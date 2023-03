Verfolgungsfahrt mit alkoholisiertem Fahrzeuglenker

Germersheim (ots) – Mehrere Autofahrer meldeten am Abend des 17.03.2023, kurz vor Mitternacht einen schlangenlinienfahrenden Citroen auf der B9 in Fahrtrichtung Speyer. Beamte der Polizeiinspektion Germersheim konnten das besagte Fahrzeug im Bereich der Anschlussstelle Germersheim Mitte feststellen. Nachdem dem verantwortlichen Autofahrer entsprechende Anhaltesignale gegeben wurden beschleunigte dieser stark und versuchte zu flüchten.

Dabei fuhr er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch den sich anschließenden Baustellenbereich. Die Verfolgung zog sich bis zur Abfahrt Schwegenheim/Lingenfeld-Nord, wo der Fahrer mutmaßlich aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit die Kontrolle verlor und von der Fahrbahn abkam.

Der 35-jährige Fahrer aus Slowenien erlitt hierbei nur leichte Verletzungen. Der Mann war alkoholisiert und nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Der Citroen des Mannes dürfte durch den Verkehrsunfall vermutlich irreparabel beschädigt worden sein.

Im Rahmen der Verfolgung wurde auch einer der Funkstreifenwagen beschädigt, die Beamten wurden nicht verletzt. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Zeugen oder vom Citroen-Fahrer gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich telefonisch unter 07274-958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Germersheim in Verbindung zu setzen.

Fahrverbot nach Geschwindigkeitskontrolle

Kandel/B427 (ots) – Am Samstag 18.03.2023, im Zeitraum von 11-12:15 Uhr, wurde auf der B 427 von Kandel aus kommend eine Geschwindigkeitskontrolle in Fahrtrichtung Rheinzabern durchgeführt. Hierbei konnten 26 Fahrzeugführer festgestellt werden, welche die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten.

Der unrühmliche Spitzenreiter wurde mit 99 km/h gemessen. Ihn erwartet nun ein Bußgeld i. H. v. 480 EUR, 2 Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Außerdem wurden zwei LKW-Fahrer wegen nicht ordnungsgemäßer Ladungssicherung und zwei PKW-Fahrer wegen widerrechtlichem Überholen beanzeigt.

Lasermessung Postgrabenstraße

Bellheim (ots) – Am 17.03.2023 führten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim im Zeitraum von 08:10 Uhr bis 09:40 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in der Postgrabenstraße durch. Hierbei wurden insgesamt 8 zu schnell fahrende Autofahrer festgestellt. Der unrühmliche Spitzenreiter wurde mit 64 km/h statt den maximal erlaubten 30 km/h gemessen.

usätzlich konnten zwei „Gurtmuffel“ sowie ein während der Fahrt das Smartphone bedienender Autofahrer festgestellt werden. Die verantwortlichen Fahrzeugführer dürfen in den kommenden Wochen Post von der Bußgeldstelle erwarten.

Die Polizeiinspektion Germersheim wird auch zukünftig entsprechende Kontrollmaßnahmen durchführen.

Einbrüche im Stadtgebiet

Germersheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in 2 Fällen zu Einbruchsdiebstählen im Stadtgebiet Germersheim. Die noch unbekannten Täter schlugen die Fensterscheibe einer Kanzlei in der August-Keiler-Straße ein und gelangten so in das Gebäudeinnere. Hier wurden mehrere Schränke durchwühlt, offenbar wurde jedoch nichts entwendet.

In derselben Nacht wurde zusätzlich in das Verkaufsgebäude einer Hilfsorganisation im Bereich der Waldstraße eingebrochen. Auch hier wurde ein Fenster eingeworfen und anschließend das komplette Gebäude durchsucht. Hier kam es zum Diebstahl eines Tresors. Angaben zur Schadenshöhe können bislang noch nicht gemacht werden.

Die Polizeiinspektion Germersheim hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 07274-958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Germersheim in Verbindung zu setzen.

Angetrunkener Autofahrer

Germersheim (ots) – Mehrere Anwohner meldeten am frühen Morgen des 18.03.2023, dass eine männliche Person am Steuer eines Pkw sitzen und fortwährend den Motor laufen lassen würde. Die Beamten konnten das besagte Fahrzeug im Bereich der August-Keiler-Straße feststellen.

Da der 59-jährige Fahrzeuglenker aus Rheinzabern das Fahrzeug kurz zuvor fuhr und in dessen Atemluft eine Alkoholkonzentration von 0,37 mg/l festgestellt wurde, muss er nun mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro und einem Fahrverbot rechnen.

Mehrere Unfälle unter Alkoholeinfluss

Germersheim (ots) – In der Nacht des 18.03.2023 verursachte ein 37-jähriger BMW Fahrer unter Alkoholeinfluss zunächst im Sandfeld und im Anschluss in der Posthiusstraße jeweils einen Verkehrsunfall. Beide Male kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem parkenden Fahrzeug. Im Anschluss beider Unfälle flüchtete er von der Unfallörtlichkeit.

Nach dem zweiten Unfall schaffte es der BMW jedoch aufgrund der Beschädigung lediglich bis zur Kreuzung zur Hans-Sachs-Straße, wo die Polizei den Mann stellen konnte. Es stellte sich heraus, dass er auch nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war.

Der Gesamtschaden wird auf circa 14.000 Euro geschätzt. Neben dem BWM war ein weiteres Fahrzeug nicht mehr fahrbereit. Beide wurden abgeschleppt. Aufgrund seiner Alkoholisierung und seinem aggressiven Verhalten musste der BMW-Fahrer die Nacht im polizeilichen Gewahrsam verbringen.

Aktuell laufen gegen ihn Strafverfahren wegen Unfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Motorradfahrer

Lingenfeld (ots) – Am Nachmittag des 18.03.2023 verlor ein 34-Jähriger auf der Landstraße zwischen Mechtersheim und Lingenfeld die Kontrolle über sein Motorrad und kam infolgedessen von der Fahrbahn ab. Es stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und vermutlich auch Drogen stand.

Ein Alkoholtest ergab 0,82 Promille. Zudem war er nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Er kam unter anderem mit mehreren Knochenbrüchen ins Krankenhaus. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Aktuell wird gegen den Motorradfahrer wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr ermittelt.