Hochwertiges Fundrad – Eigentümer gesucht

Speyer (ots) – Am 19.03.2023 gegen 12 Uhr meldeten Anwohner ein hochwertiges Fundrad, das in der Petronia-Steiner-Straße unverschlossen abgestellt war. Es handelt sich um ein Herren-Trekkingrad der Marke Zündapp in der Grundfarbe schwarz/anthrazit mit orangen, grauen und weißen Farbelementen.

Die Polizeibeamten stellten das Rad zur Eigentumssicherung sicher, da sie es bislang keiner Straftat zuordnen konnten.

Wem gehört das hochwertige Fundrad ? Die Eigentümerin oder der Eigentümer wird gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232/137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de). Die Aushändigung erfolgt gegen Vorlage eines Eigentumsnachweises.

Die Polizei wird das Fundrad in den nächsten Tagen der zuständigen Fundbehörde übergeben.

Wildtier bringt zwei 18-Jährige auf Mofa zu Fall

Speyer (ots) – Am Sonntag 19.03.2023 gegen 22:55 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin auf einem Mofa den Radweg entlang der Landesstraße 528 (Iggelheimer Straße) in Fahrtrichtung Böhl-Iggelheim. Etwa 50 Meter vor der Vier-Wege-Kreuzung rannte ein unbekanntes Wildtier aus dem Wald auf den Radweg und kollidierte mit dem Vorderrad des Mofas.

Hierbei stürzten der Fahrer und seine Sozia zu Boden und verletzten sich. Der Fahrer zog sich Schürfwunden am rechten Bein und den Händen zu, die Sozia zog sich ebenfalls Schürfwunden an den Händen zu und klagte über Schmerzen in Armen und Beinen. Der Rettungsdienst verbrachte sie zur Abklärung in ein Krankenhaus.

Das Mofa war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei ca. 1.000 Euro. Die Polizeibeamten verständigten den zuständigen Jagdpächter und suchten vergeblich im Wald nach dem möglicherweise verletzten Wildtier.

Zwei Randalierer an einem Abend

Speyer (ots) – Am Sonntag 19.03.2023 gegen 17:20 Uhr nahm ein 45-Jähriger in der Wormser Straße mehrere leere Obstkörbe aus Plastik von einer Geschäftsauslage auf, warf diese ohne erkennbaren Grund auf die Straße und schlug dann gegen einen Briefkasten. Ein Sachschaden entstand hierbei nicht.

Zeugen alarmierten die Polizei, die den 45-Jährigen unweit antrafen. Er zeigte gegenüber den Beamten zunächst selbst schädigendes Verhalten und schien in einem psychischen Ausnahmezustand zu sein. Die Beamten eröffneten dem 45-Jährigen daher seine Ingewahrsamnahme.

Daraufhin flüchtete er zu Fuß vor den Beamten, die ihn auf der Maximilianstraße im Bereich der Alten Münz einholten, zu Boden brachten und fesselten. Die Beamten brachten den 45-Jährigen zur Behandlung in eine Fachklinik.

Gegen 18:10 Uhr meldeten Zeugen der Polizei einen 56-jährigen Mann in der Wormser Landstraße, an einer Tankstelle seinen Fahrradhelm trat, herum schrie und sich gegenüber Passanten distanzlos verhielt.

Die Polizeibeamten trafen den augenscheinlich stark alkoholisierten 56-Jährigen an, nahmen ihn zu seinem Schutz in Gewahrsam und veranlassten die sichere Verwahrung seines Fahrrades.

Die Durchführung eines Atemalkoholtests gelang dem 56-Jährigen nicht.