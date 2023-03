Motorradfahrer übersehen

Rheinzabern (ots) – Am Samstag gegen 13 Uhr wollte eine 52-jährige PKW Fahrerin von der Neun-Morgen-Straße in Rheinzabern in die Rülzheimer Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden Motorradfahrer. Trotz Vollbremsung des Motorradfahrers kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Der Motorradfahrer konnte zwar noch rechtzeitig von seinem Gefährt abspringen, zog sich aber dennoch leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ab März die Motorradsaison startet und häufiger mit Zweirädern gerechnet werden muss.

Unfall auf B272

Schwegenheim (ots) – Heute Morgen kam es auf der Bundesstraße 272 zu einem Verkehrsunfall. Ein 86-jähriger Autofahrer fuhr auf Höhe Schwegenheim aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem LKW.

Der guten Reaktion des LKW Fahrers ist es zu verdanken, dass der Autofahrer nur leicht verletzt wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Die Bundesstraße musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Betrunkener LKW-Fahrer gefährdet Gegenverkehr

Rülzheim (ots) – Am Samstag 18.03.2023 ca. 18 Uhr wurde die Polizei Germersheim aufgrund eines LKW-Fahrers alarmiert, der unsicher auf der Bundesstraße 9 fuhr. Die Beamten konnten den LKW-Fahrer kurze Zeit später kontrollieren. Der Grund für die Fahrweise war schnell gefunden. Der 43-Jährige war stark alkoholisiert und hatte über 2 Promille.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Wir suchen Zeugen, die durch die Fahrweise des LKW-Fahrers gefährdet wurden. Insbesondere in der Abfahrt Rülzheim Nord soll es zu einer gefährlichen Situation gekommen sein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.