Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 20.03.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Tresorfund

Bad Dürkheim (ots) – Am 19.03.2023 gegen 13:45 Uhr meldet ein aufmerksamer Radfahrer der Polizei einen augenscheinlich aufgebrochenen Tresor auf einer Grünfläche im Bereich des Feuerbergs nahe der A650. Durch ein Streifenteam der Polizeiinspektion Bad Dürkheim konnte der Tresor wie vom Zeugen beschrieben aufgefunden werden. Eine Begutachtung ergab, dass das Behältnis zuvor gewaltsam geöffnet worden ist. Der knapp 1,60 Meter große Tresor wurde mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr geborgen und sichergestellt. Ein Zusammenhang mit einer konkreten Straftat konnte bislang noch nicht hergestellt werden. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Kirchheim an der Weinstraße: Unter Alkohol- und Kokaineinfluss

Kirchheim an der Weinstraße (ots) – Am 19.03.2023 gegen 18:45 Uhr befuhr ein Transporter mit Anhänger die BAB A6 von Mannheim in Richtung Kaiserslautern. Polizeibeamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim unterzogen diesen und dessen Fahrer bei Kirchheim an der Weinstraße einer Verkehrskontrolle. Dabei zeigte der Mann Auffälligkeiten, die den Verdacht eines vorangegangenen Betäubungsmittelkonsums begründeten. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain. Außerdem war Alkoholgeruch in der Ausatemluft des 41-Jährigen wahrnehmbar, weshalb ein Alcotest durchgeführt wurde, der 0,63 Promille anzeigte. Aufgrund dieser Feststellungen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Grünstadt: Rauchbombenwurf in Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses

Grünstadt-Sausenheim (ots) – Am Sonntag den 19.03.2023 gegen 16:45 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Mann Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Leininger Straße in Grünstadt-Sausenheim. Kurze Zeit später breitete sich blauer Rauch im Treppenhaus aus. Hausbewohner teilten den Umstand über Notruf mit, da sie von einem Vollbrand des Hauses ausgingen und nicht mehr aus ihren Wohnungen kämen. Nachdem der Rauch durch die eingetroffene Feuerwehr unter Zuhilfenahme von Ventilatoren beseitigt wurde, konnte im Treppenhaus eine abgebrannte Rauchbombe(Pyrotechnik)aufgefunden werden. Bei dem Vorfall wurde glücklicherweise niemand verletzt und es entstand auch kein Gebäudeschaden. Zeugen, welche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten, sich hiesiger Dienststelle mitzuteilen.

Grünstadt: Zwei Fahrzeuge mit zerstochenen Reifen; Polizei sucht Zeugen

Grünstadt (ots) – In der Brückenstraße in Grünstadt wurden an Zwei Fahrzeugen die Reifen durch unbekannte Täter zerstochen. An einem PKW waren alle Vier Reifen betroffen und an dem anderen Zwei.

Der Tatzeitraum erstreckt sich vom Samstag, 18.03.2023 gegen 19:00 Uhr bis Sonntag, 19.13.2023 gegen 14:30 Uhr.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 400 Euro. Täterhinweise gibt es zum momentanen Zeitpunkt keine.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen.

Grünstadt: Einbruch in Sanitätshaus

Grünstadt (ots) – Im Zeitraum von Freitag, 17.03.2023, 17:30 Uhr bis Samstag, 18.03.2023, 08:15 Uhr verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft Zutritt durch Aufhebeln einer rückwärtigen Eingangstür in ein Sanitätshaus in der Karl-Henschel-Straße in Grünstadt. Im Anwesen wurden mehrere Türen aufgebrochen und ein Bargeldbetrag in niedrigerer vierstelliger Höhe entwendet.

