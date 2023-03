Betrunken gegen Bus gestoßen und gestürzt

Kaiserslautern (ots) – Randalierende Jugendliche sind der Polizei am frühen Montagabend aus der Burgstraße gemeldet worden. Wie sich vor Ort herausstellte, handelte es sich aber nicht um mehrere Jugendliche, sondern um einen einzelnen Mann mittleren Alters. Und es lag auch keine „Randale“ vor. Vielmehr hatte sich der Verantwortliche selbst durch seinen Alkoholkonsum in die Bredouille gebracht.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der stark betrunkene Mann zu Fuß mit einem Einkaufswagen unterwegs. Trotz der „Stütze“ hatte er wohl nicht die notwendige Kontrolle über das Gefährt und seine Füße. Das hatte zur Folge, dass der Mann in Höhe einer Bushaltestelle vom Gehweg abkam und mit dem Einkaufswagen gegen einen haltenden Linienbus stieß, wobei leichter Sachschaden entstand.

Aufgrund des Absatzes vom Bürgersteig zur Straße kam der Betrunkene anschließend selbst zu Fall und verletzte sich. Er musste vom Rettungsdienst versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.

Als sich die Polizeibeamten wenig später im Klinikum nach dem Mann erkundigten, erfuhren sie, dass der 46-Jährige wegen Verdachts auf eine Alkoholvergiftung stationär aufgenommen wurde und zur Beobachtung bleiben müsse. Für die Regulierung des entstandenen Schadens am Bus wurden die Personalien ausgetauscht. |cri

Roller beschädigt – Wer hat die Männer im Schulhof gesehen? (Foto)

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich vorsätzlich haben Unbekannte auf dem Hof der Grundschule in der Moltkestraße einen blauen Motorroller beschädigt. Bei dem Gefährt handelt es sich nicht wie zunächst berichtet um einen E-Scooter, sondern um ein Kleinkraftrad (mit Verbrennungsmotor, 49ccm). |erf

Erstmeldung:

(ots) – Vermutlich vorsätzlich haben Unbekannte auf dem Hof der Grundschule in der Moltkestraße einen Motorroller beschädigt. Das Kleinkraftrad parkte zunächst vor einem Wohnhaus in der Richard-Wagner-Straße. Dort verschwand er am Sonntagabend. Am Montagmorgen lag das Gefährt dann völlig beschädigt auf dem Schulhof.

Zeugen gaben den Hinweis auf mehrere unbekannte Männer, die am Sonntag den Roller mehrfach hochhoben und im Hof der Schule zu Boden warfen.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise: Wer hat die Männer gesehen? Wer kann Hinweise geben? Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Mutmaßlichen Schläger ermittelt

Kaiserslautern (ots) – Weil er mutmaßlich mit einem Faustschlag einen alkoholisierten Mann niederstreckte, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen einen 18-Jährigen. Der Verdächtige stritt am Montagabend auf einem Supermarktparkplatz in der Carl-Euler-Straße mit einem 49-Jährigen.

Schließlich soll er zugeschlagen haben, so dass der Mann das Gleichgewicht verlor, umfiel und mit dem Hinterkopf auf dem Boden aufschlug. Er wurde leicht verletzt. Eine Versorgung durch den Rettungsdienst lehnte der Verletzte ab.

Auf die Spur des 18-Jährigen kam die Polizei nach Zeugenhinweisen. Der mutmaßliche Schläger war nach dem Vorfall in einem Pkw weggefahren. Polizeistreifen fahndeten nach dem Wagen. Sie machten das Auto und damit den 18-Jährigen im Stadtgebiet ausfindig. |erf

Sturzbetrunkener 17-Jähriger

Kaiserslautern (ots) – Mit einem sturzbetrunkenen Jugendlichen hatte es die Polizei in der Nacht zu Dienstag in der Innenstadt zu tun. Das Team eines Rettungswagens hatte kurz nach Mitternacht um Unterstützung gebeten, weil es in der Burgstraße Probleme mit einem stark alkoholisierten 17-Jährigen hatte, der sich in einer hilflosen Lage befand, sich aber nicht behandeln lassen wollte.

Als die Streife vor Ort eintraf, verhielt sich der Jugendliche ruhig. Weil von ihm deutlicher Alkoholgeruch ausging, wurde ihm ein Atemtest angeboten. Ergebnis: 2,28 Promille.

Da kein Erziehungsberechtigter erreicht werden konnte, wurde der 17-Jährige ins Krankenhaus gebracht und auf der Kinderstation aufgenommen. Die Polizeibeamten fuhren unterdessen zur gemeldeten Wohnadresse im Landkreis und konnten mit einer Familienangehörigen sprechen. Ihr wurde die Situation geschildert und der aktuelle Aufenthaltsort des Jugendlichen mitgeteilt. |cri

Von Sattelzug in Leitplanke gedrückt

Kaiserslautern (ots) – Am Montagnachmittag missachtete der/die FahrerIn eines

weißen Kleinwagens auf der BAB 6 die Vorfahrt einer 51-jährigen Fahrerin eines

Sattelzuges. Diese musste mit ihrem 40-Tonner nach links ausweichen und drückte

einen 37-jährigen Golf-Fahrer in die Mittelschutzplanke.

Nachdem der Unfallverursacher seine Fahrt kurz verlangsamte, entfernte er sich anschließend unerlaubt in Richtung Saarbrücken von der Unfallstelle. Zum Glück wurde der Golf-Fahrer nicht verletzt und konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien.

Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Autobahnpolizei sucht nun Zeugen, die möglicherweise sachdienliche Angaben zu dem weißen Kleinwagen machen können. Da sich der Unfall in der derzeitigen Dauerbaustelle an der Anschlussstelle KL-Ost ereignete, kam es während der Unfallaufnahme bzw. Dauer der Aufräumarbeiten zeitweise zum Rückstau.

Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Kaiserslautern im Einsatz.

Fahrt unter Drogen – Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots) – Wer kann Angaben zur Fahrweise eines silbergrauen VW Touran machen? Der Fahrer des Wagens fiel einer Polizeistreife in der Nacht zum Dienstag in Erfenbach auf. Während einer Verkehrskontrolle war der 40-Jährige sichtlich nervös. Er zeigte deutlich drogentypische Reaktionen und Auffälligkeiten.

Ein Schnelltest reagierte positiv auf etliche Stoffgruppen, von THC (Cannabis), Amphetaminen, Methamphetamin und Kokain war bis auf Opiate alles dabei. Seine Fahrt durfte der Mann nicht fortsetzen. Er musste die Beamten zur Polizeidienststelle begleiten.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Den Autoschlüssel und Führerschein des 40-Jährigen stellte die Polizei sicher

Die Beamten leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Das Ergebnis der Blutuntersuchung wird zeigen, ob der Mann einem Strafverfahren entgegenblickt. Zeugen, denen der Fahrer, beziehungsweise silbergraue VW Touran aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Kollision auf Ampel-Kreuzung

Kaiserslautern (ots) – Zwei Verletzte und mehrere tausend Euro Schaden – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagabend in der Hohenecker Straße. Eine 22-jährige Autofahrerin, die mit ihrem BMW aus Richtung Hohenecken kam, wollte gegen 20.50 Uhr an der Ampel nach links in den Rauschenweg abbiegen.

Dabei kreuzte sie die Fahrbahn eines entgegenkommenden Jeeps, der aus Richtung Stadtmitte kam und geradeaus auf die K3 in Richtung Hohenecken fahren wollte. In der Kreuzungsmitte kollidierten die beiden Fahrzeuge.

Durch den Zusammenstoß zogen sich beide Insassen des Jeeps leichte Verletzungen zu. Für sie wurde der Rettungsdienst verständigt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. |cri

Falscher Freund leiht sich Geld

Kaiserslautern (ots) – Knapp 300 Euro hat ein 33-Jähriger an einen vermeintlichen Freund überwiesen. Der angebliche Freund schrieb den Mann über einen Messengerdienst an und bat um Geld für einen Flug ins Ausland. In der Annahme, er würde seinem Freund einen Gefallen tun, überwies der 33-Jährige das Geld. Kurze Zeit später meldete sich der echte Freund, über eine andere Nummer: Sein Account bei dem Messengerdienst war gehackt worden.

Neben dem 33-Jährigen waren mindestens noch zwei weitere Personen aus dem Bekanntenkreis nach Geld gefragt worden. Diese überwiesen ebenfalls Geld an den unbekannten Betrüger.

Jetzt ermittelt die Polizei und warnt:

Lassen Sie sich nicht auf Geldforderungen ein, die Sie per Messengerdienst oder per SMS von angeblichen Angehörigen erhalten. Seien Sie auch wachsam, wenn es sich um eine bekannte Nummer handelt. Vergewissern Sie sich immer persönlich, zum Beispiel durch einen Rückruf unter der Ihnen bekannten „alten“ Telefonnummer, ob es sich bei dem Chatpartner oder Anrufer um die Person handelt, für den er oder sie sich ausgibt.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Rufen Sie Ihnen vertraute Personen zur Hilfe. Im Zweifel und wenn Sie Opfer eines Betrugs geworden sind, wenden Sie sich umgehend an die Polizei. |elz

Audi in Parkhaus beschädigt

Kaiserslautern (ots) – In einem Parkhaus in der Martin-Luther-Straße ist es zu

einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gekommen. Ein abgestellter Audi A5 wurde

übers Wochenende von einem unbekannten Fahrzeug gerammt und beschädigt.

Als der Halter am Montagmorgen zu seinem Pkw kam, stellte er den Schaden an der hinteren linken Seite fest. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Vom Verursacher fehlt jede Spur.

Zeugen, die Hinweise geben können, wer gegen den schwarzen Audi stieß, oder denen ein Rangiermanöver aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Katalysator gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben in der Pariser Straße den Katalysator eines

Opel Zafira gestohlen. Der Diebstahl wurde am Montagmorgen festgestellt. Der

Zafira war von seinem Besitzer am Sonntag gegen 20:30 Uhr auf einem Parkplatz in

Höhe der Hausnummer 196 abgestellt worden.

Am Montagmorgen fand er den Wagen gegen 07:30 Uhr aufgebockt auf einen Wagenheber vor. Der Katalysator war herausgetrennt worden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Kaiserslautern unter der Tel: 0631 369-2620 entgegen. |elz

Wer hatte Grün, wer Rot?

Kaiserslautern (ots) – Auf der Kreuzung Trippstadter Straße/Brandenburger Straße hat es am Montagmorgen gekracht. Ein Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen hatte der 27-Jährige vermutlich nicht auf das rote Ampelsignal geachtet. Der Mann war gegen 08:45 Uhr stadteinwärts gefahren und mit dem Pkw einer 54-Jährigen kollidiert.

Nach Zeugenangaben zeigte die Ampel für die Fahrtrichtung der Frau Grün. Der leicht verletzte Pedelec-Fahrer wurde vom Rettungsdienst versorgt. Sein E-Bike und das Auto wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt, blieben aber fahrbereit. Die Polizei nahm den Unfall auf und sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit den Beamten in Verbindung zu setzen. |erf

Reifen zerstochen und Scheibe zerstört

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben am „Kniebrech“ ein geparktes Auto mutwillig beschädigt. Am Sonntagnachmittag entdeckte ein Familienangehöriger des Halters, dass an dem Pkw die Reifen zerstochen waren und die Frontscheibe eingeschlagen wurde. Der Schaden wird auf etliche hundert Euro geschätzt. Die Tatzeit liegt zwischen 02 Uhr nachts und 15 Uhr nachmittags.

Eine erste Befragung in der Nachbarschaft ergab keine Hinweise auf mögliche Täter. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Geräusche aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Kreis Kaiserslautern

Mit Anlagebetrug um Geld gebracht

Kreis Kaiserslautern (ots) – Auf ein dubioses Angebot ist ein 23-Jähriger aus dem Landkreis Kaiserslautern hereingefallen. Er wurde durch einen Werbelink in einem Sozialen Netzwerk auf ein Profil bei einem Messengerdienst geleitet. Hier wurde ihm ein Programm angeboten, welches Geld für ihn mit Anlagen verdienen würde.

Der 23-Jährige zahlte eine Startgebühr und weitere Gebühren in Form von Kryptowährung. Als die Betrüger weiteres Geld forderten und er noch nichts mit seinen Anlagen verdient hatte, wurde der 23-Jährige misstrauisch. Er erstattete Anzeige bei der Polizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat.

Insgesamt ist dem Mann ein Schaden im 4-stelligen Eurobereich entstanden.

Die Polizei empfiehlt, seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen hohe Gewinnversprechen gemacht werden. Vertrauen Sie Ihr Geld ausschließlich seriösen Anbietern an.

Weitere Informationen und wichtige Tipps zum Thema Anlagebetrug finden Sie auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes unter: https://s.rlp.de/Frowu. |elz

Fiat löst Kollision aus und fährt weiter

Otterberg (ots) – Die Polizei sucht den Fahrer eines Fiat 500, der am Montagnachmittag zwischen Otterberg und Baalborn einen Unfall verursacht hat und abgehauen ist. Der Unbekannte war nach den derzeitigen Erkenntnissen gegen 16.30 Uhr mit seinem Pkw aus einem Waldweg gekommen und auf die L382 in Richtung Baalborn eingebogen. Dabei hatte er aber nicht auf den dort fließenden Verkehr geachtet.

Die Folge: Ein 46-jähriger Mann, der mit seinem Hyundai Tucson in Richtung Otterberg fuhr, musste eine Vollbremsung machen, um nicht mit dem Fiat zusammenzustoßen. Der 36-jährige Fahrer des nachfolgenden VW Golf erkannte die Situation zu spät und krachte dem Hyundai aufs Heck.

Verletzt wurde zum Glück niemand, aber beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Der Fiat fuhr unterdessen einfach weiter, ohne sich darum zu kümmern.

Zeugen, die den Fiat 500 gesehen haben oder den Fahrer kennen, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-2150 Kontakt mit der Polizeiinspektion 1 aufzunehmen. |cri

Rot-Sünder, Handy-Telefonierer und Gurtmuffel

Kaiserslautern/Otterbach (ots) – Um Verkehrskontrollen durchzuführen, waren Polizeibeamte am Montagvormittag in der Stadt sowie im Landkreis unterwegs. An zwei Stellen richteten sie stationäre Kontrollen ein.

Die erste Station war in der Mainzer Straße. Hier erwischten die Einsatzkräfte zwei Verkehrsteilnehmer, die das Rotlicht an der Ampel ignorierten und trotzdem die Kreuzung noch passierten. Da die Rotphase schon länger als eine Sekunde dauerte, kommen auf die beiden Verkehrssünder ein Bußgeld von knapp 230 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot und auch zwei Punkte in Flensburg zu. Falls durch ihre Fahrweise andere gefährdet wurden, fällt das Bußgeld höher aus.

Zwei weitere Fahrer wurden mit dem Handy am Ohr erwischt. Ihnen blüht nun ebenfalls ein Bußgeld in Höhe von knapp 130 Euro sowie ein Punkt. Bei einer Gefährdung anderer werden daraus zwei Punkte, rund 180 Euro sowie ein Fahrverbot für einen Monat.

Mit einer kostenpflichtigen Verwarnung kam ein Gurtmuffel davon, der mit seinem Auto unterwegs war, ohne angeschnallt zu sein.

Die zweite Kontrollstation richteten die Beamten in Otterbach in der Lauterstraße ein. Auch hier wurden zwei „Handy-Telefonierer“ und ein Gurtmuffel erwischt. Darüber hinaus bemängelten die Einsatzkräfte in einem Fahrzeug die Sicherung eines Kindes, das ohne den erforderlichen Kindersitz transportiert wurde. Dafür werden 60 Euro Bußgeld und ein Punkt fällig. |cri