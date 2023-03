Schaf im Eisenbahntunnel stoppt Bahnverkehr

Guxhagen (Schwalm-Eder-Kreis) (ots) – Weil ein Schaf offensichtlich keinen

„Bock“ hatte im Stall oder auf der Weide zu bleiben, löste das Tier gestern

Abend (19.3.) an der Bahnstrecke bei Guxhagen (Schwalm-Eder-Kreis) einen

Bundespolizeieinsatz aus.

Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG verständigte die

Bundespolizeiinspektion Kassel über ein freilaufendes Schaf im Eisenbahntunnel

bei Guxhagen (Bahnstrecke Guntershausen-Bebra).

Niemand verletzt – Tier blieb unversehrt

Die Kasseler Bundespolizisten konnten das Tier aus dem Tunnel treiben.

Anschließend verschwand der Vierbeiner unversehrt in einem angrenzenden

Waldstück. Der Halter des Tieres konnte bisher noch nicht ermittelt werden.

Der Bahnverkehr wurde deswegen kurzzeitig gestoppt. Züge mussten teilweise den

Bereich langsam befahren. Gegen 22 Uhr konnte der Bahnverkehr wieder ungehindert

rollen.

Wer Hinweise zu dem Besitzer des Tieres geben kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizei unter der Tel. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu

melden.

Diebstahl eines Pedelec aus einem Carport

TZ: Samstag, 11.03.2023, 16:00 Uhr bis Freitag, 17.03.2023, 15:00 Uhr

Unbekannte haben im oben genannten Tatzeitraum ein unverschlossenes Pedelec aus eine Carport in der Herkulesstraße in Körle entwendet. Es handelte sich hierbei um ein Mountainbike der Marke LIQROCK vom Typ Shimano 29 in taubenblau mit einem Gesamtwert von 1999,- EUR.

Die Täter konnten mit dem Pedelec unerkannt entkommen.

Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05661/7089-0.

Diebstahl eines Pedelec aus einem Kellerraum

TZ: Freitag, 17.03.2023, 19:00 Uhr bis Samstag, 18.03.2023, 12:00 Uhr

Unbekannte haben im oben genannten Tatzeitraum ein Pedelec aus einem Keller eines Mehrfamilienwohnhauses in der Straße Hinteres Eisfeld in Melsungen entwendet.

Die unbekannten Täter verschafften sich hierbei gewaltsam Zutritt zu dem abgeschlossenen Kellerbereich und entwendetet das darin abgestellte Pedelec der Marke GHOST vom Typ Terro 5.9 (schwarz/orange) mit einem Wert von 2700,- EUR.

Die Täter konnten daraufhin unerkannt mit dem Pedelec entkommen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt derzeit nicht vor.

Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05661/7089-0.

Diebstahl von Autofelgen

Wabern – Diebstahl von Autofelgen

TZ: Sonntag, 19.03.2023, 13:00 Uhr bis Sonntag, 19.03.2023, 13:15 Uhr

Unbekannte haben vier Pkw-Alufelgen von einem Hof in der Felsberger Straße in Wabern-Niedermöllrich entwendet.

Die vier 17-Zoll-Autofelgen für einen BMW waren dort von dem Besitzer zum Trocknen abgestellt worden. Die unbekannten Täter entwendeten daraufhin die Alufelgen mit einem Gesamtwert von ca. 500,- EUR.

Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Tel.: 05622/9966-0.

Einbruch in Wohnhaus – Bargeld und unbrauchbare Schreckschusswaffe entwendet

Borken – Einbruch in Wohnhaus

TZ: Samstag, 18.03.2023, 19:30 Uhr bis Sonntag, 19.03.2023, 18:50 Uhr

Im oben genannten Tatzeitraum sind unbekannten Täter in ein Wohnhaus in der Röthenfeldstraße in Borken-Kleinenglis eingebrochen.

Die Unbekannten hebelten die Terrassentür des Wintergartens sowie ein Fenster im Bereich des Erdgeschosses auf und verschafften sich somit Zutritt zum Wohnhaus. Im Innenbereich wurden weitere Türen aufgehebelt. Alle Behältnisse wurden durch die unbekannten Täter nach Wertgegenständen durchsucht. Schlussendlich wurde ein Bargeldbetrag im mittleren dreistelligen Bereich sowie eine alte und unbrauchbare Schreckschusswaffe durch die unbekannten Täter entwendet.

Die Höhe des geschätzten Sachschadens liegt bei 500,- EUR.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.