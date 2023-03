39-Jähriger verletzt – Täter gefasst

Mainz-Neustadt (ots) – Ein 39-jähriger Mann aus Wiesbaden wurde am Sonntagmittag in der Mainzer Neustadt Opfer eines versuchten Straßenraubes. Der 39-jährige war gegen 12:30 Uhr zu Fuß in der Boppstraße unterwegs, in Richtung als ihm auf Höhe der Bonifatiustürme 2 Männer auflauerten.

Einer der Täter rannte auf den Wiesbadener zu und forderte Geld.

Um seine Forderung zu untermauern schlug der Täter mit der Faust nach dem 39-Jährigen, der den Schlägen zwar zunächst ausweichen konnte, aber letztlich am Kopf getroffen wurde und Verletzungen davon trug. Der 39-jährige rannte hierauf weg und verständigte über Notruf die Polizei.

Von alarmierten Funkstreifen der Polizeiinspektion Mainz 2 konnte der 21-jährige Haupttäter wenig später noch in der Boppstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der Täter stand augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel und verhielt sich gegenüber den Polizeikräften ebenfalls unflätig und aggressiv. Er wurde letztlich in Polizeigewahrsam genommen und muss sich nun wegen versuchtem Raubes strafrechtlich verantworten.

Reisender am HBF Mainz angegriffen

Mainz (ots) – Am Samstag 18.03.2023, wurde das Bundespolizeirevier Mainz gegen 22:30 Uhr seitens des DB Service Points darüber informiert, dass sich im Bereich des Gleisüberbaus eine körperliche Auseinandersetzung zwischen 2 Männern zugetragen habe. Eine Streife des BPOLR Mainz verlegte unverzüglich zum Service-Point, wo sie den Geschädigten antrafen.

Dieser hatte eine Schnittwunde im Gesicht und gab an, dass seine Brille zerbrochen ist. Weiterhin gab er an, dass er auf dem Bahnhofsvorplatz eine verbale Auseinandersetzung mit dem Beschuldigten hatte. Dieser verfolgte ihn im Anschluss bis zum Treppenabgang der Gleise 2/3. Dort schlug er ihm unvermittelt mit dem Handrücken ins Gesicht, wodurch er die Verletzung davontrug.

Die Streife begab sich mit dem Geschädigten zum Bahnhofsvorplatz, wo sie den Beschuldigten antrafen und dieser durch den Geschädigten identifiziert werden konnte.

Bei der polizeilichen Kontrolle machte der Beschuldigte mündliche Angaben zu seiner Person, da er keine Ausweispapiere mit sich führte. Jedoch wurde schnell klar, dass die von dem Beschuldigten gemachten Angaben nicht stimmen, da eine Person mit Lichtbild unter diesen Angaben im polizeilichen Fahndungssystem eingetragen war und es sich hierbei nicht um den Beschuldigten handelte.

Zur zweifelsfreien Feststellung der Identität wurde der Beschuldigte zum BPOLR Mainz verbracht. Ein hier durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,36 Promille Atemalkohol.

Des Weiteren konnte im Rahmen einer erkennungsdienstlichen Behandlung die Identität des Beschuldigten zweifelsfrei geklärt werden. Aufgrund des erheblichen Alkoholkonsums des Beschuldigten wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme angeordnet.

Da diese im dafür vorgesehenen Gewahrsamsbereich erfolgen muss, sollte der Beschuldigte dorthin verbracht werden. Hierbei sperrte der 33-jährige Beschuldigte sich erheblich und versuchte die Maßnahme zu unterbinden. Erst nachdem der Beschuldigte gefesselt war, konnte er in den Gewahrsamsbereich verbracht werden.

Bei der gezeigten Widerstandshandlung zog sich ein Beamter eine Schürfwunde am Arm zu, konnte aber seinen Dienst weiterhin fortsetzen. Gegen den Beschuldigten wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Weiterhin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund der falschen

Namensangabe veranlasst. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sowie der durchgeführten Blutentnahme konnte der 33-jährige die Dienststelle wieder verlassen und verblieb auf freiem Fuß.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Fahrkartenkontrolleure angegriffen und beleidigt

Mainz (ots) – Am Samstagabend wurden drei Fahrkartenkontrolleure im Alter von 28, 35, und 27 Jahren, in einem Linienbus angegriffen. Gegen 18:08 Uhr führten die Kontrolleure der Mainzer Mobilität im Bereich Münsterplatz eine Fahrscheinkontrolle durch. Als ein 26-jähriger Fahrgast kontrolliert werden sollte, begann dieser sofort die Kontrolleure aufs Schärfste zu beleidigen und verbal zu bedrohen.

Zudem versuchte der Fahrgast die Kontrolleure zu schlagen, was ein Kontrolleur durch Abwehren verhindern konnte. Von einer zwischenzeitlich alarmierten Funkstreife der Polizeiinspektion Mainz 2, konnte der Fahrgast am Mainzer Hauptbahnhof kontrolliert werden.

Der 26-Jährige war der Polizei bereits aus ähnlichen Sachverhalten bekannt und muss sich nun erneut strafrechtlich wegen Volksverhetzung, Bedrohung, versuchter Körperverletzung und Erschleichen von Leistungen verantworten.

Busfahrer mit Pfefferspray attackiert

Mainz-Neustadt (ots) – Am Sonntagabend kam es in der Neustadt zu einem Angriff auf einen Mainzer Busfahrer. Gegen 20:14 Uhr hielt der Bus der Linie 62 an der Haltestelle Synagogenplatz in Fahrtrichtung Kaiserstraße. Als sich eine bislang unbekannte männliche Person der vorderen Tür näherte, öffnete der Busfahrer die Tür, um den mutmaßlichen Fahrgast aufzunehmen.

Der unbekannte Mann betrat den Bus, zog ein Pfefferspray und sprühte mit diesem um sich. Hiernach verließ der Mann den Bus und flüchtete zu Fuß in Begleitung einer weiteren Person in Richtung Sömmeringstraße.

Der 54-jährige Busfahrer musste vor Ort vom alarmierten Rettungsdienst behandelt werden.

Eine Funkstreife der Polizeiinspektion Mainz 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und erste

Zeugenbefragungen durchgeführt.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, Ca. 165 cm groß, Schwarz gekleidet.

Vermummtes Gesicht mit einem dunklen Tuch oder ähnlichem.

Hintergründe und Motivlage der Tat sind derzeit noch völlig unklar. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Europaletten auf die Fahrbahn geworfen

Mainz (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag haben zwei junge Männer auf der Albert-Schweitzer-Straße Europaletten auf die Fahrbahn geworfen und sind danach in Richtung Uni geflüchtet. Gemeldet wurde dies durch einen Autofahrer, welcher nicht rechtzeitig ausweichen konnte und mit seinem Fahrzeug über eine der Paletten fuhr.

Dabei entstand leichter Sachschaden am Fahrzeug. Zu den beiden Tätern gibt es keine weiteren Hinweise. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Bushaltestelle an der Rheinhessenstraße zerstört

Mainz-Hechtsheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 19.03.2023 zerstörten bislang unbekannte Täter ein Bushaltstellenhäuschen an der Rheinhessenstraße. Gegen 01:38 Uhr wurden der Polizei mehrere zersplitterte Glasteile auf und neben der Fahrbahn der Rheinhessenstraße gemeldet.

Von einer eingesetzten Funkstreife konnte dann das ganze Ausmaß des Schadens wahrgenommen werden. Die Scheiben der Haltestellenrückwand waren komplett zerborsten und die Scherben waren bis auf die Fahrbahn verteilt. Nach den ersten Spurensicherungen, wurde die Scheibe vermutlich durch Tritte von der Rückseite aus zum Bersten gebracht. In den Scherben konnten schuhprofilförmige Erdklumpen gesichert werden.

Die mittlere Scheibe, über der Sitzbank des Haltestellenhäuschens, wurde vermutlich mit einem scharfen Gegenstand zerkratzt und zusätzlich fanden sich hier

Brandspuren. An den Scheiben und Glasteilen konnten Finger- und Handabdrücke

gesichert werden, die nun ausgewertet werden müssen.

Die Polizeiinspektion Mainz 3 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen der Tat. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per

E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Mainz-Bingen

Wohnungseinbruch durch die Terrassentür

Budenheim (ots) – Am Freitag kam es in der Georg-Unkelhäuser-Straße in Budenheim zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung. Der Einbruch muss sich zwischen 05:45-19:00 Uhr ereignet haben. Die bislang unbekannten Täter hebelten die

Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang zur Wohnung.

Als die Bewohnerin nach der Arbeit zurückkehrte, fand sie ihre Wohnung durchwühlt vor. Täter waren keine mehr vor Ort. Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten die Kriminalpolizei Mainz unter Telefon 06131/ 65-3633 anzurufen.

Präventionshinweise:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren, auch bei kurzer

Abwesenheit.

Die Polizei Mainz bietet kostenlose Einbruchschutzberatungen an. Termine können

Sie über beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de vereinbaren. Weitere Tipps wie Sie sich vor Einbrechern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Kellerbrand in Doppelhaushälfte

Mommenheim (ots) – Am Montag 20.03.2023 gegen 01:00 Uhr, ging bei der Leitstelle der Feuerwehr die Meldung über einen Wohnungs-bzw. Kellerbrand in Mommenheim ein. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte (Feuerwehr Rhein-Selz mit Großaufgebot sowie Polizei)steht der Keller einer Doppelhaushälfte bereits in Vollbrand.

Die vier Bewohner konnten rechtzeitig das Haus verlassen. Lediglich der 73 jährige Eigentümer musste, nach medizinischer Erstversorgung, wegen Verdachts einer schweren Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Brand war im Heizungskeller ausgebrochen. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Zur Klärung der Brandursache wird ein Sachverständiger beauftragt.