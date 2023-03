Kaiserslautern – Das Requiem von Gabriel Fauré setzt sich von Verdi und Mozart nicht nur musikalisch ab. Im Mittelpunkt steht nicht das Jüngste Gericht, sondern Trost und Hoffnung.

Am 26. März erklingt ab 17.00 Uhr die Vertonung der lateinischen Totenmesse von Gabriel Fauré in der Stiftskirche. Die Mitwirkenden sind: Evangelische Kantorei Kaiserslautern, Svenja Klamroth (Sopran), Sebastian Gros (Bass), Ansgar Deuschel (Harfe), Christian von Blohn (Orgel) und Bezirkskantorin Beate Stinski-Bergmann (Leitung). Karten sind erhältlich in der Buchhandlung Thalia, bei der Tourist-Info und an der Abendkasse.