-George-Straße, 17.03., 12:00 Uhr bis 20.03., 14:00 Uhr – Ein Mann meldete eine eingeschlagene Dreiecksscheibe seines silbernen Opel Astra an der hinteren linken Tür.

Tatwerkzeug war augenscheinlich ein Schlosserhammer; dessen abgebrochener Holzgriff lag neben dem PKW, der Hammerkopf selbst auf der Rückbank. Des Weiteren zerstach der unbekannte Täter den vorderen rechten Reifen. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Einbruchdiebstahl – Wer hat was gesehen?

Bingen (ots) – Nuits-St.-Georges-Straße, 16.03., 20:00 Uhr bis 20.03., 09:00 Uhr – Es ging eine Meldung über einen Einbruch in einem Jugendtreff in Büdesheim. Unbekannte hatten eine Fensterscheibe eingeworfen und sich so Zugang zum Gebäude verschafft.

Hier entwendeten sie zwei ältere Mountainbikes der Marken Stevens und Trek.

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Altreifen auf Autobahn verloren

A 61/Bingen (ots) – Weil sich ein nicht ordnungsgemäß befestigter Spanngurt gelöst hatte, verlor ein 45-jähriger Fahrer eines Sattelzugs sam 20.3.2023 gegen 15:20 Uhr auf der A 61 bei Bingen Teile seiner Ladung. Von dem Auflieger des in Richtung Süden fahrenden Gespanns fiel ein Altreifen, der anschließend über die Fahrbahn rollte.

Der Altreifen sollte unter anderem als Sicherungs- und Unterlagsmaterial für geladene Achterbahnteile dienen. Ein nachfolgender Fahrer eines PKW konnte dem Altreifen gerade noch ausweichen. Zu einem Unfall kam es nicht.

Dem LKW-Fahrer, den die Polizei im Verlauf der Strecke feststellen und auf dem Parkplatz Menhir kontrollieren konnte, droht ein Bußgeld wegen mangelnder Ladungssicherung. Da den Beamten bei der Kontrolle zudem noch auffiel, dass beim Auflieger die Sicherheitsprüfung seit sieben Monaten abgelaufen war, muss auch der Fahrzeughalter als Verantwortlicher mit einem Bußgeld rechnen.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim