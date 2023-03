Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Ansprechen von Kindern – Polizei ermittelt

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Der Polizei wurden zwei Vorfälle in

Weinheim und Sulzbach gemeldet, bei denen drei Schülerinnen aus einem Auto

heraus angesprochen wurden.

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:30 Uhr soll eine 9-jährige Schülerin auf ihrem

Weg nach Hause von einem Fremden im Bereich der Breslauer Straße aus einem

weißen Van heraus angesprochen worden sein.

Am Mittwoch, den 08. März, sollen eine 7-jährige und 11-jährige Schülerin in der

Nähe der Goethestraße in Sulzbach von einem Mann aus einem schwarzen Van heraus

angesprochen worden sein, der ihnen angeboten haben soll, sie nach Hause zu

fahren. Eine genaue Personenbeschreibung der Fahrer liegt nicht vor.

Alle drei Kinder verhielten sich vorbildlich, ließen sich auf kein Gespräch ein,

gingen sofort nach Hause und berichteten umgehend ihren Eltern, was passiert

war.

Die Polizei nimmt solche Vorfälle ernst und bittet Eltern, die Sachverhalte mit

ihren Kindern sensibel zu thematisieren und entsprechende

Verhaltensmöglichkeiten zu besprechen.

Die Hintergründe des Ansprechens sind derzeit noch unklar und Gegenstand der

aktuellen Ermittlungen. Nach momentanen Erkenntnissen verhielten sich die

jeweiligen Fahrer passiv und es kam zu keinen Berührungen, Übergriffen oder

obszönen Sprachgebrauch. Darüber hinaus besteht nach derzeitigem

Ermittlungsstand kein Zusammenhang zwischen den Ereignissen. Obwohl derzeit noch

keine strafbaren Handlungen vorliegen, hat das Polizeirevier Weinheim in enger

Zusammenarbeit mit dem Kriminalkommissariat Mannheim die Ermittlungen

aufgenommen und ist sensibilisiert. Zudem steht das Polizeirevier Weinheim im

engen Kontakt mit den Schulen.

Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte stechen Reifen platt – Zeugen gesucht!

Ketsch (ots) – In der Nacht von Mittwoch, den 15.03.2023 auf Donnerstag, den

16.03.2023 beschädigte ein derzeit noch unbekannter Täter den Autoreifen eines

in der Schulstraße abgestellten Citroen und flüchtete. Der Unbekannte stach

mittels eines spitzen Gegenstandes ein Loch in den hinteren linken Reifen,

sodass hieraus die Luft entwich. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft

sich auf mehr als 100 Euro. Der Polizeiposten Ketsch sucht nun Zeugen, die

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der

Telefonnummer 06202/61696 zu melden.

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kfz-Werkstatt – Zeugenaufruf

Schwetzingen (ots) – In der Zeit von Freitagabend, 18.30 Uhr bis

Sonntagnachmittag, 15.45 Uhr kam es in der Südtangente zu einem Einbruch in eine

Kfz-Werkstatt. Bislang unbekannter Täter verschaffte sich ersten Ermittlungen

zufolge über die Rückseite des Gebäudes durch Einschlagen einer Fensterscheibe

Zutritt zur Werkstatt und durchwühlten mehrere Schränke. Über die Schadenshöhe

kann derzeit noch nicht abschließend berichtet werden. Die Ermittlungen werden

durch das Polizeirevier Schwetzingen geführt. Zeugen, welche verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Schwetzingen unter Tel: 06202 2880 zu melden.

Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Party Gartenhütte aufgebrochen und Rasenmäher angezündet – Zeugenaufruf!

Nußloch (ots) – Am Samstagabend stellte ein Gartenbesitzer im Feldgebiet

Saugrund fest, dass wie in der Nacht zuvor, abermals eine Party auf seinem

Grundstück stattfindet. Die feiernde Personengruppe wurde von ihm aufgefordert,

das Grundstück zu verlassen. Dies taten die Personen erst, nachdem mit der

Polizei gedroht wurde. Der Gartenbesitzer begab sich auf den Heimweg um die

Polizei zu verständigen. Beim Eintreffen der Streife rannten mehrere Personen in

der Dunkelheit davon. Bei der Kontrolle des Grundstückes durch die eingesetzten

Beamten wurde festgestellt, dass es in der Gartenhütte lichterloh brannte. Ein

dort untergestellter Rasenmäher stand in Flammen. Durch den oder die unbekannten

Täter waren zudem auch noch Regenwasserfässer umgeworfen worden, um die

Löscharbeiten zu erschweren.

Durch die Polizei und die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr Nußloch konnte der

Brand vollständig gelöscht werden.

Der Brandschaden beläuft sich auf über tausend Euro.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen

und wertet diverse Spuren aus. Zeugen, die Hinweise zu den flüchtenden Personen

oder der Tathandlung geben können, werden gebeten, sich bei dem

kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden: Tel.: 0621 174 4444