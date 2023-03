Gully-Deckel aus Fahrbahn gehoben

Waldsee (ots) – Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde am Sonntagabend mitgeteilt, dass im Bereich der Schlichtstraße ein Hydrantendeckel auf der Fahrbahn fehlen würde. Hierdurch sei es aber nicht zu einem Verkehrsunfall oder einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer gekommen.

Durch die vor Ort eingesetzten Beamten konnte der fehlende Deckel auf dem Gelände einer nahe liegenden Firma aufgefunden und wieder eingesetzt werden.

Durch das Herausnehmen eines Gully-Deckels und einer daraus resultierenden Gefährdung oder Schädigung eines anderen Verkehrsteilnehmers kann der Tatbestand eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erfüllt sein, der mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe oder mit einer Geldstrafe bestraft wird.

Hinweise bitte telefonisch unter 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

Kind rennt urplötzlich auf die Straße

Schifferstadt (ots) – Leichte Verletzungen am Knie (Schürfwunden) erlitt ein 4-jähriges Kind in Folge eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend in der Hans-Purrmann-Straße. Das Kind, welches zu Fuß mit seiner Mutter auf dem Gehweg unterwegs war, lief urplötzlich zwischen dort geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn.

Das Kind wurde dort von dem Pkw eines 60-jährigen Schifferstadter erfasst, der zum Glück langsam fuhr. Das Kind wurde vorsorglich in ein Speyerer Krankenhaus verbracht.

Am Fahrzeug des 60-jährigen entstand kein Sachschaden. Zeugen die Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der PI Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Schweren Amethyst entwendet

Schifferstadt (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum der letzten drei Wochen Zugang auf ein Gartengrundstück einer 60-jährigen Schifferstadterin in der Wagnerstraße. Hieraus wurde dann ein circa 45 kg schwerer und 60 x 50 cm großer Amethyst entwendet, der einen Wert von circa 2.500-3.000 Euro hat.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.