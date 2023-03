Bergstrasse

Verkehrsunfallflucht in Heppenheim

Heppenheim (ots) – Am Montag, 20.03.23 zw. 12 u. 12:30 Uhr war ein hellblauer

Renault Twingo in Heppenheim in der Herrmanstraße geparkt. In der o.g. Zeit

wurde der Renault von einem bisher unbekanten Fahrzeug im Bereich der Fahrertür

beschädigt,wobei ein Schaden in Höhe von ca. 1000 EUR entstand

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Tel. Nr. 06252/7060

entgegen.

Wald-Michelbach: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Wald-Michelbach (ots) – Am Freitag (17.03.) zwischen 10:30 und 11:30 Uhr kam es

in der Ludwigstraße in Wald-Michelbach gegenüber der Einmündung der

Bürgermeister-Stein-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde ein am Fahrbahnrand

geparkter weißer Opel Meriva am linken Außenspiegel beschädigt. Der

verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne

seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Ersten Schätzungen zufolge

beläuft sich der Schaden auf mehrere Hundert Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden

gebeten sich mit der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer

06207/9405-0 in Verbindung zu setzen.

Birkenau: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Birkenau (ots) – Zwischen Freitagabend (17.03.), 19 Uhr, und Samstagmittag

(18.03.), 12 Uhr, kam es am Festplatz in Birkenau auf dem dortigen Parkplatz „La

Rochefoucauld“ zu einer Verkehrsunfallflucht.

Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde ein geparkter grauer Opel

Corsa an der hinteren Fahrzeugseite stark beschädigt. Der verantwortliche Fahrer

entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als

Unfallbeteiligter nachzukommen und hinterließ einen Schaden von circa 3000 Euro.

Aufgrund des Schadensbildes könnte es sich nach Angaben der Ermittler bei dem

Verursacherfahrzeug um einen Transporter oder einen Anhänger gehandelt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden

gebeten sich mit der Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer

06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Lautertal: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Einbruch und sucht Zeugen

Lautertal (ots) – Aktuellen Ermittlungen zufolge versuchten sich am Samstagabend

(18.03.) gegen 21:30 Uhr Unbekannte Zugang zu einem Einfamilienhaus in der

Straße „In den Hollerwiesen“ zu verschaffen.

Gewaltsam brachen die ungebetenen Gäste zunächst ein Fenster auf. Von dem

weiteren Versuch, in das Anwesen einzusteigen, ließen die Kriminellen jedoch ab,

als sie merkten, dass die Eigentümer zu Hause waren. Im Anschluss flüchteten sie

ohne Beute und hinterließen einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Mögliche Zeugen, welche den Tathergang beobachten konnten und Hinweise zu den

mutmaßlichen Tätern liefern können, werden gebeten, sich beim

Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu

melden.

Zwingenberg: Fünf Einbrüche / Fahrraddiebe machen Beute / Polizei sucht Zeugen

Zwingenberg (ots) – Zwischen Donnerstag (16.03.), 20 Uhr, und Sonntag (19.03.),

18 Uhr, brachen Kriminelle gewaltsam in mehrere Kellerräume und Garagen ein und

erbeuteten unter anderem Fahrräder im Wert von rund 10.000 Euro. Die Polizei

vermutet einen Tatzusammenhang.

Aktuellen Ermittlungen zufolge verschafften sich Kriminelle in der Darmstädter

Straße auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zu einer Garage eines

Mehrfamilienhauses und entwendeten dort einen Akku eines E-Bikes.

In der Annastraße gelangten die Fahrraddiebe gewaltsam über die Hauseingangstür

eines Mehrfamilienhauses in die Tiefgarage. Dort knackten sie zwei

angeschlossene Fahrräder und verursachten einen Schaden von mehreren Hundert

Euro. Anschließend machten sie sich unbemerkt mit der Beute davon.

Nach derzeitigem Kenntnisstand schlugen die Kriminellen in der Platanenallee

gleich drei Mal zu. Auch hier verschafften sie sich zunächst gewaltsam Zugang

zum Mehrfamilienhaus, drangen bis in die Kellerräumlichkeiten vor und brachen

dort drei Kellerabteile auf. Die Fahrraddiebe entwendeten zwei E-Bikes samt

Zubehör und hinterließen einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 41 in Bensheim dauern an.

Mögliche Zeugen, welche den Tathergang beobachten konnten und Hinweise zu den

mutmaßlichen Tätern liefern können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern in

Bensheim unter der Telefonnummer 06251/8468-0 zu melden.

Bensheim: Nach Einbruch in Mehrfamilienhaus Zeugen gesucht

Bensheim (ots) – Nach derzeitigem Kenntnisstand brachen am Samstag (18.03.),

zwischen 11:30 und 13:30 Uhr Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines

Mehrfamilienhauses in der Neckarstraße ein.

Gewaltsam gelangten die ungebetenen Gäste in die Wohnung im Erdgeschoss und

durchwühlten im Anschluss mehrere Räume. Aktuellen Ermittlungen zufolge, machten

sie keine Beute und suchten das Weite. Insgesamt entstanden Schäden, die auf

mehrere Hundert Euro geschätzt werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim unter

der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen.

Heppenheim: Geschwindigkeitskontrollen auf der B 460 / Polizei ahndet 40 Verstöße

Heppenheim (ots) – Am Samstag (18.03.) überwachten Beamte der Polizeistation

Heppenheim, Lampertheim-Viernheim sowie der Polizeiautobahnstation Darmstadt in

der Zeit von 20:30 bis 00:00 Uhr in der Lorscher Straße die Einhaltung der

dortigen Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km/h.

Insgesamt wurden 40 Fahrzeuge gemessen, die zu schnell unterwegs waren.

Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer mit einer gemessenen

Geschwindigkeit von 96 Stundenkilometern. Ihn erwarten nun ein Bußgeld von 200

Euro und ein Punkt im Verkehrszentralregister.

Ein 56-jähriger Autofahrer aus Lorsch stand offensichtlich unter

Alkoholeinwirkung, was ein durchgeführter Atemalkoholtest von 1,47 Promille

bestätigte. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen

Führerschein abgeben. Der berauschte Fahrer wird sich nun in einem

Strafverfahren verantworten müssen.

Aufgrund eines Versicherungskennzeichens aus dem Jahr 2022 wurde ein 25 Jahre

alter Rollerfahrer aus Heppenheim kontrolliert. Nachdem ihm die Weiterfahrt

untersagt wurde, wird der 25-Jährige sich nun wegen des Verstoßes gegen das

Pflichtversicherungsgesetz ebenfalls in einem Strafverfahren verantworten

müssen.

Viernheim: Polizei lädt zur Fahrradcodierung ein/Anmeldung notwendig

Viernheim (ots) – Die Polizei in Viernheim lädt am Freitag, den 14. April, für

die Zeit zwischen 8 und 13 Uhr, zu einer kostenlosen Fahrradcodierung auf dem

dortigen Gelände in der Kettelerstraße 6A ein.

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um ihr Zweirad dadurch gegen möglichen Diebstahl

zu schützen. Zur Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte telefonisch an die

06204/9377-0.

Für Ihren persönlichen Termin benötigen Sie ein Identifikations-Dokument, einen

Eigentumsnachweis sowie den Schlüssel für das Schloss und ggf. den Akku. Bitte

bringen Sie, nach Möglichkeit, bereits vor dem Termin die Rahmennummer Ihres

Rades in Erfahrung. Damit können Sie zu einem zügigen, reibungslosen Ablauf

beitragen.

Gefährliche Körperverletzung am Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim – Minderjähriger wird durch eine Gruppe mehrere Jugendlicher angegriffen und verletzt

Viernheim (ots) – Am Samstag den 18.03.2023 gegen 17:35 Uhr wurde ein

Jugendlicher durch eine Personengruppe von 7-10 minderjährige Jugendliche im

Bereich des oberen Parkdecks im Parkhaus am Rhein-Neckar-Zentrum

zusammengeschlagen und es wurde auf ihn eingetreten. Dabei erlitt der

Jugendliche Prellungen im Gesicht, am Kopf sowie am Oberkörper, weswegen er

zwecks weitere Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht

werden musste. Der erste Kontakt zwischen dem Verletzten und den Tätern soll im

Bereich des Haupteingangs des RNZ gegenüber vom Kinopolis stattgefunden haben.

Im weiteren Verlauf sei der Jugendliche durch die Täter zu dem Parkhaus und über

das Treppenhaus von diesem aufs oberste Parkdeck gedrängt worden. Dort wurde ihm

durch Tritte und Schläge zugesetzt. Die Täter konnten wie folgt beschrieben

werden:

7-10 Personen

männlich

12-14 Jahre

dunkle Kleidung

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim

(06206-94400) zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: Geschubst und Geld entwendet / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Fünf noch unbekannte Personen sollen am Samstagabend (18.3.)

ihr Unwesen am Sabaisplatz auf der Mathildenhöhe getrieben haben. Nach

derzeitigen Erkenntnisstand traten sie gegen 23 Uhr an einen 28 -jährigen

Spaziergänger heran, schubsten ihn und schnappten sich sein Geld. Danach traten

sie die Flucht an. Zu ihrer Beschreibung ist bekannt, dass sie auf ein Alter

zwischen 20 und 25 Jahren geschätzt wurden. Alle fünf hatten kurze Haare und

trugen eine Weste. Weitere Details liegen den Ermittlerinnen und Ermittlern

aktuell nicht vor. Das für diesen Fall zuständige Kommissariat 10 sucht Zeugen,

die Hinweise zum Tathergang oder der Personengruppe geben können. Unter der

Rufnummer 06151/9690 werden alle sachdienlichen Informationen entgegengenommen.

Darmstadt-Kranichstein: Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet und Beute gemacht / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Montag (19.-20.3.) hatten es Kriminelle auf

einen Zigarettenautomaten in der Parkstraße abgesehen. Ersten Ermittlungen

zufolge schnitten die Täter den Automaten auf und entwendeten daraus Geld und

Zigarettenpackungen im Wert von rund 1600 Euro. Der Gesamtschaden dürfte sich

auf mehr als 3000 Euro belaufen. Das Kommissariat 43 ermittelt und nimmt alle in

diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer

06151/9690 entgegen.

Darmstadt: Zahlreiche Einbrüche in Kellerverschläge / Polizei nimmt Tatverdächtigen fest und prüft Zusammenhänge

Darmstadt (ots) – Nachdem es in der vergangenen Woche und am vergangenen

Wochenende (17.-19.3.) zu mehreren Einbrüchen in Kellerräume von

Mehrfamilienhäusern unter anderem in der Dolivostraße und in der Bismarckstraße

kam, hat die Polizei in Darmstadt die weiteren Ermittlungen übernommen. Ob

zwischen den derzeit bekannt gewordenen Taten ein Zusammenhang besteht und ein

am Sonntag (19.3.) auf frischer Tat ertappter und vorläufig festgenommener

22-Jähriger mit diesen in Verbindung steht, wird aktuell geprüft. Der

verursachte Gesamtschaden sowie der Umfang der Beute sind abschließend noch

nicht bekannt.

Am Sonntag (19.3.) gegen 12 Uhr hatten Zeugen in der Dolivostraße den Mann dabei

beobachtet, wie er sich in einem Kellerraum zu schaffen machte, Werkzeuge

entwendete und offenbar für den Abtransport bereit legte. Als er die Zeugen

bemerkte, trat er die Flucht an. Doch er kam nicht weit. Die alarmierten Beamten

stellten den Flüchtenden noch in Tatortnähe.

Er wurde mit zur Wache genommen und ein Verfahren eingeleitet. Nach Abschluss

aller Maßnahmen wurde der Tatverdächtige aus Frankfurt wieder entlassen. Die

Ermittlungen zu den Hintergründen und möglichen Zusammenhängen dauern derzeit

an.

Darmstadt: Diebe machen sich an Autoreifen zu schaffen / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Samstag (18.3.), 17.30 Uhr und Sonntag

(19.3.) haben noch unbekannte Täter offenbar versucht, die Räder eines im

Haardtring geparkten Autos zu entwenden. Ihr kriminelles Vorhaben wurde

entdeckt, als der Fahrzeugbesitzer am Sonntagmittag mit seinem Auto losfahren

wollte und sich dabei eine der Felgen samt Rad löste. Bei Inaugenscheinnahme

seines Audis stellte er fest, dass vier Radbolzen am Fahrzeug gelockert waren.

Die Polizei in Darmstadt hat Ermittlungen wegen des versuchten Diebstahls in

Verbindung mit dem Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

eingeleitet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen

gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei

den Beamten des Kommissariats 43 zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt: Handyladen von Einbrechern heimgesucht

Darmstadt (ots) – Am frühen Sonntagmorgen (19.3.) hatten es Kriminelle offenbar

auf einen Handyladen in der Ernst-Ludwig-Straße abgesehen. Ersten Erkenntnissen

zufolge verschafften sich die Täter gegen 5.30 Uhr Zugang zu dem Geschäft und

entwendeten mehrere Ausstellungsstücke. Der Gesamtschaden beläuft sich auf

mehrere Tausend Euro. Das Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall des

besonders schweren Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690

sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Alsbach-Hähnlein/Ober-Ramstadt: Mehrere Hakenkreuz-Schmierereien am Wochenende / Zeugenaufruf der Polizei

Alsbach-Hähnlein/Ober-Ramstadt (ots) – Nachdem es in der Nacht zum Samstag

(30.4.) zu mehreren Farb-Schmierereien an verschiedenen Örtlichkeiten kam, sucht

die Polizei nach Hinweisgebern.

Die Unbekannten hinterließen mit schwarzer Farbe mehrere Hakenkreuze an den

Wänden eines Rohbaus sowie an einem Bauwagen in Hähnlein, im Vogelsbergring und

suchten im Anschluss das Weite. Auch an einem Reitstall in der Straße „Am

Friedhof“ beschmierten die Täter eine Wand auf gleiche Weise.

Mit demselben Motiv, aber in weißer Farbe, beschmierten bislang Unbekannte den

Hammergarten in Ober-Ramstadt gleich dreimal.

In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf Zeugen, die verdächtige

Beobachtungen gemacht haben. Die Beamtinnen und Beamten des polizeilichen

Staatsschutzes prüfen einen Zusammenhang der Taten und nehmen sachdienliche

Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Babenhausen: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Kellerabteil

Babenhausen (ots) – Einbrecher machten sich zwischen Freitagnachmittag (17.3.)

und Samstagmittag (18.3.) an einem Kellerabteil in der Marienstraße zu schaffen.

Dazu gelangten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen durch die unverschlossene

Eingangstür des Mehrfamilienhauses zu den Kellerräumen. Dort hebelten die

Kriminellen ein Kellerabteil auf und flüchteten anschließend unbemerkt mit ihrer

Beute. Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern an.

Wenn Sie in dem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise zu

den Tätern haben, werden Sie gebeten, sich bei dem Kommissariat 21/22 in

Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969-0 zu melden.

Pfungstadt: Wildkameras entwendet und Hochsitz beschädigt / Zeugenaufruf der Polizei

Pfungstadt (ots) – Mit drei Wildkameras, die an Bäumen in der Seeheimer Straße

angebracht waren, flüchteten Kriminelle zwischen Montagabend (13.3.) und

Donnerstagnachmittag (16.3.). Zudem beschädigten die Täter den dortigen

Hochsitz.

Zeugen werden gebeten, sich bei dem Kommissariat 42 in Pfungstadt unter der

Telefonnummer 06157 / 9509 – 0 zu melden.

Alsbach-Hähnlein: Mit Alkohol aus Sportverein geflüchtet / Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Alsbach-Hähnlein (ots) – In der Nacht zum Sonntag (19.3.) zerstörten Kriminelle

ein Fenster eines Sportvereins in der Weilerstraße, um in das Gebäude zu

gelangen. Im Inneren fanden die Täter diverse Flaschen mit alkoholischen

Getränken und flüchteten anschließend mit ihrer Beute.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder

Hinweise zu den Tätern geben können, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat

21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Dieburg: Diebstahl aus Transporter fehlgeschlagen / Zeugen gesucht

Dieburg (ots) – Kriminelle schnitten zwischen Freitagnachmittag (17.3.) und

Samstagmittag (18.3.) ein Loch in die Tür eines weißen Transporters, der in der

Aubergenviller Allee geparkt war. Den Tätern gelang es jedoch nicht die Tür zu

öffnen. Anschließend flüchteten die Diebe vom Tatort.

Hinweise zu den Tätern werden vom Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der

Telefonnummer 06151 / 969 – 0 entgegengenommen.

Babenhausen-Harreshausen: Erneut mehrere Tausend Euro mit Betrugsmasche / Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Babenhausen (ots) – Am späten Freitagabend (17.3.) haben Betrüger eine Seniorin

aus Babenhausen um ihre Ersparnisse gebracht. Im Verlauf des Tattages hatten sie

der Frau in Telefongesprächen glaubhaft machen können, sie seien Polizeibeamte.

Sie teilten der Frau mit, dass ihre Tochter einen tödlichen Unfall verursacht

habe und deshalb eine Kaution von mehreren Zehntausend Euro notwendig sei. In

der Annahme, tatsächlich mit Amtspersonen zu telefonieren, folgte die Dame den

Anweisungen der Täter, trug mehrere Tausend Euro sowie weitere Wertsachen

zusammen und übergab es einem Mann, der am späten Abend in der Straße „Am

Obertor“ erschien. Erst nachdem der Täter geflüchtet war, bemerkte die Dame den

Betrug.

Das Zentrale Ermittlungskommissariat 40 von der Kriminalinspektion Darmstadt ist

mit dem Fall und den weiteren Ermittlungen betraut. Derzeit liegen den

Beamtinnen und Beamte nur wenige Details zu dem noch unbekannten Abholer vor.

Demnach soll es sich um einen etwa 30 bis 40 Jahre alten und circa 1,80 bis 1,90

Meter großen Mann gehandelt haben. Er hatte dunkelbraune Haare und trug eine

Daunenjacke. Sein Gesicht war zur Tatzeit rasiert. Hinweise von Zeugen, die am

Tattag in diesem Zusammenhang möglicherweise verdächtige Beobachtungen in der

genannten Straße gemacht haben, werden von den Ermittelnden unter der Rufnummer

06151/9690 entgegengenommen.

Fahrradfahrer nach Sturz schwer verletzt – Zeugen werden gesucht!

Otzberg (ots) – Am Sonntag, den 19.03.2023, stürzte ein 63-jähriger Radfahrer

aus Brensbach gegen 12:00 Uhr auf einem Feldweg im Otzberger Ortsteil Zipfen und

verletzte sich hierdurch schwer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon

ausgegangen, dass der Fahrradfahrer während der Fahrt aus bislang unbekannten

Gründen die Kontrolle über sein Pedelec verlor, ins Schleudern geriet und

schlussendlich zu Fall kam. Trotz des ordnungsgemäßen Tragens eines

Fahrradhelms, verletzte sich der Fahrer durch den Sturz schwer und musste

mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden.

Um den genauen Unfallhergang rekonstruieren zu können, sucht die Polizei Dieburg

nach Zeugen, die den Hergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

Geschehen geben können. Hinweise nimmt die Polizei Dieburg unter der

06071-9656-0 entgegen.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Reinheim (ots) – Am Sonntag, den 19.03.2023, kam es in der Zeit zwischen 00:30

Uhr und 13:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Schäferweg in Reinheim. Durch

einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde ein am Fahrbahnrand geparkter

Suzuki Celerio an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Der

verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne

seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche

Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der

Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/6330-0 in Verbindung

zu setzen.

Gross-Gerau

Zeugenaufruf nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Am Samstag, den 18.03.2023 zwischen 20:15 und 20:45 Uhr beschädigte ein noch unbekannte Verkehrsteilnehmerin eines schwarzen Hyundai beim Befahren auf dem Parkplatz der Industriestraße Höhe Nummer 13 in Bischofsheim einen grauen Opel Meriva. Etwa 1900 Euro wird dem Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der hinteren linken Stoßstange beschädigt wurde.

Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben bzw. nach dem Unfall mit der Verursacherin in Kontakt getreten sind, melden sich bitte bei der Polizeistation Rüsselsheim, Tel.: 06142/ 696 -533.

Kelsterbach: Einbruch in Kiosk

Geld und mehrere Stangen Zigaretten haben noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (18.03.) und Montagmorgen (20.03.) aus einem Cafe mit integriertem Kiosk in der Mönchbruchstraße erbeutet.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen gewaltsam durch die Eingangstür Zugang zu dem Verkaufsraum, schnappten sich die Ware und traten anschließend mit der Beute die Flucht an. Das Kommissariat 41 in Kelsterbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Rufnummer 06107/7198-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

Bischofsheim: Erneut Blumendiebe unterwegs/Zeugen gesucht

In der Nacht zum Samstag (18.03.) wurden am Rathaus in der Schulstraße durch Unbekannte aus mehreren öffentlichen Blumenkübeln erneut 15 Primeln entwendet. Zudem ließen die Diebe drei kleine Tannenbäume mitgehen. Am Samstag, in der Zeit zwischen 19.00 und 23.00 Uhr wurden dann aus den gleichen Kübeln 15 Hornveilchen gestohlen, die erst wenige Stunden zuvor dort eingepflanzt worden sind. Bereits zwischen dem 3. und 6. März kam es in Bischofsheim zu gleichgelagerten Blumendiebstählen (wir haben berichtet).

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation in Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0 zu melden.

Unfall auf der BAB 67 mit überschlagenem Pkw

Büttelborn (ots) – Am Samstagnachmittag, 18.03., kam es gegen 16 Uhr auf der A

67 in Richtung Frankfurt zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Hierbei verlor

ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Wiesbaden kurz nach der Anschlussstelle

Büttelborn auf dem linken Fahrstreifen die Kontrolle über sein Auto, geriet ins

Schlingern und prallte mit hoher Wucht gegen ein Familienfahrzeug mit 4

Insassen, bei dem eine 17-jährige Fahranfängerin am Steuer saß. Durch den

heftigen Aufprall überschlug sich das auffahrende Fahrzeug und kam auf dem Dach

liegend zum Endstand. Das Auto der Familie drehte sich um 180 Grad und blieb

entgegen der Fahrtrichtung ebenfalls auf dem rechten Fahrstreifen liegen. Durch

den Unfallhergang wurde der Unfallverursacher schwer verletzt und nach der

Erstversorgung durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Im

anderen Auto wurden alle Insassen leicht verletzt und vor Ort versorgt.

Mindestens zwei weitere Fahrzeuge in der Gegenrichtung der BAB wurden durch

umherfliegende Trümmerteile in Mitleidenschaft gezogen. Der vorläufige

Gesamtschaden beträgt nach ersten Einschätzungen der Polizei ca. 70.000 EUR. Die

Autobahn musste zunächst für die Dauer von 30 Minuten in Richtung Mönchhof voll

gesperrt werden, anschließend konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle

abgeleitet werden. Eine weiträumige Umleitungsempfehlung war eingerichtet.

Durch weitere, nicht an dem Unfall beteiligte Zeugen wurde bekannt, dass der

spätere Unfallverursacher durch seine zügige Fahrweise auf der Autobahn zuvor

aufgefallen war.

Odenwaldkreis

Lützelbach: Nachtragsmeldung zu „Verkehrsunfall mit schwer verletzter Motorradfahrerin“

Die 24-jährige Kradfahrerin ist aufgrund ihrer schweren Verletzungen noch am frühen Samstagabend in einer Klinik verstorben.