Schwerer Unfall mit 4 Verletzten (Foto)

Maikammer (ots) – Am 20.03.2023 um 16:45 Uhr, ereignete sich auf der L516 bei Maikammer ein Verkehrsunfall bei dem vier Personen zum Teil schwer verletzt wurden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wollte ein 84-jähriger Mercedes-Fahrer aus dem Raum Kaiserslautern von Maikammer aus nach links auf die L516 in Richtung Neustadt abbiegen.

Hierbei missachtete dieser wohl die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt eines 32-jährigen Hyundai-Fahrer aus dem Raum Südl. Weinstraße. Bei dem Unfall wurde der Mercedes-Fahrer in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden.

Der Fahrer des Mercedes wurde schwer, dessen Insassen wohl nur leicht verletzt. Der Hyundai-Fahrer wurde ebenfalls schwer verletzt. Die verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 50.000 EUR.

Neben den Feuerwehren Edenkoben und Maikammer waren auch 5 Fzg. des DRK mit Notarzt und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle wurde die L516 gesperrt.

Maskottchen übermalt

Bad Bergzabern (ots) – Am Sonntag 19.03.2023 gegen 18:30 Uhr, wurde in der Markstraße, an der Betonsäule einer Kaffeerösterei, ein Maskottchen durch bislang unbekannte Täter komplett überstrichen.

Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343 93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Unfallflucht in der Oberen Hauptstraße

Herxheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 19.03.2023 gegen 01 Uhr fuhr ein noch unbekannter Täter mit seinem Fahrzeug gegen einen Blumenkübel in der Oberen Hauptstraße in Herxheim.

Wer Hinweise zu dem Verursacher oder seinem Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Landau.