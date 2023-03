Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 19.03.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Opel ausgeschlachtet

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Vormittag des Sonntags, 19.03.2023, wurde an einem schwer zugänglichen Waldweg in der Nähe der ehemaligen Papierfabrik am Ortsausgang von Neustadt an der Weinstraße in Richtung Lambrecht ein völlig ausgeschlachteter Opel Corsa aufgefunden. Die Spuren vor Ort deuten darauf hin, dass der Pkw durch bislang unbekannte Personen vor Ort ausgeschlachtet wurde, so dass nur noch die Karosserie und wenige Fahrzeugteile vor Ort zurückblieben. Die Polizei in Neustadt an der Weinstraße sucht nach Zeugen, die zu diesem Umweltdelikt Angaben machen können. Der Auffindeort befindet sich, in Fahrtrichtung Lambrecht gesehen, rechts oberhalb der Bundesstraße 39, ca. 100 m hinter der ehemaligen Papierfabrik, noch vor dem Ortsausgang. Die Zufahrt ist nur aus Richtung des Nonnentales möglich. Möglich wäre, dass Zeugen Lichtschein oder ähnliches wahrgenommen haben könnten. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Neustadt an der Weinstraße unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Neustadt: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Neustadt/Weinstraße (ots) – In den frühen Abendstunden des 18.03.2023, gegen 20:45 Uhr kam es an der Einmündung Karl-Helfferich-Straße / Maximilianstraße in 67433 Neustadt an der Weinstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen befuhr die Unfallverursacherin mit ihrem PKW die Karl-Helfferich-Straße in Richtung Maximilianstraße. Im Einmündungsbereich missachtete sie die Vorfahrt der bevorrechtigten Unfallgegnerin, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei wurde die Unfallgegnerin leicht verletzt. Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):