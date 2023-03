Nach Messerstichen auf der Edinger Brückenstraße in Untersuchungshaft – Älteres Pärchen und Mann mit roter Jacke als wichtige Zeugen gesucht

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Wetzlar und der Polizeidirektion Lahn-Dill

Sinn-Edingen: Die Staatsanwaltschaft Wetzlar und die Kriminalpolizei in Wetzlar ermitteln derzeit gegen einen 20-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdeliktes. Mutmaßlich stach dieser seinem Opfer am Samstagabend in der Edinger Brückenstraße in den Oberkörper. Ein älteres Ehepaar und ein Passant mit einer roten Jacke werden als wichtige Zeugen gesucht und gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Wetzlar zu melden.

Bisher gehen die Ermittlungsbehörden davon aus, dass der dringend Tatverdächtige und das 34-jährige Opfer am Samstagabend, gegen 21.40 Uhr, in der Brückenstraße im Sinner Ortsteil Edingen aufeinandertrafen. Offensichtlich gerieten die Männer in ein Gerangel. Eine hinzukommende Angehörige des Opfers trennte die beiden zunächst. Kurz darauf schlug der 20-Jährige nochmals auf das in Katzenfurt lebende Opfer ein. Die Angehörige rief laut um Hilfe und griff erneut in die Auseinandersetzung ein. Der Täter lief daraufhin in Richtung Fleisbacher Straße davon. Die Angehörige setzte den Verletzten in ihren Wagen und fuhr nach Hause. Dort entdeckte sie eine Kopfverletzung sowie zwei Stichwunden am Oberkörper des 34-Jährigen und alarmierte umgehend Rettungskräfte und die Polizei. Das Opfer musste notoperiert werden, aktuell besteht keine Lebensgefahr. Polizisten nahmen den dringend Tatverdächtigen wenig später fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Wetzlar wurde der 20-Jährige am Sonntag einem Haftrichter des Amtsgerichts Wetzlar vorgeführt. Der ordnete Untersuchungshaft wegen des Verdachtes eines versuchten Tötungsdeliktes an.

Die genauen Tatumstände bis zum Eingreifen der Angehörigen und das Tatmotiv sind derzeit nicht bekannt. Vermutlich Aufgrund der Hilfeschreie der Angehörigen, stoppte in der Brückenstraße ein Pkw mit einem älteren Ehepaar und bot Hilfe an. Da die Schwere der Verletzungen zunächst nicht bekannt war, lehnte die Angehörige die Hilfe ab. Außerdem lief während der zweiten Auseinandersetzung ein Mann mit einer roten Jacke die Brückenstraße in Richtung Landstraße entlang. Sowohl das Pärchen, als auch der Mann in der roten Jacke werden als wichtige Zeugen gesucht und gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Wetzlar zu melden.

Zudem sucht die Kriminalpolizei weitere Zeugen. Der dringend Tatverdächtige ist sudanesischer Herkunft, dunkelhäutig, mit etwa 190 cm auffallend groß und sehr schlank.

Wer hat die Auseinandersetzung der beiden Männer am

Samstagabend, gegen 21.40 Uhr in der Edinger Brückenstraße

beobachtet?

Samstagabend, gegen 21.40 Uhr in der Edinger Brückenstraße beobachtet? Wem ist der Täter vor 21.40 Uhr oder im Anschluss an die

Auseinandersetzung im Ortsbereich Edingen aufgefallen?

Hinweise erbittet die Polizei in Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Haiger: Sturmmaske und Waffe bei Kontrolle entdeckt –

Am Freitagabend kontrollierte eine Streife der Dillenburger Polizei zwei junge Männer. Die beiden 18 und 17 Jahre alten Haigerer hatten eine Schreckschusswaffe, eine Sturmhaube und einen Schlagring dabei. Gegen 20.00 Uhr hockten die beiden über eine auf dem Boden stehenden Tasche und hantierten darin herum. Bei der Kontrolle übergab der Jugendliche den Ordnungshütern einen Schlagring. Auf die Frage, was alles in der Tasche sei, druckste der 18-Jährige zunächst herum. Als ein Kollege in die Tasche schauen wollte, rannte der Haigerer davon. Nach einer kurzen Verfolgung holte ihn der Polizist ein und nahm ihn fest. Letztlich steckten in der Tasche unter anderem eine Schreckschusswaffe, eine Sturmhaube sowie Handschuhe. Nach der Personalienfeststellung wurde der ebenfalls in Haiger lebende Jugendliche vor Ort entlassen. Auf ihn kommt eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu. Sein Kumpan musste mit auf die Dillenburger Wache. Er machte von seinem Recht Gebrauch, keine Angaben gegenüber der Polizei machen zu müssen. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung durfte er die Wache wieder verlassen. Die Waffe und die Sturmhaben stellten die Polizisten sicher. Zudem wird auch der 18-Jährige sich wegen Verstöße gegen das Waffengesetz verantworten müssen.

Haiger-Kalteiche: Diesel abgezapft –

In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen auf der Bundesstraße 277, zwischen der Abfahrt nach Haiger-Seelbach und dem Kreisverkehr an der B 54, Dieseldiebe zu. Zwischen 14.00 Uhr und 07.30 Uhr zapften sie aus einem gegenüber der Automatentankstelle abgestellten gelben Bagger rund 400 Liter Diesel ab. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Dieseldiebe beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang dort zur genannten Zeit Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Unfallflucht in der Maibachstraße –

Rund 1.600 Euro wird die Reparatur eines Unfallschadens kosten, nachdem auf der Maibachstraße zwei Fahrzeuge aneinanderprallten. Am Donnerstag, gegen 10.50 Uhr war die Fahrerin eines schwarzen Hyundai i10 vom Untertor in Richtung Marktstraße unterwegs. Etwa in Höhe der Hausnummern 6-12 kam ihr ein dunkelgrauer bzw. dunkelsilberfarbener VW Golf entgegen. Obwohl durch einen auf dessen Fahrbahnseite parkten Pkw die Fahrbahnbreite deutlich verengt war, lenkte der Golffahrer in die Engstelle und touchierte den ihm entgegenkommenden schwarzen i10. An diesem blieb auf der Fahrerseite, am hinteren Radkasten und der Stoßstange, Blechschäden zurück. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallfahrer davon. Nach Zeugenangaben war der flüchtige Golffahrer Mitte dreißig Jahre alt und hatte ein südländisches Erscheinungsbild. An seinem Golf waren DIL-Kennzeichen angebracht. Die Polizei sucht weitere Zeugen und fragt: Wer hat den Zusammenstoß am Donnerstagnachmittag in der Maibachstraße noch beobachtet? Wer kann Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Golf machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Donsbach: Lackschaden an Passat –

Auf rund 1.500 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden den Unbekannte an einem in der Straße „Holzernpfad“ geparkten VW zurückließen. Der blaue Kombi stand am Sonntagmorgen, zwischen 09.00 Uhr und 10.15 Uhr in Höhe der Hausnummer 7. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in die Fondtür der Fahrerseite. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Ehringshausen-Katzenfurt: Diesel gestohlen –

In der Welschenbachstraße schlugen am Wochenende Dieseldiebe zu. Die Täter knackten das Tankschloss eines in der Sackgasse geparkten Scania-Lasters und saugten rund 350 Liter Kraftstoff aus dem Tank. Zeugen, die die Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Niedergirmes: An BMW vergriffen –

Auf rund 2.500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den unbekannte Vandalen an einem in der Gutleutstraße abgestellten BMW zurückließen. Der graue 5-er parkte zwischen Samstag, gegen 20.00 Uhr und Sonntag, gegen 14.00 Uhr in Höhe des dortigen Kindergartens. Die Täter warfen einen Stein gegen die Tür der Fahrerseite, demontierten die Spiegelflächen der Außenspiegel und verkratzten die Beifahrertür. Hinweise zu den Tätern nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar: Ohne Beute geflohen –

Auf Wertsachen aus einer Gaststätte hatten es Einbrecher im Niedergirmeser Weg abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Gasthaus und versuchten im Inneren vergeblich einen Zigarettenautomaten und einen Geldspielautomaten aufzubrechen. Sie flohen ohne Beute und ließen Schäden in Höhe von rund 3.500 Euro zurück. Zeugen, die die Einbrecher am frühen Sonntagmorgen, zwischen 00.30 Uhr und 12.10 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Wetzlarer Polizei zu melden.

Wetzlar-Hermannstein: Auffahrunfall fordert Verletzte –

Vier Leichtverletzte und drei demolierte Fahrzeuge, das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Freitagabend auf der Hermannsteiner Straße. Gegen 19.15 Uhr musste der 50-jährige Fahrer eines Audi TT abbremsen, weil sich vor der Zufahrt zu einer Tankstelle ein Rückstau gebildet hatte. Der 32-jährige Wetzlarer in einem ihm folgenden Caddy schaffte es ebenfalls den VW rechtzeitig zum Stehen zu bringen. Dies gelang einer weiteren Autofahrerin nicht: Die 21-jährige Wetzlarerin in einem Ford krachte ins Heck des Caddys. Die Wucht des Aufpralls schob den Caddy auf den davorstehenden TT. Die Fordfahrerin und ihre 19-jährige Mitfahrerin, der Caddyfahrer und der Lenker des TT trugen jeweils leichte Verletzungen davon und wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der Ford und der Audi mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Blechschäden summieren sich nach Schätzungen der Polizei auf mindestens 15.000 Euro.