Frankfurt-Niederrad: Einbrecher im leerstehenden Bürogebäude

Frankfurt (ots) – (dr) Ein Trio von mutmaßlichen Buntmetalldieben konnte am

Sonntag, den 19. März 2023, in Niederrad festgenommen werden.

Um kurz nach 15.00 Uhr betraten drei Männer unrechtmäßig ein in der Lyoner

Straße befindliches, leerstehendes Bürogebäude. Zu ihrem Pech bemerkte dies auch

der Sicherheitsdienst, der sie über Sicherheitskameras wahrnahm. Über den

Polizeinotruf erging eine Meldung. Eine Vielzahl an Polizeikräften begab sich zu

der gemeldeten Anschrift und umstellte das Gebäude. Vor Ort konnte von den

Beamten ein eingeschlagenes Kellerfenster und eine aufgebrochene Tür

festgestellt werden. In der Folge kam es zur Durchsuchung des Bürogebäudes. Im 9. Obergeschoss trafen Polizeibeamte auf die drei Eindringlinge, drei Männer im

Alter von 18, 30 und 34 Jahren, die letztlich widerstandslos festgenommen werden

konnten. In einem anderen Stockwerk lagen mehrere abgeschnittene Kupferkabel,

die offenbar schon für den Abtransport bereitgelegt waren.

Die drei Festgenommenen kamen für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf ein

nahegelegenes Polizeirevier. Nach Zahlung einer angeordneten Sicherheitsleistung

wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen die Männer wird nun aufgrund des

Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Frankfurt-Bornheim: Auseinandersetzung am Parlamentsplatz – Schusswaffe gemeldet

Frankfurt (ots) – (lo) Am Samstagabend (18. März 2023) wurde der Polizei über

Notruf mitgeteilt, dass es an der U-Bahn Haltestelle „Parlamentsplatz“ zu einer

körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sei, wobei

eine Person eine Schusswaffe mit sich führe.

Gegen 22.10 Uhr meldeten Zeugen, dass es am „Parlamentsplatz“ zu einer zunächst

verbalen und dann körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

gekommen sei. Dabei, so der Hinweis, sollte eine der Personen eine Schusswaffe

mit sich führen. Von einer Vielzahl von Einsatzkräften wurde nach Eingang des

Notrufes der Bereich des „Parlamentsplatz“ angefahren. Vor Ort konnten zunächst

laute Schreie und eine größere Personengruppe festgestellt werden.

Beim Erkennen der Einsatzkräfte flüchteten mehrere Personen in verschiedene

Richtungen. Vier Personen konnten nach kurzer Verfolgung in Höhe des Anwesens

Rhönstraße 94 angehalten und kontrolliert werden. Vor dem Hintergrund, dass

weiterhin der Verdacht des Tragens einer Schusswaffe bestand, wurden die

Personen aufgefordert, ihre Hände zu zeigen und den Maßnahmen Folge zu leisten.

Ein 16-Jähriger weigerte sich jedoch vehement, weshalb ihm Handfesseln angelegt

werden sollten. Davon unbeeindruckt wehrte er sich weiter. Es kam zu einem

Gerangel zwischen dem kontrollierenden Polizeibeamten und dem Jugendlichen. In

diesem Zusammenhang versuchte er, sich gewaltsam der Kontrolle zu entziehen.

Erst nach Hinzuziehung eines weiteren Polizeibeamten konnte der Widerständler

festgenommen werden.

Der 16-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht und nach Abschluss der

Folgemaßnahmen den Erziehungsberechtigten übergeben.

Nach bisherigen Erkenntnissen zog er sich bei den Widerstandshandlungen leichte

Verletzungen zu.

Der Polizeibeamte verletzte sich ebenfalls leicht.

Im Zuge des Gerangels nutzte einer der vier festgenommenen Jugendlichen die

Gunst der Stunde und entfernte sich aus der polizeilichen Kontrolle mit

angelegten Handfesseln.

Die zuvor gemeldete Schusswaffe konnte im Zuge der Personenkontrolle nicht

aufgefunden werden.

Einige Stunden später meldete sich ein Passant bei der Polizei, dass er auf Höhe

der „Parlamentsstraße 17“ eine Schreckschusswaffe gefunden habe. Diese wurde

sichergestellt.

Ob es sich hierbei um die vom Mitteiler gesehene Schusswaffe handelt, bedarf

weiterer Ermittlungen.

Frankfurt-Ostend/Fechenheim/Bergen-Enkheim: Polizei begleitet Schwerlasttransport

Frankfurt (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (21. auf 22. März 2023)

führt die Frankfurter Polizei einen Einsatz wegen eines nicht alltäglichen

Schwerlasttransports durch.

Es kann zeitweise zu Straßensperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Um

23:00 Uhr soll ein Transformator für ein Umspannwerk in Bergen-Enkheim im

Bereich der Hanauer Landstraße starten, nachdem dieser von der Schiene auf die

Straße verladen wurde.

Von dort aus tritt der Schwerlasttransport, der diesem Namen mit Eckdaten wie

466 Tonnen Gewicht, 72,9 Meter Länge und mehr als fünf Metern Höhe, alle Ehre

macht, seine Reise zur Zieldestination „Am Galgen“ in Bergen-Enkheim an.

Die Frankfurter Polizei wird den Transport mit den Spezialisten der

„Koordinierungsstelle für Großraum- und Schwerlasttransporte vom Technischen

Einsatz“ der Verkehrsüberwachung begleiten (Fahrtstrecke siehe Anhang).

Im Bereich zwischen der Umladestelle an der Hanauer Landstraße und dem Erreichen

des Bahnübergangs in der Casellastraße werden mehrere Rangiermanöver erfolgen.

Teilweise wird auch die Gegenfahrbahn für Rangiermanöver benutzt werden müssen.

Die Ankunft des Transports am Zielort ist am Mittwochmorgen für 03:00 Uhr

geplant. Auf und entlang der Fahrtstrecke im Stadtgebiet Frankfurt am Main kann

es hierbei durchaus zu Behinderungen und Verkehrsbeeinträchtigungen kommen,

insbesondere:

im Bereich der Hanauer Landstraße und den angrenzenden Straßen

zwischen „Ratsweg/ Ratswegkreisel“ und „An der Mainkur“.

zwischen „Ratsweg/ Ratswegkreisel“ und „An der Mainkur“. im Bereich Wächtersbacher Straße / Am Erlenbruch / Borsigallee

im Bereich der Vilbeler Landstraße zwischen Borsigallee und B521

Die An- und Bewohner entlang der Transportstrecke werden gebeten, die temporär

eingerichteten Halteverbote an Strecke zu beachten, um einen reibungslosen

Transportablauf gewährleisten zu können. Entsprechende Rundfunkwarnmeldungen

werden ausgestrahlt und aktuelle Informationen dazu beinhalten.

Die Polizei wird alles daransetzen, die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie

möglich zu halten!

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach BTM-Besitz – 29-Jähriger versucht zu flüchten

Frankfurt (ots) – (di) Wegen des Handels mit Drogen muss sich nun ein

29-Jähriger Frankfurter verantworten. Polizisten kontrollierten den Mann gestern

(19. März 2023) im Bahnhofsviertel und fanden bei ihm Rauschgift.

Die Beamten beabsichtigten gegen 12:55 Uhr in der Düsseldorfer Straße den

29-Jährigen zu kontrollieren. Dieser nahm jedoch beim Erblicken der Polizisten

die Beine in die Hand und rannte davon. Die Flucht währte jedoch nur kurz. Die

Beamten stellten den Mann unweit und siehe da: Er hatte gut 90 Gramm Marihuana,

verkaufsfertig verpackt in seinen Taschen.

Die Spur führte dann noch in die Wohnung des Mannes. Hier beschlagnahmten die

Beamten weitere Drogen und eine niedrige Summe Bargeld. In der Wohnung fanden

die Polizisten nochmal 385 Gramm Marihuana, ca. 67 Gramm Haschisch und eine

geringe Menge Kokain. Neben einer niedrigen Summe Bargeld wurde zudem ein

Pfefferspray sichergestellt.

Gegen den 29-Jährigen wurde ein Verfahren wegen des Verdachts des illegalen

BTM-Handels eingeleitet. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen an seiner

Wohnanschrift wieder auf freien Fuß gesetzt.

Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahmen nach Einbruchdiebstahl

Frankfurt (ots) – (fue) Am Sonntag, den 19. März 2023, gegen 10.25 Uhr, wurde

der Polizei mitgeteilt, dass in ein Lokal in der Schweizer Straße eingebrochen

wurde. Diebe hatten neben Rotwein, Tequila und einer Kaffeemühle auch ein iPad

entwendet.

Es gelang, das iPad in der Münchener Straße zu orten und zwei tatverdächtige

Personen, 38 und 39 Jahre alt, festzunehmen. Die beiden Männer trugen noch das

iPad und Teile der anderen Beute bei sich. Der 39-Jährige führte noch 4,06 Gramm

Amphetamin mit sich. Bei dem 38-Jährigen wurde ein Scheckkartenmäppchen

aufgefunden, in dem sich Karten befanden, welche bei einem Pkw-Aufbruch in der

Poststraße in der Nacht vom 17. auf den 18. März 2023 entwendet wurden.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Raub

Frankfurt (ots) – (th) Am Sonntag (19. März 2023) kam es gegen 12.40 Uhr zu

einem Raub zum Nachteil eines 38-jährigen Mannes. Die Täter konnten unerkannt

flüchten.

Der 38-jährige Geschädigte war fußläufig in der Kaiserstraße unterwegs, als er

in Höhe der Hausnummer 58 von zwei Unbekannten zu Boden gestoßen und seiner

Geldbörse beraubt wurde. Bei dem Versuch dies abzuwehren schlug einer der beiden

unbekannten Täter dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht. Anschließend

flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Bundesautobahn 3 / Bundesstraße 43 / Raunheim: Führerschein nach rücksichtsloser Fahrt beschlagnahmt

Frankfurt (ots) – (dr) Am Samstag, den 18. März 2023, zogen Polizeibeamte einen

22-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr, der ihnen durch seine rabiate und

verkehrsgefährdende Fahrweise auf der Autobahn aufgefallen war.

Die Zivilfahnder befanden sich gegen 17:40 Uhr auf der A3 in Richtung Köln, als

sie in Höhe des Mönchhof-Dreiecks ein Audi A3 verbotswidrig rechts überholte.

Unmittelbar danach überholte dieser noch zwei weitere Fahrzeuge in gleicher Art

und Weise und beschleunigte dann stark in Richtung Abfahrt „Raunheim“. Die

Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf. An einer Fahrbahngabelung zog der

Audi-Fahrer im letztmöglichen Moment von links nach rechts in Richtung Raunheim

und überholte in der Folge wiederum rechts einen Pkw, dessen Fahrer beim

Fahrstreifenwechsel nur durch ein Ausweichmanöver eine Kollision verhindern

konnte. Der Verkehrsrowdy verließ die B43 und befuhr schließlich die

Kelsterbacher Straße mit überhöhter Geschwindigkeit. Blaulicht, Martinshorn

sowie das Anhaltesignal „STOP POLIZEI“ ignorierte dieser jedoch völlig und

setzte seine zügige Fahrt, teilweise auch über die Gegenfahrbahn, fort. Ein von

ihm befahrener Parkplatz in der Karlstraße wurde ihm schließlich zum Verhängnis.

Auf diesem gelang es den Beamten, ihn mit dem Polizeifahrzeug zu blockieren und

die Fahrt zu beenden. Sie nahmen den erst 22-Jährigen widerstandslos fest und

beschlagnahmten nach Rücksprache mit der Bereitschaftsstaatsanwältin seinen

Führerschein.

Was den jungen Mann zu der rasanten Fahrt veranlasst hat, weiß nur er selbst.

Ein Drogenvortest und eine Atemalkoholmessung verliefen negativ. Allerdings muss

er sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und dem verbotenen

Kraftfahrzeugrennen verantworten.