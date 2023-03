Frau von Exmann bedroht

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 19.03.2023 wendete sich eine Frau an die Polizei. Sie gab an, dass es zuvor zu einem Streit mit ihrem Exmann kam. Während des Streitgesprächs bedrohte der Mann seine Exfrau und weigerte sich anschließend, die Wohnung zu verlassen. Eingesetzte Polizeikräfte konnten den 30-Jährigen vor Ort zunächst nicht mehr antreffen.

Als er jedoch später bei der Polizeidienststelle erschien, konnten sie ihm ein Verbot der Kontaktaufnahme zu seiner Exfrau aussprechen. Damit soll weiteren Auseinandersetzungen in verbaler oder gar körperlicher Form vorgebeugt werden. Zur weiteren Beratung und Betreuung der Frau wurde die Interventionsstelle Ludwigshafen informiert.

Der Polizei kommt im Umgang mit häuslicher Gewalt als ständig erreichbare und schnell verfügbare Organisation eine entscheidende Rolle zu. Prävention, konsequente Strafverfolgung sowie weitreichender Opferschutz und Opferhilfe sollen Opfern von häuslicher Gewalt effektiven Schutz gewähren.

Wenn auch Sie von häuslicher Gewalt betroffen sind, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Bei allen Polizeidienststellen stehen Ihnen speziell geschulte Ansprechpartner zur Verfügung oder online https://s.rlp.de/e5hTU.

In akuten Bedrohungssituationen wählen Sie die Notrufnummer 110!

Einbruch in Grundschule

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum von Samstag 18.03.2023 um 14:00 Uhr bis Sonntag 19.03.2023 um 17:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter unberechtigten Zutritt in eine Grundschule in der Pfingstweide. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist unklar, ob die Täter Gegenstände entwendeten.

Demnach werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.