Werkzeug gestohlen – Bundespolizei sucht Zeugen!

Kirchhain (ots) – Aus einem abgeschlossenen Baucontainer im Bahnhof Kirchhain

entwendeten bislang Unbekannte hochwertige Baustellenwerkzeuge. Die Tür war

durch ein Vorhängeschloss gesichert, das durch die unbekannten Täter entfernt

wurde. Zur Beute gehörten neben einer Kreissäge unter anderem Schweißgeräte

sowie Trennschleifer.

Ein Bahnmitarbeiter stellte den Diebstahl fest und erstattete Strafanzeige bei

der Bundespolizei. Die Tatzeit kann vom 18.03.23 um 19:30 Uhr bis zum 19.03.23

um 8 Uhr eingegrenzt werden

Der eingetretene Schaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten,

sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr.: 0561 81616-0

oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Polizei sucht beschädigten blauen Opel

Fronhausen/Ebsdorfergrund: Nach einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 3048 zwischen Hassenhausen und der Anschlussstelle zur B 3 in der Nacht zum Sonntag, 19. März, gegen 01 Uhr, sucht die Polizei einen stark beschädigten, mutmaßlich blauen Opel, eventuell einen Opel Corsa und bittet um sachdienliche Hinweise.

Nach den Spuren war der Pkw über die Landstraße von Hassenhausen kommend zur Anschlussstelle der B 3 unterwegs. Der Fahrer oder die Fahrerin kam offenbar in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab. Das Auto prallte gegen die Leitplanke und schleuderte zurück quer über die Straße bis auf die Bankette an der Einmündung Hassenhäuser Mühle. Nach einem Wendemanöver ging es trotz des mutmaßlich erheblichen Schadens zurück Richtung Hassenhausen. Die Spur der auf dem Weg verlorenen Fahrzeugteile endet kurz vor Ilschhausen. Die am Unfallort und auf dem Weg sichergestellten Fahrzeugteile belegen zum einen, dass es am verursachenden Fahrzeug erhebliche Schäden geben muss und zum anderen, dass es sich wahrscheinlich um einen blauen Opel Corsa D handelt. Wer hat den Unfall gesehen? Wem ist in der Nacht zum Sonntag, kurz vor dem Unfall der blaue Opel wegen der Fahrweise und kurz nach dem Unfall wegen des Schadens aufgefallen und wer kann Angaben zum Fahrer oder der Fahrerin zu diesem Zeitpunkt machen? Wo steht seit Sonntag ein stark beschädigter blauer Opel? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unter Drogeneinfluss gefahren

Weimar

Die Polizei kontrollierte am Donnerstag, 16. März, gegen 16.15 Uhr, in Oberweimar zunächst ein Auto und veranlasste beim 34 Jahre alten Fahrer nach positiv auf THC reagierendem Drogentest eine Blutprobe. Auf dem Weg zur Polizeistation erkannte die Streife dann in Niederweimar den Fahrer eines dreirädrigen Kleinkraftrades. In dem Wissen, dass der 26Jährige Betäubungsmittel konsumiert, sorgte die Streife auch hier für eine Kontrolle. Tatsächlich reagierte dann der Drogentest positiv auf THC und Amphetamine, sodass auch der 26-Jährige zwecks Blutprobe mitmusste.

Stadtallendorf

Ein 29 Jahre alter Mann aus dem Hinterland saß am Steuer eines Autos, obwohl er offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Drogentest bei der Kontrolle in Stadtallendorf am Sonntag, 19. März, um 10.20 Uhr, reagierte auf Kokain und Amphetamine. Die Polizei veranlasste die Blutprobe und verhinderte die Weiterfahrt durch Sicherstellung des Autoschlüssels.

Kirchhain

Am Sonntag, 19. März, um 15.40 Uhr endete für einen 23Jährigen die Fahrt mit dem E-Scooter mit der Kontrolle in Kirchhain. Der Drogentest zeigte einen Einfluss von THC, Kokain und Amphetaminen. Die Polizei stellte bei ihm zusätzlich verschiedene Betäubungsmittel in geringen Mengen sicher und veranlasste dann die Blutprobe.

Ginseldorf – Unfallflucht – Schaden an schwarzem BMW

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg bitten um Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag, 16. März, in der Bachstraße in Ginseldorf ereignete. An einem schwarzen BMW Kombi entstand auf bislang nicht feststehende Weise an der Fahrertür ein Schaden in vierstelliger Höhe. Der BMW parkte zur Unfallzeit zwischen 10 und 12.55 Uhr vor dem Anwesen Bachstraße 1 ordnungsgemäß mit der Fahrzeugfront zur Von-Keitz-Straße am rechten Straßenrand. Derzeit steht nicht fest, ob es zu einer Kollision mit einem Fahrzeug kam oder ob der Schaden auf andere Weise entstand. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.