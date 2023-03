Heidelberg: Feuerschwanz am 23. April 2023 in der Halle02

Heidelberg – Am 23. April 2023 werden die Mittelalter Folk-Metal-Rocker Feuerschwanz in der Halle 02 in Heidelberg zu Gast sein. Unter dem Motto „Memento Mori“ wird die Band mit einem neuen Bühnenbild und aufwendigen Kostümen die Besucher in eine düstere Welt entführen.

Neben bekannten Hits, wie „Metnotstand im Märchenland“ und „Schubsetanz“, wird der Fokus auf dem neuen Album liegen, welches passend zum Thema der Tour den Namen „Memento Mori“ trägt. Das Album ist aktuell die #1 in den deutschen Album-Charts. Die Zuschauer können sich auf epische Klänge und eine besondere Atmosphäre freuen.

„Wir empfehlen allen Fans der Band, sich den 23. April 2023 in Heidelberg freizuhalten und sich auf einen unvergesslichen Abend mit Feuerschwanz zu freuen.“

Weitere Infos: