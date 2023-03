Heidelberg-Neuenheim: Mit geparktem Auto kollidiert und geflüchtet – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Eine noch unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter

Autofahrer kollidierte am Samstag im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 16:20 Uhr

mit einem in der Ziegelhäuser Landstraße abgestellten Ford und flüchtete

anschließend. An dem geparkten Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr

als 3.000 Euro. Aufgrund der massiven Beschädigung musste er abgeschleppt

werden. Da sich im Tatzeitraum zahlreiche Personen im Bereich der Alten Brücke

aufgehalten haben, sucht das Polizeirevier heidelberg-Nord Zeugen, die Hinweise

zu dem Unfallverursacher geben können und bittet diese, sich unter der

Telefonnummer 06221/4569-0 zu melden.

Heidelberg: Aktivisten kleben sich auf Fahrbahn

Heidelberg (ots) – Am Montagmorgen gegen 07.40 Uhr betraten 9 Personen die

Fahrbahn der Speyerer Straße und versuchten sich auf die Fahrbahn zu kleben.

Fünf Demonstranten klebten ihr Hände schließlich auf die Fahrbahn und eine

weitere Person klebte sich an einer auf der Fahrbahn klebenden Person fest. Die

Fahrbahn wurde kurzzeitig stadteinwärts sowie stadtauswärts gesperrt und es kam

zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei war mit starken Polizeikräften schnell vor

Ort. Ein Demonstrant musste durch die Feuerwehr von der Fahrbahn gelöste werden.

Die Fahrbahn stadtauswärts wurde gegen 09.30 Uhr wieder freigegeben. Es befanden

sich weitere Demonstranten am Straßenrand vor Ort, denen ein Platzverweis

erteilt wurde und die die Örtlichkeit umgehend verlassen mussten.

Bezüglich der im Raum stehenden Straftaten hat das Polizeipräsidium Mannheim die

Ermittlungen aufgenommen.