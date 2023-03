Mannheim: UWE! – Der Kreisligatrainer am 09. März 2024 im Capitol

Mannheim – UWE! – UWE! – Der Kreisligatrainer, so heißt das beliebte Alter Ego des RTL Comedy Grand Prix Gewinners Thorsten Bär. Und Balla Balla ist der Titel des ersten Bühnenprogramms des schrulligen Kreisligatrainers, mit dem er seine Gäste auf mit auf eine Reise nimmt: Sein Leben als Fußballfan im Allgemeinen und seine ehrenamtliche Tätigkeit als Trainer des Vereins „Borussia Glück auf 07“ im Speziellen.

Und Uwe lässt tief blicken – von kreativen Trainingsmethoden und Spielplänen die davon getrieben sind, auf keinen Fall abzusteigen bis hin zu wilden Exzessen am Stadion-Imbiss „Monis Spachtelhütte“, legendären Mannschaftsfahrten zum Sauerlandstern und seinem Adressbuch mit exklusiven Promi- Kontakten. Uwe lässt nichts aus, alles kann, soll und darf besprochen werden. Alles für den Verein! Und das auf seine ganz eigene, unfassbar komische Art und Weise: Eine wilde Balla Balla Achterbahnfahrt bis in die Verlängerung!

In den sozialen Medien ist UWE! – Der Kreisligatrainer längst ein Star. Seine lustigen Videos und Geschichten vom Spielfeldrand seines Vereins „Borussia Glück Auf 07“ erreichen regelmäßig tausende Fans. Darüber hinaus ist Uwe jeden Freitag bei Hit Radio FFH mit einer eigenen Radio Comedy zu hören.

Thorsten Bär ist gebürtiger Hesse und Wahl-Hamburger und seit 2010 fester Bestandteil der deutschen Comedy-Szene. Parodie, Moderation oder Stand-Up: Es gibt kaum eine humorvolle Disziplin, die er nicht aus dem FF beherrscht. Die Faszination für die Welt des Fußballs begleitet den HSV Fan und studierten Sportjournalist Thorsten Bär sein ganzes Leben und endlich kann er seine beiden Leidenschaften vereinen: Comedy und Fußball – einfach Balla Balla.

Thorsten Bär ist:

UWE! – Der Kreisligatrainer

„Balla Balla“

09. März 2024

Mannheim CAPITOL

Einlass 19.00

Beginn 20.00

Preis: 33,45 € (Inklusive Vorverkaufsgebühr)

